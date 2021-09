Roberto ‘Chorri’ Palacios: “Con Chile no se puede perder, espero que no les moleste que diga esto”

Roberto Palacios es el futbolista con más partidos en la Selección Peruana, 128.

Victoria o nada. En una reciente entrevista que brindó Roberto ‘Chorri’ Palacios, declaró que en la próxima fecha triple de la Selección Peruana en octubre, válida por las Eliminatorias Sudamericanas, no se puede perder ante Chile, clásico rival de la blanquirroja. Además de medirse ante ‘La Roja’, los dirigidos por Ricardo Gareca harán lo propio ante Bolivia y Argentina.

“Esta fecha triple es clave y con Chile no se puede perder. Ahora espero que no les moleste que yo diga esto. Ante Chile se tienen que ganar los tres puntos, por la posición en la que estamos y lo que queremos; que es clasificar al mundial”, dijo Roberto ‘Chorri’ Palacios en una entrevista a Líbero en la inauguración de la Videnita de Chiclayo.

La Selección Peruana de Ricardo Gareca jugará tres partidos en octubre en los que puede definir su destino en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La bicolor jugará ante Chile en el primer partido como local en el estadio Nacional. Luego tendrá dos partidos de visita, primero irá a la Paz para medirse ante Bolivia para luego partir a Buenos Aires y jugar ante Argentina, comandada por Lionel Messi.

Roberto Palacios llamó la atención a los seleccionados tras el mal arranque

Luego de conseguir apenas cuatro puntos antes de la Copa América de Brasil 2021, Roberto Palacios declaró que los seleccionados estaban muy confiados luego de su clasificación a Rusia 2018. El exmediocampista ofensivo pidió más esfuerzo y mayor compromiso para los siguientes partidos.

“Ya el Mundial pasó y ahora se está jugando una Eliminatoria en la que tenemos que exigirle a los chicos luchar por una nueva clasificación. Lo que hemos vivido es algo que nadie te lo va a quitar y no conformarse con que hemos clasificado después de 36 años. Aveces, inconscientemente piensas que cuando has logrado algo, ya no debes esforzarte más y no es así. El esfuerzo debe ser más aún, porque las demás selecciones también quieren estar en esa fiesta tan anhelada por los deportistas. Debes esforzarte más, poner los pies sobre la tierra y hacer más de lo que estás haciendo para lograr una clasificación”, dijo Roberto Palacios.

El jugador con más partidos en la Selección Peruana: Roberto Palacios

Roberto ‘Chorri’ Palacios, quien pasó por el fútbol de México, Ecuador, entre otros, vistió la camiseta de la Selección Peruana en 128 ocasiones entre partidos de Eliminatorias Sudamericanas y Copa América. Superó en 2004 el récord que tenía Héctor Chumpitaz, ‘El capitán de América’, con 105 partidos. El tercero en la lista es Paolo Guerrero con 105 apariciones con la bicolor y Jorge Soto, quien tiene 100.

Roberto Palacios ahora se desempeña como embajador de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca puso en la lista preliminar de la Selección Peruana a Pedro Aquino y Carlos Zambrano

Regresa gente de peso para disputar las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de conseguir cuatro puntos en la última fecha triple de septiembre, Ricardo Gareca se decidió por algunos jugadores que estuvieron ausentes ante Uruguay, Venezuela y Brasil. Algunos nombres, como Carlos Zambrano y Pedro Aquino, están presentes en la lista preliminar y es muy probable su presencia en la lista final para los tres partidos que disputará la Selección Peruana en octubre ante Chile, Bolivia y Argentina.

Además del mediocampista del América de México y el central del Boca Juniors de Argentina, Ricardo Gareca también puso en la lista preliminar a Miguel Araujo del FC Emmen de la segunda división de Países Bajos y a Santiago Ormeño, delantero del León de México.

FECHA TRIPLE DE OCTUBRE

Estos son los partidos a disputar en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Perú vs. Chile (7/10)

Bolivia vs. Perú (10/10)

Argentina vs. Perú (14/10)

SEGUIR LEYENDO: