Nicola Porcella no volverá a Perú y planea llevarse a su hijo a México: “Quiero que venga”

El integrante de ‘Guerreros 2021’, Nicola Porcella, reveló durante una entrevista para el programa ‘Estás en todas’ que no está entre sus planes regresar a Perú, sino que desea radicar en México de forma permanente junto a su hijo Adriano y su expareja .

Al respecto, el chico reality expresó su profundo deseo de traer a su pequeño a tierras aztecas, por lo que está en plenos trámites migratorios para hacer realidad su sueño.

“La idea es quedarme acá a vivir, ya me quedo acá, igual es difícil. Por ejemplo, con Adriano estoy viendo cómo lo traigo a vivir acá. De todas maneras, quiero que venga”, señaló al espacio conducido por ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz.

Pero no solo eso, Nicola Porcella está pensando también en llevar a su expareja y mamá de su hijo, Francesca Lazo, a México . Esto debido a que no puede separar a Adriano de su madre y porque la situación en Perú no es la mejor para la carrera profesional de Lazo.

“Estoy hablando y moviéndome con mis amigos de Televisa para traerlo con su mamá también. No lo voy a traer sin su mamá, imposible. Ella es maquilladora, está fregado el rubro allá y quiero traerla para acá”, agregó.

Al parecer, este viaje a México se llevaría al cabo en el mes de diciembre . “Acá el colegio es como Estados Unidos, las fechas son distintas, entonces, estoy esperando a que él acabe en diciembre. Mi idea principal es radicar acá”.

Por último, Nicola confesó que ha pasado casting para ser parte del elenco de una obra teatral. Aunque su participación aún no ha sido confirmada, este sería un gran paso para su carrera como actor en México.

“Me han llamado para una obra, estamos en las negociaciones... Estoy contento porque es una obra muy famosa acá. Estoy abriendo una productora con dos peruanos, pero es muy difícil estar acá. Yo tuve la suerte de llegar con trabajo. Me faltan bastante, pero es lo que yo quiero”, manifestó el también actor.

NICOLA COMPARA ‘ESTO ES GUERRA’ CON ‘GUERREROS MÉXICO’

Tras perder la final de ‘Guerreros México’, con el equipo de los Leones, Nicola Porcella confesó para ‘Estás en todas’ que no sabe todavía si regresará para la próxima temporada del reality de competencia.

“No sé. Tendría que analizarlo. Ya viste los chicos cómo compiten acá, es distinto competir acá que en Perú, es totalmente distinto”, dijo el excapitán de las Cobras en Perú.

Tras emitir dicha comparación, Nicola Porcella elogió a los competidores del programa de América Televisión; no obstante, afirmó que este presenta juegos más lúdicos y sin tanta resistencia física.

“En Perú hay mucho más juego lúdico, más juegos divertidos, más juegos de torta. Acá no, acá los chicos compiten y compiten y yo termino así (rendido)” , aclaró Nicola.

CONDUCTORES DE EEG NIEGAN DESPLANTE

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel negaron las incómodas acusaciones de Rosa María Noguerón, productora de ‘Guerreros 2021’, quien afirmó los integrantes de ‘Esto es Guerra’ despreciaron la comida típica y la mesa de dulces que se les preparó durante su estadía en México.

“Si hay algo que caracteriza al peruano es que es amable y agradecido. Según mi experiencia, el equipo mexicano fue muy cariñoso, un amor para todos. Desde acá les envío un fuerte abrazo, una maravilla. Sobre el tema de las instalaciones, el que me conoce sabe que yo ni pido mi camerino, me gusta andar por todas partes y nunca me enteré que había una mesa de dulces. No nos comunicaron nada” , señaló Gian Piero Díaz.

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró consternada por dichas declaraciones y lamentó que la situación entre ambos programas se haya vuelto conflictiva. “¿Qué les hemos hecho? Dicen que yo no me he querido maquillar, n o entiendo por qué están diciendo eso de nosotros que hemos ido con la buena onda. Lo único que hemos hecho es hablar de los juegos , si les molesta que pongamos en evidencia eso, es otra cosa de las que podamos conversar”, explicó.

