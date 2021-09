Gisela Valcárcel dice que Janet Barboza no es “un mono con metralleta”, pero Magaly Medina le hace aclare

Gisela Valcárcel, Janet Barboza y Magaly Medina en pelea

La defiende. Gisela Valcárcel aprovechó una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram para responder a sus seguidores y hablar de los planes que tiene para el 2022, pero también aprovechó para defender a Janet Barboza, ya que algunos la catalogaron como la “más odiada de la TV”.

La conductora de Reinas del Show sostuvo que si bien Janet Barboza puede ser muy polémica no cree que sea “un mono con metralleta”, como la llama Magaly Medina en su programa cuando se refiere a ella.

″No es la más odiada, es quizás la más polémica. Muchas cosas que dice, las dice muy claramente y no quiere ganarse el aplauso y a mí me gusta. Yo creo que Janet es una persona muy inteligente, es una persona muy instruida, que lee. Que sea un mono con metralleta, no creo. ¿Saben a quiénes se les dice mono con metralleta? A quienes disparan a todos lados sin saber qué hacen, al absurdo, a esos se les llama así, pero yo no considero que ella sea eso, para nada”, recalcó Gisela.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en responder a las declaraciones de la rubia de la tv e indicó que Gisela jamás va a criticar a Janet Barboza, porque es su empleada, “su mona con metralleta” para que “tire barro a todos los que a ella no puede o no quiere”.

“Pero cómo es que la va a criticar si ese mono con metralleta es su ‘mona con metralleta’, la tiene bajo contrato, es su empleada y la tiene para que dispare con ella y claro, cómo la va a criticar. No es un mono cualquiera, es su mono, ella la pone ahí para que tire barro a todos los que ella, ‘santa Gisela’, no puede o no quiere”, dijo en su programa la popular ‘Urraca’.

JANET BARBOZA VS. MAGALY MEDINA

Magaly Medina y Janet Barboza han tenido constantes enfrentamientos en la TV y se han dicho de todo a través de la prensa, ya que la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ ha ampayado en varias oportunidades a la exreina de ‘Las Movidas’ y ha sido su crítica número uno.

Ambas revivieron la enemistad hace un par de años cuando Magaly Medina comentó en un vivo que no habla de bataclanas y de personas que se meten con personas casas e hizo un gesto de asco cuando le hablaron de Janet Barboza, quien luego reveló que aún guarda un correo que supuestamente la popular ‘Urraca’ había enviado a su entonces pareja, invitándolo a cenar.

Tras esta polémica, Magaly invitó a Janet a su programa y se produjo una de las peleas televisivas más polémicas, ya que ambas conductoras se insultaron en vivo y se dijeron de todo.

Posteriormente, Janet Barboza fue contratada por Gisela Valcárcel para acompañar a Ethel Pozo en la conducción de ‘América Hoy’ y desde ese momento, la periodista de espectáculos la tildó de ‘mono con metralleta’, en alusión a las ácidas críticas que la presentadora realizaba de los personajes de la farándula.

Rodrigo González es también un enemigo declarado de Janet Barboza y no duda en criticarla duramente en su programa. La última vez que estuvieron frente a frente, también se produjo un enfrentamiento en TV y la artista no dejó ni hablar al periodista de espectáculos.

