¿Por qué Gisela Valcárcel golpea tres veces el piso de su programa?

Si hablamos de la historia de la televisión peruana, es imposible no nombrar a Gisela Valcárcel, quien también es conocida bajo el seudónimo de ‘Señito’. Ella ha estado detrás de exitosas producciones como El artista del año, Reyes del show, Reinas del show, Operación triunfo, entre otras. Pese a que ha sido figura de varias casas televisoras, su conexión con América TV sigue vigente.

Hay varios momentos que han marcado su presencia en el escenario, como el estar acompañada en la conducción de Aldo Díaz, popularmente llamado el ‘Apoteósico’; tener un espacio en su programa para ayuda social, musicalizar con canciones de Adrián Romero, entre otros.

Gisela también mantiene un ritual que realiza cada vez que pisa su escenario. Se trata de golpear tres veces el suelo antes de dirigirse al público. Pero, ¿sabes por qué lo hace? Aquí te lo explicamos.

¿POR QUÉ GISELA VALCÁRCEL GOLPEA EL PISO?

Durante la final de Reyes del show, en el año 2017, la conductora de televisión tomó unos minutos para explicar porque realiza este curioso acto que ha llamado la atención de los espectadores.

“Algunos consideran que son tres palmadas, pero lo que hago es decir ‘ En el nombre de padre, del hijo y del espíritu santo’ ”, mencionó en aquel entonces, comentando que “No he pisado esta pista sin haberle suplicado a Dios que me acompañe. Y nos ha acompañado”.

TODOS A LA PISTA DE BAILE

En estos años de transmisión, la ‘Señito’ ha convocado a polémicos personajes de la televisión peruana. Y claro, también a sus exparejas. Quien se robó todas las miradas fue el exfutbolista Roberto Martínez, quien aceptó ser uno de sus participantes.

Esta no fue la única convocatoria. Años después sumó a Viviana Rivasplata, Melissa Loza y Vanessa Terkes, las tres exparejas de Martínez.

SU LEGADO EN LA TELEVISIÓN

En un primer momento se especuló que su sucesora en la pantalla chica iba a ser Michelle Soifer, cantante y exchica reality. Pese a que anunció que llegarían sorpresas con ella, nunca se concretaron los proyectos. Ahora podemos ver a la artista conduciendo El poder del amor, en Latina televisión.

Una de los grandes destapes que protagonizó Gisela fue cuando anunció el gran debut de su hija Ethel Pozo como conductora del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, espacio que comparte con Yaco Eskenazi. Pese a que no es la cara visible, está detrás de la producción general.

Ese fue solo el inicio de Ethel en la conducción, ya que no iba a pasar mucho tiempo para que la presenten como una de las conductora del programa América hoy, que sigue vigente con las participaciones de Melissa Paredes y Janet Barboza.

REINAS DEL SHOW 2

El programa ingresó en su segunda temporada de este año, teniendo a famosas peruanas en la pista de baile. Este regreso se dio luego de que se hiciera viral la renuncia pública de Allison Pastor, quien se enfrentó a Gisela Valcárcel en vivo.

