Allison Pastor fue presentada en Esto es Guerra tras dejar Reinas del Show

Allison Pastor es el nuevo jale de Esto es Guerra. (Foto: Angora Producciones)

Con nuevo look y muy emocionada, así apareció Allison Pastor tras ser presentada como el nuevo jale de Esto es Guerra. Como se recuerda, la pareja de Erick Elera decidió renunciar en vivo al programa de Gisela Valcárcel.

La joven bailarina era una de las preferida del público, sin embargo, decidió dar un paso al costado de Reinas del Show tras indicar que no se sentía cómoda con la música y la edición que ponían.

Esto logró la reacción de Gisela Valcárcel, quien le pidió que no especule sobre un supuesto favoritismo en el programa. De inmediato, Allison se pronunció: “Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que está hablando y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”. Dicho esto, decidió retirarse del programa.

Tiempo después la vemos en una nueva faceta. La joven fue presentada como nuevo jale de Esto es Guerra.

Para esta ocasión, la bailarina lució una bella cabellera rubia, dejando atrás el look de Reina del Show.

“Estoy feliz y nerviosa, pero encantada. Pisar un set, ver las cámaras y las luces me ponen nerviosa”, dijo Allison, quien se apoderó del escenario y modeló su nuevo look.

Allison se dirigió también a Peter Fajardo, productor del programa. “Gracias Peter, por permitirme estar aquí, porque me gusta la competencia”, dijo la joven, quien tuvo que enfrentar su primer juego de altura.

Conductores de Esto es Guerra responde a productores de Guerreros 2021: “Nunca vimos la mesa de dulces”

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel iniciaron el programa de Esto es Guerra hablando de las afirmaciones de la conductora de Guerreros 2021, Rosa María Noguerón. Como se recuerda, la mexicana señaló que los integrantes del espacio de América TV despreciaron su comida típica y la mesa de dulces que se les habían preparado.

Eso no fue todo, pues también indicó que rechazaron los kamper que tenían para ellos y no quisieron maquillarse con sus estilistas.

Gian Piero fue el primero que pidió la palabra y aclaró que los peruanos son muy agradecidos, por lo que le sorprende que la productora se haya referido así.

“Si hay algo que caracteriza al peruano es que es amable y agradecido. Según mi experiencia, el equipo mexicano fue muy cariñoso, un amor todos. Desde acá les envío un fuerte abrazo, una maravilla. Sobre el tema de las instalaciones, el que me conoce sabe que yo ni pido mi camerino, me gusta andar por todas partes y nunca me enteré que había una mesa de dulces. No nos comunicaron nada”, señaló el conductor bastante consternado. Asimismo, aclaró que en Esto es Guerra, él también tiene camerino pero no lo usa porque ni se maquilla.

Johanna San Miguel aclara que sí se maquilló en camerino de Guerreros 2021

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró más afectada y preguntó por qué están diciendo eso. “¿Qué les hemos hecho? Dicen que yo no me he querido maquillar, no entiendo por qué están diciendo eso de nosotros que hemos ido con la buena onda. Lo único que hemos hecho es hablar de los juegos, si les molesta que pongamos en evidencia eso, es otra cosa de las que podamos conversar”, explicó.

“De verdad, qué pena me da escuchar eso”, acotó. “Yo no logro entender, y esa es nuestra verdad, nos duele muchísimo como peruano que digas eso. Hemos estado conversando juntos en una mesa”, agregaron los conductores.

San Miguel, incluso se animó a dar nombres de las personas que la maquillaron, Paloma Fiuza hizo lo propio, destacando que hicieron gran amistad con las maquilladoras.

Díaz recalcó que nunca se enteraron que había mesa de dulces. Mientras que Johanna San Miguel opinó que estas acusaciones pueden ser simples pretextos para no venir a Perú para volver a competir.