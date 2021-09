Magaly Medina aclara a la teleaudiencia de Rodrigo González: “Él no es cercano a mi”

Magaly Medina aclara que Rodrigo González no es cercano a su casa. (Foto: Instagram)

Magaly Medina brindó una entrevista Infobae donde habló de Rodrigo González, a quien considera como un amigo. Sin embargo, aclaró que hoy en día no es parte de su entorno. La conductora de TV indicó que el animador conoce su vida pasada, pero no la actual.

“El cariño siempre está ahí, creo que con los amigos a veces los caminos se van distanciando. Eso no quiere decir que no exista cariño, no lo creo. Ahora, nosotros hace muchos no nos vemos, no nos frecuentamos. Antes chateábamos sobre noticias del momento, no sobre cosas personales, él hace mucho que no sabe cosas de mi vida, de mi pareja” aclaró la conductora de TV, destacando que González no es amigo de su esposo Alfredo Zambrano.

“Lo conoce muy poco (a su esposo), entonces no ha vivido esta relación, como sí lo han hecho muchos amigos que son muy cercanos a mí, que por ejemplo en la separación han estado conmigo, es la pandilla que me ha apapachado, mis algodones en esta caída. Rodrigo no ha estado ahí, él no ha sido el hombro donde yo he llorado, han sido otros hombros, él ya poco puede conocer de mí”, resaltó a Infobae.

En otro momento, la periodista señaló que lo que le incomoda es que Rodrigo González de a notar que sí conoce el entorno cercano de Magaly, cuando no es así.

“Lo que sí hace es denotar que conoce parte de mi vida, pero él conoce parte de mi vida pasada, antes de casarme. No lo conoce ahora, y para impresionar a su teleaudiencia, dice ‘porque Alfredo tal cosa, Magaly tal cosa’, yo lamento mucho tener que enmendarle la plana, y decirle que no es así, él no es cercano a mi casa desde hace varios años y a mi relación”, señaló.

Sin embargo, aclaró que siempre es cuidado con la amistad que tiene con Rodrigo, a tal punto de no tomarse fotos con algunas personas, pues él es muy celoso con sus amistades.

“Hay amigos con los que me encuentro y no me tomo foto para que él no se incomode, porque tiende mucho a incomodarse, y ya no quiero hablar más porque le voy a dar para que hable tres programas de ello”, detalló..

Consultada por si considera que Rodrigo González podría ser su posible sucesor, la conductora de TV indicó que no se trata de un reinado, y que por ahora no está en sus planes retirarse.

“No creo que haya un sucesor o se trate de un reinado, mi nombre soy yo, es mi esencia, cada uno crea su propio personaje. En mi caso, cuando una etapa termina, creo que terminará conmigo. Respecto a Rodrigo, pienso que uno le da la oportunidad a las personas, pero lo tomas y lo desarrollas, él ha tomado la oportunidad y la hizo suya, así como me la dieron a mí. A veces en la vida solo necesitas una oportunidad. Él tiene talento, lo viene demostrando desde hace años y se ha ganado un nombre” , detalló.

MAGALY MEDINA SOBRE ENCUENTRO CON GISELA VALCÁRCEL

En otro momento, Magaly Medina habló sobre un posible encuentro con Gisela Valcárcel, a quien catalogó entre risas: “somos las dinosaurias de la televisión”.

“Creo que ha habido oportunidades (de un encuentro), nos han querido juntar por eventos benéficos y ella ha dicho que no es el momento del señor, creo que habría que preguntarle a ella y a su señor cuándo sería su momento (risas). Por otro lado, no creo que ella y yo coincidamos para conversar, creo que no tendríamos temas de conversación ni seríamos amigas. Así que si no es para un evento benéfico, no habría otra razón para juntarnos” señaló.

Gisela Valcárcel es conductora de Reinas del Show. (Foto: captura América TV)

