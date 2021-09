Abimael Guzmán: Fiscalía del Callao negó a Elena Iparraguirre restos del terrorista

Conoce más sobre el hombre más sanguinario del Perú.

La Fiscalía del Callao decidió no entregar los restos del terrorista Abimael Guzmán a Elena Iparraguirre. Como se recuerda, días atrás, la esposa del cabecilla de Sendero Luminoso, solicitó el cuerpo del genocida.

A través de un tuit, el Ministerio Público informó que la solicitud fue denegada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

“Para tomar la decisión, el fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho, ponderó el Orden Público e interés social”, tuiteó la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público señaló que el cuerpo de Guzmán Reinoso quedará en su custodia “hasta que termine la investigación fiscal”.

PEDIDO DENEGADO

Cabe mencionar que el Poder Judicial denegó la demanda de habeas corpus presentada por la terrorista Elena Iparraguirre para que se le entregue el cadáver del genocida, Abimael Guzmán, y pueda ser enterrado conforme a sus creencias.

El juez del Callao, Sergio Núñez Palacios, declaró infundado el pedido que interpuso Alfredo Crespo, abogado de Elena Iparraguirre, para que se dé la orden al fiscal de la Tercera Fiscalía Penal del Callao y el director de la División Médico Legal del primer puerto que cumplan con la entrega del cadáver de Abimael Guzmán con la finalidad de que Iparraguirre designe a través de una carta poder quien recibiría el cuerpo del genocida.

¿CUÁL FUE EL ARGUMENTO DEL JUEZ PARA DENEGAR EL PEDIDO A ELENA IPARRAGUIRRE?

El magistrado, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, manifestó que no hay argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal y a la libertad religiosa de Elena Iparraguirre, como ella pretende alagar en su defensa legal, ya que a su criterio esta demanda se basa en conjeturas y suposiciones de lo que podría ocurrir más adelante.

El juez Núñez Palacios también manifestó que no se observa que la conducta del referido fiscal constituya una amenaza cierta y arbitraria que tenga como fin rechazar o descartar la solicitud de entrega del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

SOLICITUD DE ELENA IPARRAGUIRRE

Hace unos días, se reveló el contenido del audio de Elena Iparraguirre, en el cual hace apología al terrorismo y además asegura que asesinaron a Abimael Guzmán. En esta grabación, la camarada Miriam, solicita que quiere que le entreguen el cuerpo del genocida.

“Aquí no hay ningún teléfono para hacer el ultimo intento y que su cuerpo se lo entreguen a una ex compañera prisionera porque no tengo ni un abogado que pueda resolver esta situación. Estoy presa con mi cabeza y mis extremidades bien claras (...) Honor y Gloria a mi esposo. Seguiremos su ejemplo de comunistas hasta el fin”, indicó la también terrorista en el audio mencionado.

Recordemos que ella como rea no tiene derecho a usar los teléfonos y tras este acto de indisciplina, Elena Iparraguirre ha sido trasladada al penal de máxima seguridad de mujeres Anexo de Chorrillos, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispusiera su traslado, así lo manifestó el Ministerio de Justicia.

Iparraguirre estará incomunicada y será sometida a un proceso disciplinario por la “vulneración de la seguridad y de las normas penitenciarias”, según dispuso el INPE en un comunicado.

“Frente a las llamadas telefónicas realizadas el pasado 11 de setiembre por parte de la interna Elena Iparraguirre Revoredo, las cuales ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo y, por lo tanto, vulneran las normas de seguridad penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario dispuso la inmediata incomunicación de la interna, así como el inicio de un proceso disciplinario en razón de vulneración de las normas penitenciarias. Asimismo, hoy se dispuso el traslado de la interna a un penal de máxima seguridad”, expresa el ente penitenciario.

