Keiko Fujimori dice no tener planes de ser candidata en 2026 y espera que Lourdes Flores postule a la alcaldía

Keiko Fujimori dice que no está en sus planes postular en 2026.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori, manifestó que no está entre sus planes volver a postular a la presidencia del Perú por una cuarta vez en el 2026, pero que no se retirará de la política.

“Tengo una gran responsabilidad como presidenta del partido FP. (…) No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata (presidencial) ”, señaló Fujimori Higuchi en una entrevista a un programa del canal Willax.

“Yo tengo el privilegio de haber entrado tres veces a una segunda vuelta. Soy la única mujer en nuestro país que ha tenido esta oportunidad. Más allá del resultado a mí me queda una profunda gratitud”, dijo en otro programa del mismo canal.

Cabe recordar que, en 2016, cuando disputaba la segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori dijo en otra entrevista un programa dominical que en el 2021 no iba a haber “ningún candidato que se apellide Fujimori”.

Lourdes Flores como candidata a la alcaldía

Por otro lado, manifestó que “le encantaría” que Lourdes Flores Nano, quien respaldó su candidatura durante la segunda vuelta, sea la candidata de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima Metropolitana en las próximas elecciones regionales y municipales. “Me encantaría, pero esa respuesta la tiene que dar ella”, dijo

“Voy a conversar con Lourdes el viernes, ahora que ya podemos comunicarnos. Cuando me han preguntado si a mí me parece una posibilidad de Lourdes como candidata, yo he dicho que sí. No se lo he preguntado a ella directamente. Creo que Lourdes es una política con muchísima experiencia y una gran trayectoria. Creo que en la etapa de la defensa del voto se ha vuelto a reenganchar con la política. Muchos jóvenes que no la conocían, porque no había participado activamente, la ven con otros ojos”, añadió.

Keiko Fujimori considera que Lourdes Flores es una política con mucha experiencia y una gran trayectoria.

Insiste en un “fraude en mesa”

La lideresa de Fuerza Popular, acusada de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, señaló que, aunque ha reconocido a Pedro Castillo como presidente, “la sensación de fraude en mesa aún persiste”. “Creo que ha habido muchas irregularidades y lamento que el Jurado Nacional de Elecciones no haya analizado cada una de las denuncias”, mencionó.

“Ha sido doloroso aceptar el resultado del Jurado Nacional de Elecciones. (...) Desde el inicio dije que iba a respetar lo que los órganos electorales de mi país señalaran”, agregó.

Además, respecto a algunas marchas que hubo a su favor antes y después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, manifestó que le hubiera gustado “que haya movilizaciones masivas todas las semanas” pero que la pandemia no lo permitió.

“Para mí quedan lecciones importantes como el haber logrado el reencuentro con Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa. Agradezco el apoyo de Pedro Cateriano y diferentes fujimoristas”, dijo también

Aliados en el Congreso

Por otro lado, indicó que el papel del nuevo Congreso podrá ser evaluado a partir de los resultados de las votaciones en las diferentes comisiones y en el pleno. Tras el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido señaló que su partido tiene más afinidad con Renovación Popular y Avanza País y no tanto con Alianza Para el Progreso y Acción Popular.

“(Nosotros) estamos en contra del gabinete Bellido, esperemos que los otros grupos políticos vayan tomando posiciones más firmes”, dijo y sostuvo que “falta coordinación entre los grupos políticos” de la oposición.

Finalmente manifestó que no se negaría a conversar con el presidente, pero considera que “no están dadas las condiciones para un diálogo”. “El presidente Castillo no quiere dialogar con nadie ni con la prensa ni con los políticos”, dijo.

