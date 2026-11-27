Las dimensiones de las figuras permitían su identificación a distancia por personas que viajaban en canoas o a pie por las riberas (Gentileza, estudio: Los primeros petroglifos a gran escala en Escandinavia Central: la relevancia del paisaje y los contextos de caza para la narratividad implícita, publicado en World Archaeology)

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Un estudio reveló que los grabados rupestres tallados entre el 9000 y el 4000 a. C. en Escandinavia podrían haber funcionado como señales de caza estratégicas, marcando puntos clave del paisaje donde los animales eran vulnerables. La investigación analizó cuatro yacimientos en Suecia y Noruega y propone una reinterpretación de un arte milenario que hasta ahora se estudiaba principalmente desde una perspectiva simbólica o ritual.

Los autores del estudio publicado en la revista académica World Archaeology y divulgado también en Phys.org sostienen que las representaciones de alces, renos y osos talladas en paredes rocosas cerca de fiordos, ríos y lagos no eran solo expresiones artísticas.

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Según plantean, estas imágenes podrían haber cumplido una función concreta dentro del entorno natural en el que se insertaban. “A menudo queremos verlas como algo abstracto y artístico, pero también pueden ser herramientas concretas de valor práctico en el paisaje circundante”, señalaron los investigadores.

El arte rupestre escandinavo más antiguo representaba animales a escala real cerca del agua

La investigación centró su trabajo de campo en cuatro yacimientos ubicados sobre vados y cruces naturales de Noruega y Suecia (Gentileza, estudio: Los primeros petroglifos a gran escala en Escandinavia Central: la relevancia del paisaje y los contextos de caza para la narratividad implícita, publicado en World Archaeology)

Las primeras manifestaciones de arte rupestre en la región comenzaron alrededor del año 9000 a. C. En esa etapa inicial, predominaban las figuras de animales grandes a veces talladas a tamaño natural ubicadas sobre paredes rocosas verticales, generalmente próximas a cuerpos de agua. Según el estudio, esta elección de ubicación no sería casual.

Hacia el 5000 a. C. el estilo cambió, ya que las imágenes se volvieron más pequeñas e incorporaron escenas con múltiples figuras, incluyendo personas, lo que les otorgó un carácter más narrativo. Esta diferencia entre ambas etapas es central para la hipótesis que plantea la investigación: el arte más antiguo, el de las grandes figuras aisladas, es el que habría tenido una función práctica directa.

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Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores visitaron y analizaron cuatro sitios: Stykket, en la región de Trøndelag (Noruega), y Landverk, Gärde y Duved, en Jämtland (Suecia). En todos ellos, los grabados aparecen en vadeos naturales, es decir, puntos poco profundos de un río o lago donde es posible cruzar sobre fiordos y ríos.

Los grabados funcionaban como señales visibles desde el agua para quienes viajaban en canoa

El estilo del arte rupestre regional cambió hacia el 5000 a. C. con representaciones de menor tamaño y la incorporación de figuras humanas (Gentileza, estudio: Los primeros petroglifos a gran escala en Escandinavia Central: la relevancia del paisaje y los contextos de caza para la narratividad implícita, publicado en World Archaeology)

Las imágenes halladas en estos cruces naturales muestran animales parados al borde del agua, en actitud de beber, preparándose para cruzar o avanzando hacia corrientes rápidas y peligrosas. Su gran tamaño las hacía visibles desde lejos, incluso desde embarcaciones.

Según los autores, estas representaciones “funcionan como señales de tráfico, en cierto modo, para los viajeros que llegan o pasan en canoa, o que siguen la orilla opuesta a pie en el caso de los ríos”. La comparación con las señales viales modernas apunta a su carácter funcional: indicar a los cazadores dónde encontrar presas en situación de vulnerabilidad.

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Uno de los yacimientos más reveladores fue Landverk. Allí, dos alces presentaban líneas grabadas principalmente sobre el corazón y los pulmones, lo que los investigadores interpretan como una posible indicación del punto vital donde debía impactar un proyectil para abatir al animal con un solo disparo.

Visitar los sitios en persona fue clave para entender el significado de los grabados

Las manifestaciones rupestres analizadas en la región escandinava cuentan con una antigüedad previa al arte mesopotámico y al antiguo Egipto (Gentileza, estudio: Los primeros petroglifos a gran escala en Escandinavia Central: la relevancia del paisaje y los contextos de caza para la narratividad implícita, publicado en World Archaeology)

Tomas Persson, profesor asociado de la Universidad de Lund, subrayó la importancia de la experiencia directa con los yacimientos. “Te comportas más como si estuvieras en un museo de arte que contemplando una superficie rocosa en el bosque”, afirmó. “Aunque te resulten familiares por la literatura, no captas la esencia de las imágenes hasta que las experimentas en un contexto natural”, añadió.

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Esta observación refuerza una de las premisas metodológicas del estudio: para comprender la expresión artística rupestre en su dimensión original, es indispensable analizarla en relación con el entorno físico que los rodea, y no de manera aislada.

Michael Ranta, profesor asociado e investigador de la Universidad de Linneo, puso en perspectiva la antigüedad de estas obras. “Muchos de los grabados rupestres son anteriores al antiguo Egipto o al arte mesopotámico. Y comprenderlos, sin ninguna pista externa, como fuentes literarias, es sumamente difícil”, sostuvo. Aun así, señaló que intentar dar respuesta a esas preguntas “puede ser gratificante en sí mismo, incluso si nunca se obtienen respuestas completas”.

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El estudio propone una función práctica sin descartar lo simbólico

Los especialistas señalaron que la interpretación de estos grabados requiere un análisis directo sobre el entorno físico que los rodea (Gentileza, estudio: Los primeros petroglifos a gran escala en Escandinavia Central: la relevancia del paisaje y los contextos de caza para la narratividad implícita, publicado en World Archaeology)

Los investigadores son cautelosos respecto del alcance de sus conclusiones y aclararon que “es importante destacar que esto no excluye otras funciones, como una conexión con creencias y rituales chamánicos, pero eso no es algo que nuestro enfoque pueda demostrar”.

Esta advertencia es relevante porque el arte rupestre prehistórico fue interpretado históricamente desde marcos simbólicos y espirituales. La investigación no refuta esas lecturas, sino que propone una capa adicional de significado que, según los autores, el enfoque paisajístico permite sostener con evidencia concreta.

El estudio también reconoce sus propias limitaciones: solo se analizaron cuatro yacimientos. Sin embargo, los investigadores sugieren que la hipótesis de las señales podría extrapolarse a otras regiones donde existan condiciones similares de arte rupestre antiguo asociado a cruces naturales de agua. “En arqueología, las respuestas a la pregunta del ‘por qué’ rara vez son sencillas”, concluyeron los autores.

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