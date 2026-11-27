COP31

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México concluyó su participación en la 31ª Conferencia de las Partes (COP31) sobre el cambio climático, celebrada en Antalya, Türkiye, del 9 al 22 de noviembre de 2026, con la presentación de su primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada ADAPTAMX 1.0.

Esta iniciativa busca orientar las acciones de los gobiernos para atender los efectos del calentamiento global, principalmente en las comunidades que enfrentan mayores riesgos.

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Durante el encuentro internacional, la delegación mexicana también participó en las negociaciones sobre transición justa junto con Polonia, además de impulsar el financiamiento climático, la cooperación entre países y la inclusión de mujeres, niñas y pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con el medio ambiente.

Como parte de sus actividades, el Gobierno de México contó con un pabellón nacional por primera vez en más de 12 años, este espacio reunió a representantes de distintas naciones, organismos extranjeros y organizaciones civiles para compartir experiencias, presentar proyectos y establecer oportunidades de colaboración frente a los desafíos ambientales.

ADAPTAMX 1.0: la primera política mexicana para enfrentar los efectos del cambio climático

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó de manera virtual en la presentación de ADAPTAMX 1.0, una estrategia elaborada a partir de evidencia científica y conocimientos comunitarios.

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En su intervención destacó que las poblaciones rurales, los pueblos indígenas, las comunidades insulares y los sectores con menores ingresos se encuentran entre los grupos más vulnerables ante los fenómenos climáticos.

Con un horizonte de aplicación hacia 2035, esta política proporciona criterios a las autoridades federales, estatales y municipales para reconocer las zonas que requieren atención prioritaria y dirigir recursos públicos a los territorios más expuestos.

El documento contempla 14 medidas para atender las sequías, 19 enfocadas en las lluvias torrenciales y siete acciones transversales con perspectiva de género y derechos humanos. Entre las propuestas también se encuentra instalar sistemas de captación de agua pluvial en viviendas e infraestructura social ubicadas en regiones con mayor riesgo de escasez hídrica.

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Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó los avances de dos herramientas: la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, que permitirá consultar amenazas actuales y futuras, y la Ruta para la Adaptación, destinada a orientar a gobiernos y comunidades en la selección de soluciones.

La estrategia climática ADAPTAMX de México contempla cuarenta medidas para mitigar sequías e inundaciones hacia 2035 con el respaldo de herramientas técnicas del INECC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México impulsa acuerdos sobre transición justa durante la COP31

Otro de los temas centrales de la participación mexicana fue la transición hacia economías con menores emisiones contaminantes. En conjunto con Polonia, el país facilitó las consultas ministeriales sobre la futura estructura institucional que acompañará a trabajadores y comunidades durante este proceso.

Aunque la conferencia terminó sin consenso para aprobar el Pacto de Antalya, los participantes acordaron extender por tres años el programa de trabajo sobre transición justa e implementar gradualmente un mecanismo para fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos.

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También se aprobaron disposiciones sobre el diálogo anual de la segunda ronda del Balance Global, cuyo proceso concluirá en 2028, así como acuerdos relacionados con los mercados de carbono, el financiamiento climático y el Fondo de Adaptación.

Ante el escenario de un posible incremento de la temperatura mundial superior a 1.5 grados Celsius, México planteó explorar modificaciones a la arquitectura multilateral para responder con mayor eficacia a los desafíos ambientales.

Pabellón mexicano reunió 46 actividades y cerca de mil 700 asistentes

Durante nueve días, el espacio nacional albergó 46 actividades y recibió aproximadamente a mil 700 personas. Entre los encuentros destacó una reunión organizada por Semarnat, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Política y Legislación Ambiental, con representantes de Brasil, Alemania, Reino Unido y Noruega para promover acciones contra la deforestación.

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Asimismo, se expusieron alternativas de financiamiento para la restauración de bosques y medidas para reducir su pérdida vinculada con actividades agropecuarias.

La delegación también presentó el Sistema de Información de la Agenda de Transparencia de la Contribución Determinada a nivel Nacional (SIAT-NDC), una plataforma digital que permitirá concentrar y consultar las acciones de mitigación y adaptación desarrolladas en los ámbitos federal, estatal y municipal.