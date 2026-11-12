Por qué las hembras de bonobo dominan la caza y cuál es su relación con los primeros humanos

Las hembras bonobo atraparon pequeños antílopes forestales casi tres veces más que los machos de su especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio reveló que las hembras de bonobo protagonizan más capturas de presas que los machos, un hallazgo que cuestiona los modelos tradicionales sobre la caza en primates y su relación con la evolución humana.

La investigación, publicada en la revista Current Biology y divulgada en Earth.com, fue liderada por el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal (IMCA) de Alemania y se basó en casi una década de observaciones en dos comunidades salvajes de bonobos en la República Democrática del Congo.

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El trabajo fue dirigido por Gottfried Hohmann, como autor principal, y por Barbara Fruth, como autora sénior. El equipo registró 415 capturas exitosas entre febrero de 2014 y agosto de 2023, a lo largo de casi 4.000 días de seguimiento en el sitio de LuiKotale, próximo al Parque Nacional Salonga.

Los resultados desafían un esquema establecido a partir de los chimpancés, el otro gran primate tan emparentado con los humanos como los bonobos. En los grupos de chimpancés, los machos adultos dominan la caza, controlan la carne y determinan cómo se reparte; mientras que los bonobos ofrecen un panorama distinto.

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Las hembras lideran las capturas en ambas comunidades

El mono colobo rojo de Thollon constituyó el 77 por ciento de los primates cazados durante el seguimiento (Gentileza, estudio: Las hembras influyen en la caza de vertebrados en los bonobos salvajes, publicado en Current Biology)

De las 415 capturas registradas, el equipo pudo identificar al cazador en 158 ocasiones. Las hembras fueron responsables de 99 aprehensiones, frente a 59 de los machos, una proporción de aproximadamente cinco capturas femeninas por cada tres masculinas.

Además, las hembras atraparon duikers —pequeños antílopes forestales— casi tres veces más que los machos, y capturaron monos con una frecuencia similar a ellos.

Los monos representaron el 43% del total de las presas, mientras que los animales con pezuñas, casi todos duikers, constituyeron el 42%. Aves, roedores y otras especies menores completaron el 15% restante. Del total de primates capturados, el 77% correspondió al mono colobo rojo de Thollon.

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La edad de las hembras cazadoras promediaba los 28 años, aunque el tipo de presa variaba según la etapa de vida. Las más jóvenes tendían a cazar monos en las copas de los árboles, mientras que las de mayor edad preferían los pequeños antílopes forestales en el suelo.

La edad y el riesgo explican la elección de la presa

El grupo occidental de bonobos cazó más duikers y la comunidad oriental concentró sus capturas en los monos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las hembras jóvenes se abren paso a través de las copas de los árboles para perseguir a los monos, que se defienden. Es una actividad sumamente peligrosa”, afirmó Hohmann. Además de enfrentarse a ese riesgo físico, pueden perder su captura frente a hembras de mayor rango.

La jerarquía entre ellas es difusa: los investigadores reconocen que es difícil establecer un orden claro, ya que rara vez protagonizan disputas directas y otras suelen intervenir para apoyar a una u otra parte. Aun así, las de mayor edad tienden a tener más autoridad sobre la carne.

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La preferencia de las hembras maduras por los duikers también responde a una lógica de costo y beneficio, ya que estos antílopes ofrecen gran cantidad de carne con un esfuerzo y un riesgo relativamente menores. Las de mayor estatus, además, tienen más capacidad de conservar esa captura.

El caso de los duikers plantea una pregunta adicional: ¿por qué los machos los cazan tan poco si son presas de bajo riesgo? La respuesta, según los investigadores, podría estar en la dinámica social.

Los machos evitarían cazar duikers para no perder el control de la presa

Los machos bonobos evitan la captura de duikers para prevenir disputas con las hembras por la posesión de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los monos, que mueren casi de inmediato, los duikers sobreviven más tiempo tras ser capturados y sus llamados de angustia atraen a otros bonobos.

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“Una cosa es cazar a la presa, pero otra muy distinta es mantener el control del cadáver”, señaló Hohmann. “Es posible que los machos no capturen presas grandes para evitar conflictos con las hembras por la carne”, agregó.

Las dos comunidades estudiadas mostraron perfiles de caza marcadamente distintos, ya que el grupo occidental realizó 117 cacerías exitosas de duikers y 31 de monos.

En cambio, el oriental registró 147 de monos y 56 de duikers. Incluso en zonas de territorio compartido, este último grupo cazó monos más de cuatro veces que duikers.

Los bonobos cuestionan los modelos sobre los antepasados humanos

Las hembras jóvenes persiguen monos en las copas de los árboles mientras las de mayor edad eligen antílopes en el suelo (Martin Surbeck/Kokolopori Bonobo Research Project vía AP)

Estos resultados tienen implicaciones para la comprensión de la evolución humana. Muchas teorías sobre los primeros homínidos cazadores asumen que el ancestro común de humanos, chimpancés y bonobos se comportaba de manera similar a como lo hacen los chimpancés actuales.

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“El comportamiento de los chimpancés por sí solo puede no ofrecer una imagen fiable de cómo cazaba este antepasado”, sostuvo Fruth.

Los autores del estudio plantean dos hipótesis para explicar la menor brecha entre machos y hembras en los bonobos: que refleje un patrón más antiguo, previo al dominio masculino, o que sea una consecuencia del mayor estatus que las hembras adquirieron con el tiempo.

El estudio tiene sus limitaciones: se centró en dos comunidades de un único sitio forestal, por lo que sus conclusiones no se pueden generalizar. Las habilidades individuales de cada animal también podrían ser un factor determinante, aunque la escasez de datos sobre capturas individuales impide analizarlo en profundidad.

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El equipo del IMCA prevé continuar el seguimiento de ambas comunidades para observar cómo evolucionan sus hábitos de caza a lo largo del tiempo y qué dicen sobre el vínculo entre las relaciones sociales y la conducta de caza.