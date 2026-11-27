SMN advierte por bajas temperaturas en el país

La primera tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones meteorológicas adversas en México este viernes 27 de noviembre, con lluvias de intensidad variable, temperaturas muy bajas y posibilidad de nieve o aguanieve en distintas regiones. La Ciudad de México también resentirá sus efectos, con precipitaciones y condiciones para la caída de nieve durante la noche en zonas de mayor altitud.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanzará sobre el occidente del país y provocará un marcado descenso térmico en entidades del norte, centro y occidente.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX ( FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo estará el clima durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre?

Durante la madrugada persistirán los efectos de la tormenta invernal, con lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

En la CDMX se esperan intervalos de chubascos, al igual que en Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. También existe posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Durango, Jalisco, Colima y Michoacán.

La masa de aire ártico asociada al frente frío 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, centro y sureste del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima durante el resto del día en México?

La tormenta invernal se desplazará sobre el occidente y elevará la intensidad de las precipitaciones. El SMN pronostica lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, e intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Uno de los aspectos más relevantes será la posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas superiores a los 2 mil 800 metros de altitud, incluidas regiones de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Veracruz.

Además, se mantendrán rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La combinación de lluvias torrenciales, descenso térmico y posibles nevadas colocará al centro y occidente de México entre las regiones más afectadas por el temporal.