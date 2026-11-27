Las filas durante las primeras horas del día han provocado que automovilistas busquen otras alternativas para realizar el trámite sin perder tanto tiempo.

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A pocas semanas de que concluya el periodo para solicitar la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México, los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) registran una importante afluencia de personas que buscan obtener el documento antes de que termine el plazo. Las filas, que en algunos puntos se extienden durante varias horas, han provocado que automovilistas busquen alternativas para realizar el procedimiento sin perder tanto tiempo.

En medio de esta situación, una creadora de contenido identificada como @fatus_marketing compartió en redes sociales su experiencia al acudir directamente a uno de los puntos de atención para conocer los requisitos y los tiempos de espera, sin necesidad de tener una cita previamente agendada.

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Una joven compartió su experiencia al visitar un módulo de atención y sorprendió al contar cuánto tiempo tuvo que esperar por la tarde.

Su relato llamó la atención de quienes todavía tienen pendiente tramitar la licencia, especialmente por la recomendación que hizo sobre el horario más conveniente para acudir, pues contrario a lo que muchos piensan, llegar desde temprano no necesariamente significa encontrar menos personas.

La joven explicó que visitó la Tesorería ubicada en Álvaro Obregón durante la mañana, cuando se encontró con una fila considerable de solicitantes que buscaban realizar el mismo procedimiento.

La licencia de conducir permanente digital de la CDMX puede solicitarse sin cita y sin filas por quienes tengan un antecedente reciente de licencia expedida en la capital (X@GobCDMX)

“Yo fui a la tesorería que está en Álvaro Obregón a las 9:30 de la mañana y la fila estaba enorme. Mi intención no era quedarme”, relató en el video.

Al observar la cantidad de personas que esperaban, decidió retirarse y regresar más tarde. Cuando volvió al lugar, encontró un panorama distinto, con menos solicitantes y un tiempo de espera considerablemente menor al que había observado durante su primera visita.

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La creadora consideró que existe una percepción generalizada de que acudir desde las primeras horas del día permite realizar el trámite más rápido, pero aseguró que esa estrategia podría provocar precisamente que los módulos se saturen durante la mañana.

“Nos estamos alarmando demasiado... todos están pensando que entre más temprano lleguen, menos gente van a encontrar”, comentó al explicar lo que observó durante sus visitas.

¿A qué hora conviene acudir para tramitar la Licencia Permanente?

Una mano sostiene una Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México en una oficina gubernamental, con el letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con su experiencia, una de las mejores alternativas sería presentarse durante la tarde, cuando la concentración de personas puede disminuir respecto a las primeras horas de atención. La joven aseguró que, al regresar después de su primera visita, encontró un escenario más favorable para realizar el procedimiento.

También señaló que las condiciones del clima influyeron en la afluencia, pues cuando comenzó a llover observó que menos personas permanecían formadas en el módulo.

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La creadora de contenido destacó que los centros de atención cuentan con un horario extendido, por lo que recomendó no concentrar todas las visitas durante la mañana y aprovechar las horas posteriores.

Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

“Mi recomendación es que vayan en la tarde, cuando yo salí después de las seis de la tarde, ya no había casi nadie y la fila era como de una hora”, aseguró.

Una joven compartió un consejo que llamó la atención de quienes todavía no realizan el trámite y buscan aprovechar los últimos meses del programa.

Su publicación comenzó a circular entre usuarios interesados en obtener la licencia antes de que termine el programa, acumulando más de 100 mil reproducciones y generando comentarios de personas que también han enfrentado largas esperas para completar el procedimiento.

Aunque la experiencia compartida puede servir como referencia, los tiempos de atención no son iguales en todos los módulos y pueden cambiar dependiendo de la demanda diaria, la disponibilidad de personal y el punto elegido.

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¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos para tramitar la Licencia Permanente?

Una creadora de contenido explicó por qué regresar más tarde puede ser una alternativa para quienes buscan obtener el documento antes de que termine el plazo.

El costo de la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX es de mil 500 pesos, cantidad que aplica tanto para quienes la solicitan por primera vez como para aquellos que buscan obtenerla teniendo antecedentes de una licencia tipo A.

Para realizar el procedimiento, los solicitantes deben reunir la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades de movilidad.

Los documentos y requisitos contemplados son:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Línea de captura con el pago correspondiente.

Cita previa en Semovi, cuando la modalidad de atención lo requiera, o acudir al módulo habilitado.

En caso de ser la primera vez que se tramita una licencia, aprobar previamente la evaluación teórica de conducción.

El programa de licencia permanente tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes deseen obtener este documento deberán realizar el procedimiento antes de que concluya el plazo. A partir de 2027 dejará de estar disponible la expedición de nuevas licencias permanentes, aunque aquellas que hayan sido emitidas conservarán su vigencia indefinida.

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Ante la alta demanda, la recomendación es revisar previamente los requisitos, llevar toda la documentación y considerar acudir en horarios vespertinos, sin olvidar que la afluencia puede variar de un día a otro.