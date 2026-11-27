El presidente de Líbano, Joseph Aoun, propuso que la FINUL continúe sus operaciones durante 2027 para facilitar la transición hacia una nueva fuerza. (REUTERS/Karamallah Daher)

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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, confirmó este viernes que su país promueve una propuesta para que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) continúe desplegada durante 2027, una vez expire oficialmente su mandato el 31 de diciembre. La iniciativa busca ganar tiempo mientras el Consejo de Seguridad define qué fuerza ocupará su lugar en el sur del país.

Aoun expuso el plan durante un encuentro con el secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Alemania, Jens Plötner, según un comunicado difundido por la Presidencia libanesa. “El Líbano propuso que la FINUL continuara su misión durante el período de retirada, dando tiempo para acordar una fuerza de reemplazo y evitar un vacío de poder, con la Resolución 1701 como marco jurídico”, afirmó el mandatario.

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El Consejo de Seguridad de la ONU votó el año pasado la finalización del mandato de la FINUL para fines de 2026, a instancias de Estados Unidos e Israel, que argumentaron que la fuerza había fracasado en detener el rearme de Hizbulá en el sur libanés. Los aproximadamente 7.500 cascos azules desplegados actualmente deberían iniciar un repliegue gradual de unos seis meses tras el vencimiento del mandato, con un plazo total de un año para cesar completamente sus operaciones.

Las negociaciones avanzan contrarreloj para evitar un vacío en la zona de operaciones de la FINUL en el sur del Líbano, buena parte de ella aún ocupada por tropas israelíes. Mientras Francia impulsaría la creación de una fuerza multinacional, Washington abogaría por un despliegue nuevo, de carácter pequeño y limitado.

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Funcionarios estadounidenses expresaron disposición a que permanezca algún tipo de fuerza internacional, aunque no bajo su forma actual, y plantearon que podría tratarse de una fuerza civil o de un contratista privado de defensa, según indicó Salam a la agencia. El funcionario precisó, no obstante, que cualquier despliegue deberá contar con el aval del órgano de Naciones Unidas: “Cualquier fuerza a desplegar tendrá que ser respaldada por el Consejo de Seguridad”.

Los 7.500 cascos azules desplegados en el sur del Líbano deben completar su retiro en un plazo máximo de un año tras el fin del mandato. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Un diplomático occidental con conocimiento del asunto, que habló bajo condición de anonimato, señaló que una de las opciones en discusión consiste en ralentizar el proceso de retirada y “mantener ciertas misiones de la FINUL” para evitar un vacío de poder. Francia no se pronunció públicamente sobre la propuesta mencionada por Salam.

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Buena parte del sur del Líbano permanece ocupada por fuerzas israelíes tras la guerra que estalló en marzo entre Israel y Hizbulá, vinculada al conflicto regional más amplio con Irán. El grupo terrorista se ha negado a entregar sus armas, mientras Israel sostiene que no se retirará antes de que sea desarmado.

El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió finalizar la misión de la FINUL para finales de 2026 a propuesta de Estados Unidos e Israel. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Aoun recordó que el acuerdo marco alcanzado en junio con el Estado israelí estipula la expansión de la autoridad de las fuerzas de seguridad libanesas a todo el territorio nacional, “lo cual requiere el apoyo de fuerzas internacionales”. Según el jefe de Estado libanés, los países vecinos de la región meridional también desean que continúe la presencia de la FINUL en la zona.

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Ese pacto de junio preveía un repliegue gradual de las tropas israelíes y la entrega del control al Ejército libanés, en paralelo al desarme de Hizbulá. Sin embargo, su implementación quedó estancada, al igual que las conversaciones entre ambos países.