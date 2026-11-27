Heidi Ellert-McDermott, de 49 años, sufrió náuseas y confusión durante una reunión familiar en Gloucestershire; los estudios descartaron lesiones y los médicos diagnosticaron migraña hemipléjica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 49 años en Reino Unido vivió un episodio que comenzó como un fin de semana familiar y derivó en una emergencia neurológica: tras consumir ocho tazas de té en un solo día, perdió la movilidad en una pierna y no pudo recordar los nombres de sus hijos. El caso puso el foco sobre los riesgos que puede implicar el consumo elevado de cafeína en personas con predisposición a la migraña hemipléjica, una condición poco frecuente.

Según informó el diario británico The Sun, Heidi Ellert-McDermott, residente del condado de Gloucestershire, en Inglaterra, presentó los síntomas de forma repentina durante una visita con su familia a unos amigos. En minutos, pasó de encontrarse bien a no poder mover una de sus piernas, sentir náuseas y perder el hilo de sus recuerdos más inmediatos. Su marido llamó al servicio de emergencias, que tardó cuatro horas en llegar. Cuando los paramédicos ingresaron al lugar, la mujer estaba tan confundida que intentó negarse a subir a la ambulancia.

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Los médicos sospecharon un ACV antes de llegar al diagnóstico correcto

Durante el traslado al hospital, los paramédicos activaron un segundo equipo ante la gravedad del cuadro, y la hipótesis inicial apuntó a un accidente cerebrovascular (ACV). “En un momento estaba pasando un fin de semana normal. Después, no podía mover una de mis piernas, comencé a sentir náuseas y, en unos cinco minutos, no podía recordar los nombres de mis propios hijos. Quedé completamente aterrada”, relató la británica al diario.

La paciente había tomado ocho tazas de té, casi no comió y tenía bajo magnesio; los médicos consideraron que la cafeína probablemente disparó el episodio neurológico (Heidi Ellert-McDermott)

Ya en el centro médico, le realizaron tomografías y resonancias magnéticas que no mostraron lesiones. Tras dos días de internación, los médicos llegaron al diagnóstico: se trataba de la migraña hemipléjica, una variante rara que afecta a una de cada 10.000 personas y puede provocar debilidad muscular o parálisis transitoria en uno de los lados del cuerpo, además de alteraciones en el habla y la memoria.

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“No tenía idea de que una migraña podía provocar algo así. El médico explicó que el dolor recorre desde la nuca hasta la frente y que distintas áreas del cerebro, responsables del habla y la memoria, resultaron afectadas”, contó.

El exceso de cafeína y un nivel bajo de magnesio, factores claves detrás de la crisis

Antes de este episodio, la paciente sufría apenas un episodio de migraña por año, con síntomas visuales y náuseas que se controlaban con analgésicos y reposo en un ambiente oscuro. Sin embargo, aquel día acumuló una serie de factores que, combinados, habrían disparado el cuadro: además del elevado consumo de té, prácticamente no comió durante la jornada. También tomaba un medicamento para una afección de la piel que generó una leve reducción en sus niveles de magnesio, un mineral vinculado a la función neurológica.

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La migraña hemipléjica afecta a una de cada 10.000 personas y puede causar debilidad, parálisis temporal y alteraciones del habla o la memoria, según el diagnóstico médico realizado en el hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los médicos evaluaron que el estimulante probablemente funcionó como disparador principal, con el calor del día como un elemento adicional. El Dr. Wylie, consultado por The Sun, recomendó ser “consciente de la ingesta de cafeína, evitar fluctuaciones significativas en el consumo diario y evaluar si el café, el té, las bebidas energéticas u otros productos con cafeína coinciden con la aparición de síntomas”.

Durante la internación, recibió magnesio por vía intravenosa. La paciente, que trabaja produciendo discursos para bodas, reconoció ante The Sun que venía recurriendo en exceso a la sustancia para sostener el ritmo laboral.

Tras el alta, cambió su dieta y recibió una advertencia médica precisa

Luego de recibir el alta, la mujer tomó decisiones concretas: dejó el té con cafeína y eliminó el chocolate de su alimentación. Exámenes de sangre posteriores no detectaron alteraciones preocupantes, lo que reforzó la valoración médica de que el episodio fue aislado.

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Ellert-McDermott, que produce discursos para bodas, dijo que recurría al té para sostener el ritmo laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con todo, los profesionales le transmitieron una advertencia clara: si los síntomas vuelven a aparecer, no debe suponer que se trata de otra crisis de migraña. Dado que el cuadro puede confundirse con un accidente cerebrovascular, la indicación es acudir de inmediato a urgencias sin descartar otras causas.