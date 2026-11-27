Grabación aérea militar captada mediante sensor térmico que muestra un impacto en la popa de una embarcación en el mar. Las imágenes, catalogadas como material no clasificado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), documentan la detonación y la subsiguiente dispersión de humo sobre el casco del navío durante operaciones de seguridad marítima en la región.

Guardar

Un avión militar estadounidense disparó municiones de precisión contra la popa de un buque mercante que intentaba burlar el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos de Irán, en una operación ejecutada en el golfo de Omán y confirmada este viernes por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El ataque dejó inhabilitado el sistema de propulsión de la embarcación, aunque no provocó heridos entre la tripulación civil.

El buque atacado es el M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos, que había zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas antes de intentar sortear el bloqueo. Según sitios de rastreo marítimo, su destino declarado era Singapur.

PUBLICIDAD

CENTCOM detalló en un comunicado que la aeronave militar lanzó las municiones el jueves contra la popa de la nave y que, “el sistema de propulsión del barco quedó finalmente inhabilitado y la tripulación civil resultó ilesa”. El organismo sostuvo que sus fuerzas emiten múltiples advertencias antes de disparar contra los buques mercantes.

El episodio ocurre mientras la administración de Donald Trump evalúa sus opciones en el conflicto con Irán, iniciado a fines de febrero y que en los últimos meses se había estabilizado en un impasse. El propio Trump ha alternado entre amenazar con ataques de gran escala contra Irán e insistir en que la guerra “militarmente ya terminó”.

PUBLICIDAD

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes desde abril, aunque lo levantó durante el verano boreal en el marco de negociaciones con Teherán y lo retomó en julio. Desde entonces, el ejército estadounidense afirma haber redirigido a 158 buques mercantes e inhabilitado a aquellos que se negaron a cumplir con la orden.

Un avión militar estadounidense inhabilitó el sistema de propulsión del buque mercante Pacific Archer en el golfo de Omán. (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

El Pacific Archer es, al menos, el decimoquinto buque inhabilitado por el ejército estadounidense desde que comenzó el bloqueo en primavera, y el sexto desde que se reanudó en julio. El episodio anterior se había registrado el 7 de noviembre. A comienzos de este mes, Estados Unidos había anunciado además la creación de la Task Force Iron Gate, destinada a restringir el movimiento de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres de Irán y del mar Caspio.

PUBLICIDAD

En términos concretos, el bloqueo naval estadounidense a Irán consiste en el control militar de las rutas marítimas hacia los puertos iraníes desde abril, con una interrupción durante el verano y su reactivación en julio: desde entonces, Estados Unidos redirigió 158 buques mercantes y disparó contra quince de ellos cuando se negaron a acatar la orden, el último de ellos este jueves en el golfo de Omán.

La nave atacada portaba bandera de Palaos y había zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas con destino a Singapur.

Estados Unidos mantiene en la zona una fuerza naval considerable, que incluye la presencia constante de dos portaaviones y una serie de buques adicionales.

Los flujos de petróleo en las primeras dos semanas de noviembre cayeron cerca de 20%, hasta unos 13 millones de barriles diarios, frente a octubre, mes en que las exportaciones habían igualado aproximadamente los niveles previos a la guerra, de 15 a 16 millones de barriles diarios, según datos de Rystad Energy. Entre las razones de la caída de noviembre figuran los ataques iraníes que desalientan el cruce del estrecho y la reducción de los flujos por un oleoducto clave de Arabia Saudita hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, también atacado en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) concluyó que las interrupciones en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el mar Negro y el Canal de Panamá están alargando los viajes, elevando los costos de combustible, generando congestión portuaria y sumando incertidumbre. Según el reporte, puertos alternativos y nuevos arreglos de transporte terrestre y logística han permitido mantener el comercio en movimiento, aunque a un costo mayor.