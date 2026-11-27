Una ilustración representa a Fausto Isidro Meza Flores frente a un despliegue de helicópteros artillados y armamento durante operativos militares en Guasave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro” tenía una guerra encarnizada con Los Chapitos y su padre Joaquín “El Chapo” Guzmán al acusarlos de estar tras la caída de sus jefes, los Beltrán Leyva, sin embargo tras la detención de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa y la pelea entre Chapitos y Mayitos vio la oportunidad de volverse un “Jefe de jefes” para crear una Nuevo Cártel de Guadalajara al lado de los sobrinos de Rafael Caro Quintero, sin embargo su detención se acabó esta ambición.

Ya había creado una expansión de la estructura criminal que dirigía desde Guasave y había capitalizado la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza para reunir nuevas alianzas en Sinaloa. El jefe del Cártel de Guasave fue capturado el 20 de noviembre de 2026 en ese municipio, donde había consolidado una organización propia tras su paso por las Fuerzas Especiales de Arturo, el grupo armado de los Beltrán Leyva.

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La periodista Anabel Hernández planteó en el episodio 122 de su podcast Narcosistema que Meza Flores buscaba convertirse en un “jefe de jefes” mediante acuerdos con operadores criminales y familiares de los Beltrán Leyva. La aspiración evocaba la etapa en que el antiguo Cártel de Guadalajara concentró alianzas bajo liderazgos como el de Rafael Caro Quintero.

El operativo contra Meza Flores contó con cooperación de inteligencia de Estados Unidos, incluidos seguimientos de comunicaciones de familiares y el uso de drones, de acuerdo con la información disponible. Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encabezaron la captura en Guasave.

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Una ilustración editorial sitúa a Fausto Isidro Meza Flores entre expedientes judiciales de Estados Unidos y referencias geográficas al estado de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con el presunto narcotraficante fueron detenidos Germán “N”, “Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando, y José “N”, señalado como su cuñado y operador financiero. Los tres fueron trasladados a CDMX y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El FEDA formó a Meza Flores dentro de los Beltrán Leyva

Antes de encabezar una agrupación en el norte de Sinaloa, Meza Flores trabajó para Arturo Beltrán Leyva y fue incorporado a las Fuerzas Especiales de Arturo, conocidas como FEDA. Esa célula fue diseñada como una estructura con disciplina, jerarquías y una cadena de mando directa para ocupar territorios, proteger cargamentos de droga y enfrentar a grupos rivales.

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La reconstrucción fue incluida en el libro Narcocracia. El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, de Anabel Hernández, a partir del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”. El exintegrante de los Beltrán Leyva sostuvo que Arturo buscaba dejar de depender de jefes regionales que podían operar con autonomía, descuidar rutas o cometer abusos en las plazas.

Los retratos ilustrados de Ovidio Guzmán López y Fausto Isidro Meza Flores flanquean el mapa de Sinaloa junto a siluetas de aeronaves militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El FEDA se creó para no depender del Borrado, del MP o de cualquier otra persona. La idea era tener nosotros el control operativo de las plazas para el trasiego de drogas del sur al centro del país; conquistar territorios, combatir a nuestros enemigos y resguardar las cargas de droga”, declaró Villarreal Barragán.

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Según su testimonio, el FEDA reunió alrededor de 1,500 integrantes: 1,200 elementos de tropa y cerca de 300 mandos. Los reclutas procedían principalmente de Sinaloa, Durango, Guerrero y Nuevo León, además de expolicías y personas que ya habían colaborado con otras organizaciones del narcotráfico.

El entrenamiento incluía acondicionamiento físico, tiro, tácticas de intervención, allanamientos, operaciones de guerrilla urbana, manejo de radios y formación de células de seguridad. Sus integrantes usaban uniformes negros con el escudo nacional, las siglas FEDA y una bandera de México en los brazos.

Villarreal Barragán afirmó que seleccionaba personalmente a quienes podían subir de rango. Describió a Meza Flores como uno de sus perfiles preferidos, junto con Octavio Gonzalo Araujo Zazueta, “Chalito”, e Israel Rincón Martínez, “El Guacho”.

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“Yo tenía mis preferidos, como Chalito, el Guacho y el Chapo Isidro”, relató “El Grande”. Sobre Meza Flores añadió: “Era un pistolero valiente y muy inteligente, jefe de plaza de Mochis y Guasave. Ya trabajaba con Arturo cuando llegó al FEDA”.

¿Cuál ha sido el bando que ha tomado Fausto Isidro Meza-Flores, alias "El Chapo Isidro" en la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza"? (Anayeli Tapia/Infobae)

Guasave y Los Mochis quedaron bajo su mando regional

La evaluación dentro del FEDA no dependía únicamente de la capacidad para participar en enfrentamientos, de acuerdo con Villarreal Barragán. La lealtad a Arturo Beltrán Leyva, la disciplina, la disposición para obedecer y la capacidad de mando definían quiénes podían recibir formación especializada.

“Hay gente que tú la veías… yo convivía con ellos, platicaba con ellos, veía quiénes iban a dar el ancho para ser mandos y quiénes no servían para nada. Servían, a lo mejor, para ser tropa, pero nada más”, explicó. Meza Flores habría superado ese filtro y recibido preparación distinta a la destinada a la tropa, aunque el libro no precisó la duración ni el lugar del adiestramiento.

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En el reparto de territorios de los Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, fungía como representante de Arturo en Culiacán. Bajo su mando operaban dos grupos armados principales: uno en Culiacán y la sierra, dirigido por “El Guacho”, y otro en Guasave, Los Mochis y zonas de Sonora, bajo responsabilidad de “El Chapo Isidro”.

Esa franja tenía relevancia para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Las células bajo su control habrían tenido tareas de vigilancia en carreteras, zonas rurales, pistas clandestinas y puntos de llegada de cargamentos, además de combatir a rivales y sostener el dominio territorial de los Beltrán Leyva.

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Fausto Isidro Meza Flores cruza un puente inestable entre montañas en una composición artística sobre las alianzas y disputas del crimen organizado en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruptura entre Arturo Beltrán Leyva, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán colocó a Meza Flores entre los mandos regionales de mayor peso. Villarreal Barragán declaró que dejó a “El Guacho” y a “El Chapo Isidro” con “cerca de 500 o 600 elementos del FEDA, aparte de la gente que cada uno de ellos tenía”.

El quiebre se profundizó tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva en enero de 2008. “El Grande” sostuvo que Arturo interpretó aquella detención como una traición dentro de la Federación, la alianza criminal que había reunido a los Beltrán Leyva, Zambada y Guzmán.

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Meza Flores permaneció del lado de Arturo y Alfredo Beltrán Leyva durante la disputa por Culiacán, Guasave, Los Mochis y otras zonas del estado. Tras la muerte de Arturo en diciembre de 2009 y las posteriores capturas o muertes de otros dirigentes, no buscó de forma abierta el mando de todos los remanentes de ese cártel.

La guerra en Sinaloa abrió espacio para el Cártel de Guasave

Meza Flores concentró sus operaciones en Guasave y municipios cercanos, donde construyó una estructura identificada como Organización Meza Flores o Cártel de Guasave. El grupo se mantuvo en el norte de Sinaloa mientras Los Chapitos y La Mayiza iniciaron una guerra en septiembre de 2024 por el control de Culiacán y otros municipios del centro estatal.

Fausto Isidro Meza Flores y Arturo Beltrán Leyva figuran en una composición artística elaborada en técnica de claroscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto entre ambas facciones habría permitido al Cártel de Guasave extenderse hacia territorios que antes estaban bajo otras influencias. En mayo de 2025 surgieron reportes sobre una alianza entre “El Chapo Isidro” e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, dirigente de La Mayiza, para combatir a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Para junio de 2026, informes del gabinete federal de seguridad ubicaban a Meza Flores entre los dirigentes que ampliaron su control pese a los operativos federales. Su zona de influencia incluía Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Angostura, de acuerdo con esos reportes.

Hernández sostuvo que la guerra interna del Cártel de Sinaloa ofreció a “El Chapo Isidro” una oportunidad para ampliar alianzas y aspirar a una estructura criminal de mayor tamaño. En ese plan habrían figurado operadores como Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”, así como sobrinos de los Beltrán Leyva.

La captura del presunto líder provocó bloqueos carreteros, automóviles incendiados y enfrentamientos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. La violencia dejó un saldo de 21 muertos: 17 civiles y cuatro militares de infantería que se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados por integrantes del grupo criminal.

Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", fue capturado en Guasave, Sinaloa por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y con ayuda de inteligencia de EEUU FOTO: Reuters

Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. También tenía una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.

Situación de los tres fundadores

• Miguel Ángel Félix Gallardo (“El Jefe de Jefes”): Falleció el 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital de Guadalajara, Jalisco, tras pasar más de tres décadas en prisión. Había sido detenido en 1989 y sentenciado por narcotráfico y por el caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

• Rafael Caro Quintero: Fue extraditado a Estados Unidos en 2025 y permanece recluido en Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, con un juicio programado para marzo de 2027.

• Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”): Detenido en abril de 1985 y condenado a 40 años de prisión, fue liberado en abril de 2025 tras cumplir su condena (previamente había cumplido parte de su pena en prisión domiciliaria en el Estado de México).