Kuwait convocó al embajador de Irán tras el ataque con drones que mató a dos técnicos italianos (Europa Press)

Guardar

El Ministerio de Exteriores de Kuwait anunció este viernes que convocó al embajador de Irán debido a los “continuos ataques”, después de que, la víspera, un dron matara a dos técnicos italianos que trabajaban en instalaciones militares del país.

La Cancillería kuwaití convocó al representante diplomático iraní y le “entregó una nota de protesta por los continuos ataques iraníes en el Estado de Kuwait, el más reciente, el ataque con un dron que ayer, jueves, apuntó contra una instalación vital del país, y mató a dos ciudadanos italianos”, informó la cartera en la red social X.

PUBLICIDAD

El ministerio calificó el hecho como una “agresión iraní” y una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, y se reservó el derecho de adoptar las medidas necesarias para defender su territorio y sus instalaciones.

Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, empleaba a los dos técnicos italianos que murieron en Kuwait (Reuters/Lisa Leutner)

Las víctimas eran empleados de Rheinmetall Italia

Los dos técnicos fallecidos fueron identificados como Antonio Saccoccio, de 65 años y oriundo de Formia, y Emanuele Lo Russo, de 36 años, oriundo de Roma. Ambos trabajaban para Rheinmetall Italia, filial del mayor grupo armamentista de Alemania, y se encontraban en Kuwait en el marco de un contrato de asistencia técnica entre el gobierno kuwaití y la empresa.

PUBLICIDAD

Según medios italianos, realizaban tareas de mantenimiento de las antenas de detección del sistema Skyguard, baterías antiaéreas que Kuwait utiliza desde la década de 1990 y que Rheinmetall Italia fabrica en las afueras de Roma.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, explicó que las fuerzas armadas detectaron una serie de “drones hostiles” y los neutralizaron, pero que los fragmentos de los aparatos interceptados cayeron sobre una instalación de defensa aérea e hirieron a cuatro personas: un ciudadano kuwaití, un paquistaní y los dos italianos. Estos últimos fueron trasladados al hospital en estado grave y murieron poco después, según informó la agencia ANSA.

PUBLICIDAD

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Europa Press)

El canciller italiano informó al Senado y Meloni expresó sus condolencias

El vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller de Italia, Antonio Tajani, precisó ante el Senado que, alrededor de las 14:00, drones de origen iraní apuntaron a instalaciones militares kuwaitíes, entre ellas la estación de detección antiaérea donde trabajaban los técnicos, y que se produjo “una fuerte explosión”. La Embajada italiana en Kuwait informó a las familias de las víctimas, y la Cancillería siguió el caso “minuto por minuto”, según el canciller.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “profundo pesar” en un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros e hizo llegar sus condolencias a los familiares de Saccoccio y Lo Russo.

PUBLICIDAD

En la oposición, la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, exigió que el gobierno comparezca ante el Parlamento para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La Unión Europea y los países del Golfo condenaron el ataque

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien participaba de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas al momento de conocerse la noticia, pidió “intensificar la presión sobre Irán” y sostuvo que la seguridad del Golfo “es una cuestión de seguridad para todos”.

Por su parte, el gobierno de Arabia Saudita condenó el ataque y afirmó que las acciones iraníes agravan la tensión regional y debilitan la estabilidad. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, calificó el hecho como un ataque contra un lugar de importancia estratégica y responsabilizó a Irán por sus consecuencias.

PUBLICIDAD

El ataque del jueves se produjo en un contexto de escalada en la región. Kuwait había repelido otros ataques con drones iraníes pocos días antes, los primeros desde comienzos de septiembre, según su Ministerio de Defensa.

El 15 de marzo, un dron ya había destruido un avión no tripulado italiano en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, donde Italia tiene tropas destacadas. Tras ese incidente, Roma trasladó a Arabia Saudita a 239 de sus 321 militares allí.