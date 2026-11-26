Durante la noche, habitantes colocaron barricadas con llantas y maderas en llamas sobre una vía pública en Milpa Alta. En el sitio se muestra una manta con mensajes dirigidos a juzgados y en defensa del predio Teopanixpa, junto a una camioneta y columnas de humo. La manifestación ocurrió luego de un operativo de la Policía de la Ciudad de México para recuperar un terreno en disputa en la demarcación.

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Un operativo policial implementado la madrugada de este jueves para recuperar un predio en disputa en el barrio de Santa Marta, en la alcaldía Milpa Alta, derivó en una confrontación entre comuneros y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con reportes preliminares, la noche del miércoles, habitantes de Santa Marta dieron aviso de la presencia de decenas de elementos de la SSC en la demarcación.

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El Santuario Diocesano de la Asunción de María, Milpa Alta tocó las campanas a solicitud del Consejo Comunal Indígena Nahua.

Pobladores cerraron calles, hicieron fogatas y colocaron barricadas en puntos clave para impedir el acceso de la policía. Testimonios difundidos en la red social X señalan que la operación policial sería un nuevo intento por desalojar a una familia que desde hace 40 años habita un predio en Teopanixpa que es reclamado por una particular.

Habitantes de Milpa Alta bloquean calles con barricadas y fogatas ante un operativo policial desplegado por una orden de desalojo. (X)

Comuneros denuncian supuesta corrupción en el caso

En videos que fueron difundidos en X, antes Twitter, los habitantes denunciaron presuntas anomalías en el proceso. “Basta de corrupción en los juzgados. El pueblo de Milpa Alta en defensa del predio de Teopanixpa”.

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En enero pasado, la comunidad impidió que la familia que habita el predio fuera desalojada. Dirigentes del Consejo Comunal Indígena Nahua sostienen que el terreno es comunal y que la solicitud de una particular es improcedente.

Previamente, el 21 de junio, 27 de agosto y el 30 de noviembre de 2024, así como el 12 de marzo de 2025, los comuneros impidieron el ingreso de la policía. En cada caso, un actuario determinó que no existían condiciones para ejecutar la diligencia.

El Santuario Diocesano de la Asunción de María en Milpa Alta informa en una red social sobre la solicitud comunitaria para hacer sonar las campanas del recinto. (Facebook)

Caso será turnado a tribunales colegiados

Ante la falta de condiciones para recuperar la propiedad, se plantea que el Gobierno de la Ciudad de México acuda a la justicia federal para solicitar la suspensión del desalojo. La propuesta parte de que existirían impedimentos para ejecutar la orden por la vía civil y una controversia sobre la competencia agraria.

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La intención es que los tribunales colegiados revisen el caso y frenen la medida, derivada de resoluciones emitidas por los jueces José Luis Ruiz Pérez y Jafet Bustamante.

Mientras tanto, la movilización mantiene la tensión en Milpa Alta. Comuneros buscan impedir el retiro de la familia, mientras se analiza llevar la disputa ante instancias federales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre las acciones en Milpa Alta. Mientras tanto, los bloqueos en el barrio de Santa Marta persisten.

Un video difundido por el medio Crónicas LNLD registra a decenas de policías organizados en bloques avanzando por las calles. Asimismo, la presencia de más de 60 patrullas en vías principales del barrio de Santa Marta.

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¿Qué es un terreno comunal?

Un terreno comunal es una tierra que pertenece de forma colectiva a una comunidad o núcleo de población, y no a un solo dueño como propiedad privada. En México, forma parte de la propiedad social y se rige por la Ley Agraria y las decisiones de la asamblea de comuneros.