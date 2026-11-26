La directora de Prosperidad Social Sandra Suárez agradeció al Congreso la aprobación de los recursos destinados a garantizar las transferencias de 2,8 millones de adultos mayores. (@ProsperidadCol/X)

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El programa Colombia Mayor contará con $1,1 billones para financiar el pago de subsidios a 2.800.000 adultos mayores en diciembre de 2026, luego de que el Congreso de la República aprobara la adición presupuestal presentada por el Gobierno nacional. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, anunció que los beneficiarios recibirán las transferencias antes de Navidad, una vez se completen los procedimientos legales y administrativos necesarios.

La aprobación se dio el miércoles 25 de noviembre, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, que respaldó el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General de la Nación de 2026. Un día antes, el Senado también había dado su aval a la iniciativa.

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2,8 millones de personas recibirán el subsidio antes de Navidad, una vez culminen los trámites correspondientes. - crédito Johan Largo/Infobae

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en diciembre de 2026?

De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, el Gobierno espera distribuir los recursos durante los primeros días de diciembre. El funcionario señaló que la aprobación era urgente ante la proximidad de la temporada navideña y recordó que estaba pendiente una mesada del programa correspondiente a marzo de 2026.

Por su parte, Prosperidad Social confirmó que los recursos aprobados permitirán financiar las transferencias de 2,8 millones de personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.

La directora de la entidad, Sandra Suárez, agradeció al Congreso el respaldo al proyecto y destacó la importancia de garantizar los recursos para los beneficiarios.

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“¡El Milagro Social avanza! Desde el Capitolio, quiero contarles esta buena noticia: tenemos los recursos para el pago a 2.800.000 personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor, quienes recibirán su transferencia antes de Navidad”, afirmó.

No obstante, la aprobación legislativa no significa que los pagos puedan comenzar inmediatamente. El proyecto todavía debe recibir la sanción presidencial y, posteriormente, surtir los trámites presupuestales y administrativos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las instancias correspondientes.

Estos procedimientos permitirán disponer y trasladar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Una vez finalicen, Prosperidad Social podrá establecer el cronograma de transferencias e informar a los beneficiarios las fechas y los mecanismos de pago.

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Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social destacó la aprobación de $1,1 billones para financiar las transferencias del programa Colombia Mayor en diciembre. (Prosperidad Social)

¿De dónde salen los recursos para pagar Colombia Mayor?

Los $1,1 billones destinados al programa hacen parte de una adición de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026, contemplada en el Proyecto de Ley 401 de 2026 Cámara y 280 de 2026 Senado.

La iniciativa recibió 52 votos a favor y uno en contra en el Senado, durante la sesión del 24 de noviembre. Al día siguiente, la Cámara de Representantes la aprobó con 93 votos a favor y nueve en contra.

De los recursos incorporados al presupuesto, $1,1 billones se asignarán a Colombia Mayor, mientras que los $2,7 billones restantes se destinarán al Fondo Milagro, para financiar la asistencia humanitaria, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

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Estos últimos recursos corresponden al recaudo de los alivios tributarios establecidos mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026.

Durante el trámite legislativo, el ministro de Hacienda explicó que el dinero del Fondo Milagro no está destinado específicamente a gastos de funcionamiento, sino que estará disponible para los proyectos que se determinen en el marco de la recuperación de los territorios afectados.

Miguel Gómez Martínez destacó el respaldo del Legislativo a la adición presupuestal que permitirá cubrir necesidades de financiación en estos tres sectores. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público/Youtube)

Congreso también aprobó traslados presupuestales por $1,47 billones

Además de la adición presupuestal de $3,8 billones, el proyecto contempla traslados por $1,47 billones, que permiten reorientar recursos existentes sin incrementar el monto global del Presupuesto General de la Nación de 2026.

De ese total, $1,2 billones se destinarán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las deudas de Air-e con el mercado eléctrico y contribuir a garantizar el suministro de energía en la región Caribe.

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Otros $238.762 millones se reorientarán dentro del sector Defensa para atender asignaciones de retiro, mesadas y servicios médicos de los veteranos.

Finalmente, $27.527 millones del Departamento para la Prosperidad Social complementarán la financiación del programa Colombia Mayor.

La aprobación de la adición presupuestal permite avanzar en la financiación de las transferencias para diciembre. Prosperidad Social indicó que comunicará las fechas y los mecanismos de pago cuando culminen los trámites necesarios para disponer de los recursos.