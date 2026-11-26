Trump y Rutte instaron a Rusia a no tomar medidas que amplíen la guerra en Ucrania y reclamaron una solución pacífica (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instaron a Rusia a evitar acciones que amplíen la guerra en Ucrania y reclamaron una solución pacífica lo antes posible, en una declaración conjunta tras una reunión celebrada el miércoles en Florida, en la que también abordaron el conflicto con Irán.

El encuentro, que tuvo lugar en el complejo Mar-a-Lago de Trump, se centró en las guerras de Ucrania e Irán y fue calificado como “excepcional” y “muy importante” por el comunicado difundido por la Casa Blanca.

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“También hablamos de la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, intencionalmente o no, amplíe la guerra, y de la importancia de alcanzar una resolución pacífica del conflicto lo más rápidamente posible”, señalaron ambos dirigentes.

La declaración se produjo después de que Trump se reuniera la semana pasada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en China, donde se refirió a él como “mi amigo”. Sus comentarios generaron críticas de sus adversarios demócratas en Estados Unidos y de aliados europeos, que reclamaron participar en las negociaciones impulsadas por Washington para poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cuestionó las declaraciones del mandatario estadounidense sobre Putin. “Para nosotros, es un asesino”, afirmó en una entrevista con CNN.

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La declaración se produjo después de que Trump se reuniera la semana pasada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en China, donde se refirió a él como “mi amigo” (REUTERS)

Rutte defendió la estrategia de Trump y sostuvo que sus contactos con el jefe del Kremlin buscan poner a prueba su disposición a negociar. “Lo que está haciendo el presidente Trump, también en la reunión de Shenzhen, es poner a prueba a Putin”, declaró el secretario general de la OTAN en una entrevista con Fox News.

“¿Qué tan serio es? ¿Está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones? ¿Está dispuesto realmente a participar en conversaciones?”, planteó Rutte, quien reclamó mantener la presión sobre Moscú. “Creo que está funcionando y tenemos que continuar”, agregó.

Trump sostuvo, tras su encuentro con Putin, que el líder ruso quiere que la guerra termine por “medios diplomáticos”, en medio de las diferencias entre Washington, Kiev y sus aliados europeos sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo.

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Rutte afirmó que cualquier entendimiento deberá contemplar garantías de seguridad para Ucrania, tanto en caso de un acuerdo de paz como ante un eventual alto el fuego prolongado.

“Cuando termine la guerra, ya sea con un acuerdo de paz, preferible, o, si no es posible, con un alto el fuego a largo plazo, debemos asegurarnos de que Ucrania tenga garantías de seguridad de cara al futuro”, sostuvo.

El jefe de la Alianza Atlántica también remarcó la importancia de mantener el respaldo militar a Kiev. “Lo más importante es asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita para continuar la lucha, con tanto éxito como hasta ahora, y ejercer la máxima presión sobre los rusos”, señaló.

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Rutte afirmó que cualquier entendimiento deberá contemplar garantías de seguridad para Ucrania, tanto en caso de un acuerdo de paz como ante un eventual alto el fuego prolongado (EFE)

La reunión en Florida también incluyó conversaciones sobre el incremento del gasto militar y las inversiones en defensa en Estados Unidos y en los países miembros de la OTAN, una de las principales demandas de Trump a sus aliados europeos.

El encuentro se produjo mientras varios gobiernos europeos reclamaron participar en las conversaciones preliminares para poner fin a la guerra en Ucrania, que hasta ahora involucraron a Kiev, Washington y Moscú.

Además, el Pentágono prevé anunciar en las próximas semanas una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa, en un contexto de tensiones entre Trump y sus aliados occidentales por el gasto en defensa, los aranceles comerciales y el respaldo a la guerra contra Irán.

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(Con información de AFP y REUTERS)