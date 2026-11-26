Acesi cuestionó la propuesta de bajar del 90 % al 80 % el giro directo y advirtió posibles efectos sobre la transparencia y los pagos a prestadores. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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La propuesta del Ministerio de Salud de reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo de los recursos de la UPC generó rechazo entre los hospitales públicos. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, advirtió que el cambio podría reducir la trazabilidad de una parte de los recursos, afectar el pago a prestadores y aumentar los riesgos asociados a la integración vertical de las EPS.

Según información publicada por Blu Radio, Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, cuestionó que una fracción mayor de la Unidad de Pago por Capitación vuelva a quedar bajo administración directa de las tesorerías de las EPS.

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La dirigente sostuvo que el giro directo a través de la Adres ha permitido mejorar el seguimiento sobre cuánto dinero se gira y a qué prestadores llega.

“Es devolvernos hacia tener 10 puntos de la UPC en total opacidad”, afirmó Zuluaga al referirse al efecto que, según el gremio, tendría reducir el porcentaje obligatorio.

Acesi calcula que esos 10 puntos representan cerca de 10,6 billones de pesos de la UPC actual. El gremio considera que ese monto dejaría de contar con el mismo nivel de trazabilidad que hoy existe cuando los recursos son girados directamente por la Adres.

El gremio cuestionó la propuesta de bajar del 90 % al 80 % el giro directo y advirtió posibles efectos sobre la transparencia y los pagos a prestadores - crédito Gobernación del Atlántico

Acesi advierte riesgos para hospitales y clínicas

Zuluaga señaló que una reducción del giro directo podría favorecer el envío de recursos hacia IPS propias o instituciones aliadas de las EPS.

La directora relacionó esa posibilidad con los riesgos derivados de la integración vertical dentro del sistema de salud y advirtió que los prestadores que no forman parte de esas redes podrían verse afectados en el flujo de pagos.

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La preocupación del gremio también se extiende a los cambios planteados en la priorización de pagos.

Según explicó Zuluaga, el borrador daría prelación a contratos bajo modalidades de pago global prospectivo, PGP, y capitación, mientras que los pagos por evento quedarían en un nivel posterior.

Para Acesi, esa modificación puede generar efectos sobre distintos hospitales y clínicas que dependen de modalidades de pago diferentes y que requieren flujo constante de recursos para mantener la atención.

La dirigente gremial insistió en que el giro directo ha contribuido a hacer más transparentes las cifras financieras del sector y a facilitar el seguimiento de los recursos destinados a los prestadores.

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Por eso, considera que disminuir el porcentaje obligatorio podría debilitar los avances logrados en materia de control.

Sector salud Colombia - crédito Colprensa

Gremio propone revisar gastos de administración de las EPS

Frente a la posibilidad planteada en el borrador de que algunas EPS con mejores condiciones financieras aumenten voluntariamente el giro directo, Zuluaga sostuvo que actualmente serían pocas las entidades que cumplirían los requisitos.

Entre las condiciones mencionó indicadores relacionados con solvencia y patrimonio mínimo.

Como alternativa, Acesi propuso al Ministerio de Salud revisar los porcentajes destinados a la administración de las EPS.

Zuluaga recordó que desde la Ley 1438 de 2011 está pendiente la reglamentación de esos márgenes. De acuerdo con las cifras citadas, las EPS del régimen contributivo tienen actualmente un 10 % para administración, mientras las del subsidiado cuentan con un 8 %.

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La dirigente mencionó análisis de entidades del sector según los cuales el gasto administrativo podría ubicarse, como máximo, alrededor del 5 %.

A partir de esa diferencia, planteó evaluar si una parte de los recursos actualmente destinados a administración podría liberarse para financiar directamente la prestación de servicios y mejorar la liquidez de clínicas y hospitales.

Acesi anunció que presentará observaciones formales durante el periodo de comentarios habilitado por el Gobierno para el borrador de decreto.

El gremio espera que el Ministerio de Salud revise la propuesta antes de convertirla en una norma definitiva.

La posición de Acesi se centra en mantener mecanismos que permitan rastrear el movimiento de los recursos y reducir el riesgo de retrasos en los pagos a los prestadores.

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Por ahora, la modificación permanece en discusión y las advertencias del gremio forman parte del debate sobre cómo debe administrarse la UPC y qué proporción de esos recursos debe continuar girándose directamente a hospitales y clínicas.