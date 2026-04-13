El rescate del Dannebroge revela secretos de la batalla naval de 1801

La batalla naval de Copenhague en 1801, con el Dannebroge como protagonista, define el contexto estratégico de las guerras napoleónicas entre Dinamarca y Gran Bretaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rescate del Dannebroge bajo las aguas del puerto de Copenhague representa un acontecimiento clave en la arqueología submarina europea, según informó Muy Interesante. Este buque insignia danés, hundido en la batalla naval de 1801, emerge como vestigio tangible de una época marcada por el conflicto y la transformación, mientras enfrenta la amenaza del desarrollo urbano en la capital danesa.

El hallazgo del Dannebroge reviste especial importancia porque aporta pruebas directas sobre las guerras napoleónicas y la vida a bordo de los navíos de guerra del siglo XIX. Genera, además, un debate urgente sobre la necesidad de preservar el patrimonio histórico en medio de la expansión urbanística. Su estudio no solo documenta los hechos del pasado, sino que brinda materiales y conocimientos inéditos para entender procesos históricos de gran trascendencia.

Enterrado a más de 15 metros bajo el agua y oculto por siglos de sedimentos, el pecio se mantuvo casi intacto en la penumbra del fondo marino. Un grupo de arqueólogos marinos del Museo de Barcos Vikingos de Dinamarca intervino en una exploración marcada por la oscuridad y la escasa visibilidad, valiéndose principalmente del tacto para identificar los elementos del naufragio.

El rescate del Dannebroge bajo el puerto de Copenhague aporta hallazgos inéditos sobre las guerras napoleónicas y la arqueología submarina danesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La urgencia de la intervención radica en que el área será transformada por el megaproyecto Lynetteholm, que planea construir un nuevo distrito portuario y podría sepultar definitivamente los restos del Dannebroge para el 2070. Según Muy Interesante, los especialistas trabajan contrarreloj para recuperar y documentar el mayor número de vestigios posibles, enfrentando una situación límite en la conservación de la memoria histórica.

Hallazgo y desafíos de la arqueología submarina

El descubrimiento del Dannebroge abrió una vía inédita al pasado marítimo danés. El pecio se identificó entre fragmentos ennegrecidos de madera y restos de proyectiles. De acuerdo con el equipo dirigido por el Museo de Barcos Vikingos de Dinamarca, las excavaciones se extendieron durante meses en condiciones adversas, acentuadas por el lodo y la presencia de proyectiles sin detonar.

Dada la opacidad del agua, los arqueólogos avanzaron “a tientas”, sin apenas apoyo visual. La operación resultó arriesgada: entre los hallazgos destacan cañones, partes de uniformes, insignias, zapatos, botellas e incluso restos humanos, como la mandíbula de un marinero que podría pertenecer a uno de los 19 tripulantes desaparecidos.

Pruebas dendrocronológicas confirmaron que la madera recuperada pertenece a la época original del buque. Además, las dimensiones de los fragmentos coinciden con los registros y dibujos históricos disponibles sobre el Dannebroge.

Arqueólogos del Museo de Barcos Vikingos de Dinamarca recuperan objetos originales del siglo XIX pese a condiciones extremas bajo el agua y poca visibilidad (AP)

El Dannebroge y la batalla de 1801 en contexto

El Dannebroge fue el buque insignia danés durante la batalla de Copenhague el 2 de abril de 1801, punto decisivo en las guerras napoleónicas. Al mando del comodoro Olfert Fischer, la nave defendía los intereses daneses ante la ofensiva de la flota británica, dirigida por el almirante Horatio Nelson.

Este combate se produjo en el contexto de la coalición de neutralidad armada entre Dinamarca, Suecia, Rusia y Prusia, considerada una amenaza estratégica por Gran Bretaña. Los británicos buscaban romper la alianza y garantizar el acceso a la madera del Báltico para su construcción naval. Para ello, ejecutaron un ataque que, en sus primeras fases, provocó que tres barcos británicos encallaran.

Durante el enfrentamiento, Nelson lideró la ofensiva pese a una orden de retirada de su superior, Sir Hyde Parker. La presión militar forzó a Dinamarca a negociar un armisticio, lo que alteró el equilibrio estratégico en la región.

La destrucción del buque insignia danés

Con 48 metros de eslora, el Dannebroge fue el objetivo central de la artillería enemiga. Documentos y los restos hallados permiten reconstruir la violencia del ataque: los cañonazos perforaron la cubierta y los proyectiles incendiarios generaron un incendio descontrolado.

Entre los hallazgos del pecio Dannebroge destacan cañones, uniformes, insignias y restos humanos ligados a la tripulación desaparecida de 1801 (AP)

La experiencia para la tripulación fue extrema. Como señalaron los arqueólogos citados por Muy Interesante, “la experiencia de los marineros debió de ser una auténtica pesadilla”. Las astillas producidas por los impactos convertían cualquier zona del barco en una trampa mortal.

El avance del fuego dejó el buque sin control, haciendo que derivara hacia el norte del puerto. Finalmente, una gran explosión puso fin al combate y hundió el Dannebroge, cuyo estruendo resonó en toda la ciudad de Copenhague.

Patrimonio en riesgo ante el desarrollo urbano

El hallazgo del Dannebroge ocurre en medio de la amenaza que representa el desarrollo urbano. El proyecto Lynetteholm transformará la zona, con el riesgo de enterrar para siempre el pecio y alterar irreversiblemente el entorno marino.

Por este motivo, los arqueólogos priorizan registrar y rescatar todos los bienes posibles antes de que los materiales de construcción y toneladas de sedimentos cubran los vestigios. Según Muy Interesante, este caso ilustra la tensión creciente entre la preservación de la memoria histórica y la ampliación del espacio urbano en ciudades como Copenhague.

Más allá de sus riquezas materiales, el Dannebroge proporciona acceso a aspectos poco documentados de la vida diaria durante la guerra naval, ofreciendo elementos directos que facilitan la reconstrucción de los hechos y de la experiencia humana en la historia europea.