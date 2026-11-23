El gobierno de Trípoli condenó los ataques de Ucrania contra dos embarcaciones rusas en el puerto de Bengasi. (Vantor/Handout vía REUTERS)

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El gobierno de Libia con sede en Trípoli condenó los ataques reivindicados por Ucrania contra dos embarcaciones rusas en el puerto de Bengasi y reclamó a Kiev explicaciones oficiales sobre el alcance de la operación militar. La ofensiva, ejecutada con drones navales, provocó la destrucción de un buque de guerra y daños en otro barco, en un episodio que abrió un nuevo frente de tensión diplomática en un país dividido entre dos administraciones rivales y expuesto a las disputas internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores libio manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre las acciones contra las naves rusas. La cartera cuestionó que se desarrollaran operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional y advirtió que no aceptará intervenciones de ese tipo sin autorización.

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“El ministerio condena categóricamente la realización de cualquier operación militar extranjera dentro del territorio libio o de sus aguas territoriales”, expresó el organismo, que solicitó al gobierno ucraniano información oficial sobre “la naturaleza y el alcance” de las acciones reconocidas por Kiev.

La reacción de Trípoli se produjo después de que Ucrania confirmara su participación en los ataques del domingo. Entre los objetivos estuvo la corbeta rusa Merkury, que explotó y se hundió en las instalaciones portuarias de Bengasi, una ciudad ubicada en el este del país y bajo la influencia de las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar. La segunda embarcación era un buque de carga seca que, según las autoridades ucranianas, Rusia utilizaba para trasladar armamento.

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Los drones navales ucranianos provocaron el hundimiento de la corbeta rusa Merkury y afectaron a un buque de carga. (Vantor/Handout vía REUTERS)

El episodio también profundizó las diferencias entre las dos estructuras de poder que gobiernan Libia desde hace años. El Ejecutivo reconocido internacionalmente administra la zona occidental desde Trípoli, mientras que una autoridad rival ejerce el control en el este con el respaldo del Ejército Nacional Libio, comandado por Haftar, quien mantiene vínculos estrechos con Moscú.

La administración oriental presentó una denuncia por los ataques y solicitó la intervención de Naciones Unidas para investigar posibles actividades militares ucranianas en otras regiones del país. En particular, pidió esclarecer informaciones sobre la presunta presencia de personal, especialistas o unidades de Ucrania en sectores cercanos a Misrata y Zawiya, además de otros puntos del oeste libio.

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Las autoridades de Bengasi consideran que los ataques constituyeron una vulneración de la soberanía nacional. También anunciaron una investigación propia en coordinación con Rusia para determinar las circunstancias de los impactos. Según su versión, una de las embarcaciones regresaba a territorio ruso después de realizar una escala para reabastecerse.

Rusia mantiene relaciones con Haftar y ha buscado ampliar su presencia militar en el norte de África, una región que adquirió mayor importancia para sus operaciones exteriores después de la pérdida de influencia que sufrió en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en 2024.

Las fuerzas militares de Kiev extendieron sus ataques contra activos rusos fuera de las fronteras ucranianas.

Desde Trípoli también cuestionaron los riesgos de permitir que instalaciones nacionales queden involucradas en enfrentamientos ajenos al país. Después del primer ataque, el gobierno advirtió que facilitar el acceso de fuerzas extranjeras sin autorización puede trasladar al territorio libio las consecuencias de conflictos internacionales. Además, señaló la preocupación por el uso de puertos civiles en actividades vinculadas con disputas militares.

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Las repercusiones no se limitan al terreno diplomático y de seguridad. La Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia alertó que los incidentes pueden perjudicar el funcionamiento de las terminales portuarias y generar dificultades económicas para la población.

El organismo explicó que estas instalaciones constituyen una vía fundamental para el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales. Si las condiciones de seguridad se deterioran, las navieras podrían evitar las terminales libias y las aseguradoras elevarían sus tarifas ante el incremento de los riesgos.

Esa combinación podría traducirse en mayores gastos de transporte, demoras en las descargas y problemas en las cadenas de suministro, con un impacto directo sobre los precios internos. La autoridad también advirtió que la integridad de los trabajadores y de las instalaciones debe quedar garantizada para mantener la actividad comercial.

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La Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia alertó que la inseguridad en las terminales amenaza el abastecimiento de alimentos y combustibles.

Por ese motivo, reclamó una coordinación permanente entre las instituciones responsables de la seguridad portuaria y las autoridades nacionales. También recordó que la protección de esas infraestructuras constituye una responsabilidad compartida, debido a su importancia para el abastecimiento y la estabilidad económica.

Los ataques se produjeron en el marco de la guerra iniciada por Rusia con la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, Kiev amplió sus operaciones contra objetivos rusos más allá de las zonas de combate, incluidas instalaciones militares y activos vinculados con Moscú fuera de territorio ucraniano.