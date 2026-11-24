La Unión Europea limita la importación de coches híbridos con una medida que apunta principalmente a China pero también golpea a ocho países exportadores (Europa Press)

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La Unión Europea ha activado este martes las cuotas de importación a los vehículos híbridos, una medida provisional destinada a proteger a la industria del automóvil europea ante el aumento de modelos que llegan al continente a precios más bajos. La decisión llega un mes después de que Bruselas y Pekín cerraran un acuerdo para evitar una guerra comercial entre ambos bloques, aunque lo que ha entrado en vigor no es exactamente un pacto bilateral, sino una medida de salvaguardia provisional publicada en el diario oficial comunitario, según ha confirmado Reuters.

Ese acuerdo surgió dentro de un mecanismo de consultas comerciales abierto en junio para reducir un déficit que ronda los mil millones de euros diarios a favor de China, y que en 2025 alcanzó casi 360.000 millones de euros. Los híbridos chinos se habían convertido en uno de los puntos más visibles de esa disputa: en agosto, uno de cada ocho coches vendidos en la Unión Europea era chino, impulsado principalmente por este tipo de vehículos.

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El reglamento, recogido en EUR-Lex con el número 2026/2614, establece un límite a las exportaciones de híbridos enchufables y otros modelos híbridos con destino al bloque de los 27 países. El tope empezará a aplicarse a partir del 1 de diciembre y se reparte en tres tramos trimestrales por un total de poco más de seis meses: del 1 de diciembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, de marzo a mayo de 2027, y de junio hasta el 18 de junio de 2027.

La Unión Europea ha activado este martes las cuotas de importación a los vehículos híbridos (EFE/Román Rodríguez)

Una investigación abierta de oficio respalda la medida

El 30 de octubre, la Comisión Europea abrió una investigación de salvaguardia sobre las importaciones de híbridos, un procedimiento que inició por iniciativa propia y que no se limita a China, sino que cubre las importaciones de este tipo de vehículos procedentes de cualquier parte. El objetivo de esa investigación es determinar si el aumento de las importaciones ha sido lo bastante rápido y voluminoso como para justificar medidas de protección temporal para la industria europea.

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El propio aviso de apertura constató que las importaciones del producto afectado pasaron de 957.965 unidades en 2023 a 1.423.691 unidades entre julio de 2025 y junio de 2026, un incremento del 49 % respecto a 2023. Las cuotas que han entrado en vigor este martes son, precisamente, el resultado provisional de esa investigación: se trata de medidas de salvaguardia con una validez máxima de 200 días mientras el proceso sigue abierto. Si al final la Comisión concluye con una propuesta de medidas definitivas, de mayor duración, necesitará el respaldo amplio de los Estados miembros para aprobarlas. Por tratarse de una medida de salvaguardia, las normas de la Organización Mundial del Comercio exigen que se aplique por igual a todos los grandes exportadores, y no solo a China.

La Comisión Europea ha explicado el motivo detrás de la restricción con estas palabras: “Estas restricciones son necesarias para proteger a la industria de la Unión Europea frente a un fuerte incremento reciente de las importaciones de este tipo de vehículos”.

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La institución comunitaria ha situado el origen del problema en una dinámica que trasciende la relación bilateral con China: “El aumento de las importaciones de vehículos híbridos de pasajeros a la Unión Europea ha sido impulsado por la creciente sobrecapacidad de producción a nivel global”. A esto se suma, según el mismo comunicado, “el mayor uso de medidas restrictivas al comercio en otros mercados importantes”.

La Unión Europea ha activado este martes las cuotas de importación a los vehículos híbridos (Europa Press)

El reparto de la cuota se ha calculado sobre las importaciones de 2025

Las cuotas, calculadas sobre los volúmenes de importación de 2025, afectan a varios países además de China: 350.000 unidades para el país asiático en el primer año, 310.000 para Japón, 230.000 para Turquía, 190.000 para el Reino Unido y 105.000 para Corea del Sur, además de cantidades menores para México, Marruecos, Serbia y Estados Unidos. Todas las cuotas subirán un 6% anual durante tres años, lo que llevaría la asignada a China hasta las 417.000 unidades en 2030.

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La disputa comercial entre la Unión Europea y China no es nueva. Bruselas acusa desde hace tiempo a China de recurrir a prácticas que considera desleales, entre ellas la subvaloración de precios, la manipulación de su moneda y los subsidios estatales a sus empresas. Según funcionarios comunitarios y compañías del sector, estas prácticas perjudican a las firmas europeas y provocan pérdida de puestos de trabajo.

China pidió este martes a la Unión Europea que respete el consenso alcanzado en octubre sobre los vehículos híbridos (Europa Press)

El acuerdo con Pekín incluye un sistema de certificación

El propio reglamento establece un requisito específico para las importaciones chinas: estas deberán ir acompañadas de un certificado de cuota de exportación firmado y sellado por la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME), un mecanismo con el que la Unión Europea traslada a su normativa el entendimiento alcanzado con Pekín en octubre.

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Quedan fuera de este límite los vehículos eléctricos con autonomía extendida, que seguirán clasificándose como modelos totalmente eléctricos y, por tanto, sujetos a los aranceles antisubsidio de hasta el 35,3 % que la Unión Europea ya impuso a los eléctricos chinos, pero sin cuota adicional.

China ha pedido este martes a la Unión Europea que respete el consenso alcanzado en octubre sobre los vehículos híbridos, después de que el bloque anunciara dichas cuotas. El Ministerio de Comercio chino advirtió que se reserva todos los derechos para salvaguardar con firmeza los intereses legítimos de la industria china, incluida la posibilidad de exigir una compensación comercial.

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Un portavoz de la cartera señaló que “los sectores del automóvil de China y la Unión Europea son complementarios, están profundamente integrados, y profundizar la cooperación responde al interés común de ambas partes”. El funcionario agregó que confía en que el bloque comunitario ofrezca a las industrias de ambos lados “un entorno de comercio e inversión estable, previsible y sostenible”.