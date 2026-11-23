Las reservas hídricas del país registraron una disminución y se ubicaron en el 76,46% de su capacidad. (EPM)

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Los embalses de Colombia registraron un nivel del 76,46% de su capacidad al 21 de noviembre, de acuerdo con los reportes de XM. La cifra representa una disminución frente al 79,21% alcanzado el pasado 9 de noviembre y aleja al país de la meta del 80% establecida para afrontar la temporada seca y reducir los riesgos de racionamiento eléctrico.

El descenso se presenta a pocos días del inicio del verano, previsto para el próximo 1.º de diciembre, y en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Según las proyecciones citadas por El Tiempo, si continúa la tendencia de noviembre, las reservas podrían comenzar diciembre cerca del 74,5%.

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Bajos aportes de agua explican la caída de los embalses

La reducción de las reservas hídricas está relacionada con la escasez de precipitaciones durante noviembre. Según los registros, los aportes de los ríos a los embalses se encuentran en el 47% del promedio histórico para este mes.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, indicó que durante la última semana las represas recibieron apenas cuatro de cada diez litros de agua que normalmente ingresarían en un noviembre.

A esta situación se suma el aumento de las temperaturas, que ha impulsado el consumo de electricidad en diferentes regiones del país.

El operador del SIN advirtió sobre las condiciones de vulnerabilidad del sistema energético. “Los aportes hídricos están alcanzando mínimos históricos. Esta condición incrementa la vulnerabilidad energética”, señaló la entidad.

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Para alcanzar el 80% antes de diciembre, los embalses tendrían que recuperar más de tres puntos porcentuales en aproximadamente una semana. Sin embargo, el comportamiento de las precipitaciones será determinante para cumplir ese objetivo.

Los ríos aportaron el 47% del promedio histórico de agua esperado para noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Gremios consideran posible alcanzar la meta del 80%

Desde el sector de generación eléctrica consideran que todavía existe la posibilidad de recuperar parte de las reservas antes del inicio del verano, siempre que se presenten lluvias en los últimos días de noviembre.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que algunos pronósticos meteorológicos anticipan precipitaciones hasta los primeros días de diciembre.

“Estamos a 3,54 puntos porcentuales frente a la meta. Yo creo que eso es alcanzable; dependerá mucho de qué tanto nos ayuden las lluvias de esta última semana”, indicó.

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Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, calificó el objetivo del 80% como exigente, pero posible, siempre que llueva en las zonas donde están ubicados los embalses y el consumo de agua sea inferior a los aportes recibidos.

“Más que la cifra exacta de un día, lo importante es llegar al verano con la mayor cantidad de agua posible y con todo el respaldo listo”, afirmó.

Las plantas térmicas superaron los 90 GWh diarios de generación durante el último mes. (Colprensa)

Generación térmica: las medidas para proteger las reservas hídricas

Entre las medidas adoptadas para reducir la presión sobre los embalses está el aumento de la generación eléctrica mediante plantas térmicas, que utilizan combustibles y permiten conservar el agua almacenada en las represas.

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El 7 de septiembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una resolución que estableció una generación térmica mínima de 95 gigavatios hora diarios (GWh/día) y fijó un límite a los precios de la energía en bolsa.

No obstante, la meta se ha cumplido en 16 de los 74 días de vigencia de la norma, con corte al 20 de noviembre.

Las empresas térmicas han cuestionado las condiciones de remuneración, debido a que la regulación las obliga a operar bajo el concepto de generación de seguridad, con un reconocimiento parcial de sus costos y sin margen de utilidad.

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Aunque la Creg publicó un proyecto de resolución para incorporar un margen de remuneración a estas plantas, la modificación todavía no había sido expedida en firme.

Pese a las dificultades regulatorias, Castañeda señaló que durante el último mes la generación térmica superó los 90 GWh diarios y llegó a cubrir hasta el 42% de la demanda de electricidad del país.

Gutiérrez también destacó la importancia de mantener disponibles estas instalaciones y garantizar su logística de abastecimiento. “Cada kilovatio que produce una térmica es agua que se queda guardada”, afirmó.

La presidenta de Acolgén agregó que también se requiere facilitar la entrada de proyectos de generación listos para conectarse y aprovechar los excedentes de los autogeneradores.

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El consumo de electricidad en Colombia aumentó un 3,93% durante noviembre, principalmente por la demanda de hogares y comercios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumenta la demanda de energía y gremios piden reforzar el ahorro

Otro de los factores que preocupa al sector es el comportamiento del consumo eléctrico. En lo corrido de noviembre, la demanda de energía aumentó 3,93%, impulsada principalmente por los hogares y los establecimientos comerciales.

Aunque XM reportó que durante la semana anterior el consumo fue 2,16% inferior al registrado en agosto, Gutiérrez explicó que la reducción estuvo relacionada principalmente con las lluvias en la región Caribe, que disminuyeron temporalmente el uso de aires acondicionados.

La dirigente señaló que, cuando terminaron las precipitaciones, el consumo volvió a aumentar por las altas temperaturas.

“Hoy el ahorro depende más del clima que de un cambio de hábito. Cuando vuelvan las altas temperaturas necesitamos que se mantenga, y para eso hace falta una señal más fuerte y una campaña que llegue a todos”, manifestó.

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Ante este panorama, los empresarios del sector consideran que el programa de ahorro voluntario de la Creg necesita ajustes. Entre sus propuestas está fortalecer las campañas de comunicación del Gobierno, tomando como referencia la estrategia ‘Apagar Paga’, implementada durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016.

También plantean revisar los incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo. Según los gremios, el margen actual permite utilizar hasta un 10% adicional frente al promedio habitual y debería ser más estricto para promover un mayor ahorro.

Además, consideran necesario informar con claridad cuánto recibirán los usuarios por cada kilovatio hora ahorrado, pues actualmente no tienen certeza sobre el monto del reembolso.

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Las proyecciones mencionadas por el diario señalan que diciembre y enero podrían ser los meses más difíciles por las condiciones climáticas, mientras que el regreso de las lluvias podría extenderse hasta mayo de 2027.

Por su parte, el operador del SIN estima que los embalses no deberían descender por debajo del 30% de su capacidad para evitar riesgos de racionamiento eléctrico. Mientras tanto, los gremios insisten en la necesidad de mantener la generación térmica y reducir el consumo de electricidad durante los próximos meses.