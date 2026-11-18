El río Paraná registra un nivel de agua superior al umbral de evacuación junto al puente colgante de la ciudad de Santa Fe. (@gmalfaro)

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El río Paraná comenzó a registrar un aumento de su nivel en su recorrido brasileño. Esto es producto de las lluvias intensas que se dieron durante los últimos días. El mismo fenómeno se da en el río Iguazú, afluente del Paraná, en su tramo alto.

El Simepar (sistema de monitoreo y tecnología ambiental de Brasil) informó que El Niño traerá precipitaciones por encima de la media en los estados del sur del país vecino. Las lluvias intensas podrían extenderse hasta marzo, aunque su epicentro se ubicaría entre los meses de noviembre y diciembre.

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El Paraná, en su trayecto por Argentina, mantiene nueve ciudades costeras en situación de evacuación y otras cinco en condición de alerta.

Los puntos que están en los niveles más altos son Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista, San Javier y Santa Fe capital (Santa Fe); La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Paraná y Diamante (Entre Ríos).

En tanto, las localidades en situación de alerta son Barranqueras (Chaco), Bella Vista (Corrientes), Victoria (Entre Ríos) y San Lorenzo (Santa Fe).

El pico de la creciente, que en los días y semanas anteriores afectó a ciudades de Entre Ríos, Corrientes y Chaco, continúa aguas abajo. Los registros indican que el tramo donde se verifica un aumento de la cota se ubica en la zona del delta del Paraná.

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Martín García, Tigre, Dique San Juan, San Fernando, San Isidro y Olivos son los puntos donde se verifica el incremento de niveles. A pesar de eso, ninguna se encuentra cerca de las marcas de alerta o de evacuación.

El INA (Instituto Nacional del Agua) actualizó sus proyecciones para lo que viene. En el informe, remarcó que las previsiones señalan que, en los próximos siete días, se esperan lluvias abundantes, sobre todo en el cuadrante noreste que abarca las zonas de nacientes o medias de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay.

El impacto

En Chaco, la cantidad de personas anegadas se mantiene estable en los últimos días. El registro gubernamental indica que hay unas dos mil afectadas por la creciente del Paraná.

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En Corrientes, el último informe oficial disponible consigna que hay unos dos mil vecinos de la zona costera golpeados por la creciente. La provincia, además, se encuentra en alerta naranja por tormentas fuertes que podrían desatarse en el transcurso del día.

En Entre Ríos, en tanto, el epicentro está en Paraná. Según los informes del Municipio, son 266 los vecinos afectados. Esto incluye evacuados, autoevacuados y personas aisladas que prefieren quedarse en su casa a cuidar sus pertenencias, a pesar de que estén inundadas.

El gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, mantuvieron un encuentro de coordinación el martes por la tarde.

En la vecina Santa Fe capital, los evacuados por la crecida del río y el riacho Santa Fe (brazos del Paraná) suman 275. Se han puesto en marcha dos centros de asistencia y se prepara un tercero en zona alta. El intendente Juan Pablo Poletti indicó que, además, unas 28 familias permanecen en el paraje Vuelta del Paraguayo, donde se produjeron las primeras inundaciones, con asistencia del gobierno local.

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En paralelo, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un incremento presupuestario para atender la emergencia. Es de 150 millones de pesos. Se acreditarán a favor de la Secretaría de Protección Civil. Un tercio se afectará a la compra de bienes de consumo. El dinero deberá ejecutarse a fin de mitigar los efectos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales.

Mientras, los parámetros del río Uruguay en su tramo superior muestran el mismo comportamiento de creciente que el Paraná. En el segmento entre El Soberbio y San Javier se registra un incremento de las aguas. Esto es consecuencia de las precipitaciones que se desarrollaron en días pasados.

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Si bien no pone a ninguna de las localidades costeras en situación de alerta o de evacuación, cambia el sentido de lo que venía ocurriendo en los últimos días. Desde el pico de la creciente que se registró en octubre, las mediciones se fueron ubicando en niveles de estabilidad o de decrecimiento.