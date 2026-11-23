(Redes sociales/Cuartoscuro)

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En 2013, Humberto Padgett publicó una crónica que reconstruyó, con expedientes judiciales y mensajes de texto interceptados, el romance secreto entre una mujer presa llamada Zulema Yulia Hernández Ramírez y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

La pieza, publicada en SinEmbargo, le valió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica; fue uno de los trabajos que definieron a un periodista que este domingo 22 de noviembre murió a los 51 años, luego de más de un año de luchar contra un cáncer de lengua.

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La crónica, titulada “Zulema y ‘El Chapo’: amor, SMS y tragedia”, no nació de una entrevista directa con ninguno de sus protagonistas. Zulema había muerto asesinada en diciembre de 2008, cinco años antes de la publicación. El Chapo permanecía prófugo. Padgett construyó la historia desde los archivos: causas penales, peritajes, partes policiacos, reportes psicológicos y una entrevista inédita realizada en 1999 por un equipo académico a la propia Zulema, que el periodista obtuvo y convirtió en el corazón narrativo del texto.

Padgett encontró en un teléfono asegurado

Una de las pocas fotos de Zulema que se encuentran en la red. (Redes sociales)

El hallazgo central del reportaje fueron decenas de mensajes SMS que El Chapo, registrado en la agenda del teléfono bajo el alias “Durango”, envió a Zulema el 28 y 29 de enero de 2004, el día en que ella fue detenida en un operativo que desmanteló una red de tráfico de cocaína vinculada a los Beltrán Leyva. Las autoridades le aseguraron el celular durante el arresto.

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Los mensajes, escritos sin ortografía y con el español coloquial del capo sinaloense, documentaron su desesperación al no obtener respuesta: “Negra ke putas madres esta pasando ablame” (sic), llegó a escribir en uno de ellos. En otro: “Mi negrita kiero oir tu voz yo te amo” (sic). Del buzón de salida de Zulema, Padgett recuperó respuestas que mostraban una relación de igual intensidad: “Cuidate por favor y recuerda que ahí en algun lugarcito existe una personita que todos los días se abraza a tu recuerdo” (sic).

Los mensajes de Zulema completaban el retrato de una relación marcada por la distancia y la incertidumbre. “Si yo lograra ser la mujer que tu anhelas si no necesitaras buscar a nadie mas solo entonces estaria completa por ke yo soy mujer de un solo hombre” (sic), le escribió en uno de ellos. En otro: “Puedo luchar contra el mundo entero por ti pero si tu eres el que se opone entonces a pesar de mi misma ya no debo insistir” (sic).

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El Chapo, por su parte, no ocultaba la intensidad del vínculo: “Cinceramente no es mi estilo me gustas me atraes y te metiste en lo mas profundo de mi y eso es lo ke no me deja en paz cada istante pienso en ti” (sic), escribió días antes de su detención.

El teléfono confirmó lo que las autoridades mexicanas y la DEA ya sospechaban: que El Chapo y Zulema habían mantenido contacto después de que ella saliera de Puente Grande en 2003. La agencia estadounidense intentó aprovechar el arresto de Zulema para presionarla a revelar el paradero del capo. Ella se negó.

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Una trampa para el capo

Mensajes de texto dejaron al descubierto el vínculo entre ambos. (Redes sociales)

Padgett no se conformó con narrar el romance. Rastreó la historia de Zulema desde su primera detención, en 1997, sentenciada a 10 años por asalto y tentativa de secuestro, y la siguió por el Reclusorio Norte, Tepepan, sus intentos de fuga y su intento de suicidio. Para ello usó una entrevista inédita de 1999 en la que Zulema narraba en primera persona la corrupción dentro de las cárceles del entonces Distrito Federal, el mercado de drogas gobernado por directoras de reclusorios y los abusos de custodios contra las internas.

Zulema llegó al penal de Puente Grande en enero de 2000, trasladada por las autoridades del Distrito Federal que ya no querían lidiar con ella. Ahí, Guzmán Loera gobernaba la prisión de facto. Según documentos que Padgett revisó, Zulema se convirtió en la favorita del capo.

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Guzmán Loera se fugó en enero de 2001, oculto en un carrito de lavandería. Zulema salió meses después, en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ordenó el regreso de las mujeres presas en penales federales de hombres a centros de mediana seguridad. Padgett documentó la versión extraoficial: que las autoridades la liberaron con la esperanza de que El Chapo, que ya estaba prófugo, no resistiría la distancia de Zulema y se arriesgaría a verla.

Padgett también reconstruyó el operativo Titán de enero de 2004, que conectaba a distribuidores de la capital con los hermanos Beltrán Leyva y con Los Mellizos, una dupla de paramilitares colombianos dueños de una ruta de cocaína desde la costa norte de Colombia hasta Estados Unidos y Europa.

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Padgett documentó que Zulema fue señalada en ese expediente como el enlace de la red en el Distrito Federal, responsable de fijar el precio de la cocaína en el mercado negro capitalino y de coordinar la distribución en Tepito, Iztapalapa y municipios del Estado de México. Ella lo negó ante el juez y argumentó que había ido a denunciar el secuestro de un conocido.

Tanto la DEA como funcionarios mexicanos intentaron aprovechar su arresto para llegar a El Chapo. Según el relato que Zulema hizo ante el juez —y que Padgett reprodujo en la crónica—, un agente estadounidense y un funcionario al que ella identificó solo como “el ingeniero” (presuntamente Genaro García Luna) le ofrecieron el arraigo en lugar de la cárcel si cooperaba para revelar el paradero del capo. Ella respondió que no sabía dónde estaba.

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El feminicidio con la firma de Los Zetas cerró la historia

Los Zetas la asesinaron. (SSPC)

Zulema fue encontrada muerta el 17 de diciembre de 2008 en la cajuela de un automóvil en Ecatepec, en el Estado de México. Padgett documentó el hallazgo con el acta pericial: el cuerpo mostraba signos de tortura, violación y seis marcas con navaja en forma de Z sobre glúteos, senos y abdomen.

La letra no era la del tatuaje que ella misma se había hecho en la mano derecha en su juventud. Era la firma de Los Zetas, entonces aliados con los Beltrán Leyva en su guerra contra el cártel de Guzmán Loera.

La crónica es parte del periodismo que Padgett nunca dejó de hacer

La pieza de Zulema y El Chapo es uno de los cinco trabajos con los que Padgett ganó el Premio Nacional de Periodismo a lo largo de su carrera, además de reconocimientos como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Ortega y Gasset y el Premio de Periodismo Lorenzo Natali.

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(Capturas de pantalla)

Su método en este reportaje —el archivo judicial como fuente central, la reconstrucción cronológica de una vida invisible para los medios, la crónica como forma de hacer justicia a quienes el sistema descartó— fue el mismo que aplicó durante más de dos décadas en Reforma, Emeequis, SinEmbargo, Radio Fórmula e Imagen Televisión.

En agosto de 2025, Padgett recibió el diagnóstico de un cáncer de lengua en etapa avanzada. Se sometió a quimioterapia, radioterapia y a una cirugía en la que le retiraron una tercera parte del órgano. En junio de 2026 informó que la enfermedad se había extendido al cuello, un pulmón y el hígado, y que el pronóstico de supervivencia a un año era del 50%.

Decidió documentar su propio proceso públicamente. Cuando el cáncer le quitó la voz, apareció en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula mediante un avatar generado con inteligencia artificial que reproducía su timbre. “Lo último que se llevó fue mi voz. Esta que escuchan es de alquiler”, dijo en ese mensaje.

Murió este domingo 22 de noviembre en su domicilio, acompañado de su familia.