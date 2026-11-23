Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este domingo en Murcia. (Javi Carrión/Europa Press)

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La maratoniana campaña electoral entra en su fase sprint. La fotografía que deja la ronda de encuestas publicada este lunes, la última antes de las urnas y tras 10 días de campaña, muestra que la mayoría absoluta conformada por PP y Vox sigue invicta.

Así lo expresa la encuesta final de 40dB para EL PAÍS y la SER, que refleja que otorga 187 diputados a PP, Vox y UPN, 11 por encima de la mayoría absoluta, frente a 158 para las formaciones que podrían respaldar otra investidura de Pedro Sánchez; el margen de error queda en el 1,1%.

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El PP habría logrado frenar la fuga de votos de antiguos votantes hacia Vox y sería la primera fuerza con el 31,8% de los votos y 129 escaños, incluido el diputado que lograría mediante su coalición con UPN en Navarra. El PSOE obtendría 124 representantes (30,9%), tres más que en la legislatura anterior, aunque quedaría casi un punto por debajo de los populares y de su resultado de 2023.

La diferencia entre los dos grandes partidos entraría dentro del margen de error de la encuesta. La horquilla más alta atribuida al PSOE supera en un diputado la más baja del PP, de modo que Alberto Núñez Feijóo podría llegar a la Presidencia del Gobierno incluso sin imponerse en votos y escaños a Sánchez, si se confirma la mayoría de la derecha.

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Vox crecería cerca de cinco puntos respecto a las elecciones anteriores y pasaría de 33 a 55 diputados (17,3%), una posición que reforzaría su capacidad para negociar la formación del próximo Ejecutivo. A la izquierda del PSOE, el Frente Amplio y sus confluencias territoriales se quedarían en nueve escaños (3,9%), mientras Podemos podría perder su representación parlamentaria (1,1%).

Las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas perderían en conjunto más de la mitad de los tres millones de votos que reunieron en la anterior cita electoral y que resultaron decisivos para renovar el mandato de Sánchez.

La derecha cuenta con un ‘colchón de’ 16 escaños

Otra encuesta, elaborada por Sigma Dos para El Mundo, dibuja un resultado parecido para el bloque conservador, aunque con un reparto distinto. El sondeo, construido con 4.616 entrevistas durante la última semana, sitúa al PP en el 31,7 % de los votos, al PSOE en el 28,3% y a Vox en el 17,9%.

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El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

La ventaja de Feijóo sobre Sánchez sería de 3,4 puntos, dos menos que una semana antes. El presidente del PP habría recuperado apoyo en los últimos cuatro días a costa de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha perdido 1,8 puntos de intención de voto en ese periodo.

En línea con la anterior encuesta, Sigma Dos estima que tampoco ve peligrar la mayoría absoluta de las derechas pese a estos ajustes: PP y Vox sumarían 190 escaños en el escenario más probable: 132 para los populares y 58 para los de Abascal. Esa cifra deja a la derecha 14 diputados por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta, una barrera que el estudio considera fuera de peligro incluso en las circunscripciones más competidas.

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El PSOE lograría 117 diputados, cuatro menos que en la legislatura en curso, mientras el Frente Amplio alcanzaría una docena de representantes, 19 menos que la suma obtenida por Sumar en 2023. El partido de Abascal sería el único de los cuatro grandes que mejoraría su resultado de hace tres años.

Menos de 10.000 votos decidirían 23 provincias

El barómetro de Sigma Dos identifica 23 provincias donde el último diputado se resolvería por menos de 10.000 votos, equivalentes como máximo al 3% del censo de cada circunscripción. El reparto ha variado en 22 provincias durante la primera semana de campaña, pero esas pugnas no pondrían en cuestión la mayoría nacional de PP y Vox.

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"Que los millones también se traduzcan en derechos", afirma el presidente del Gobierno en un nuevo vídeo de campaña.

En 12 de esos territorios, el último escaño enfrenta a partidos de bloques distintos. PP y PSOE compiten directamente en seis: los populares se adelantan en Albacete, Ciudad Real, Cáceres y Alicante, donde la distancia equivale al 0,6% del censo, mientras los socialistas aventajan a sus rivales en Cantabria y Zamora, en este último caso por 700 votos.

Los socialistas también conservarían el último diputado en juego frente a Vox en Málaga, La Rioja y León. En Huelva, Adelante Andalucía necesitaría 8.400 votos para quitar un escaño al PP; en Zaragoza, Vox dejaría sin representación al Frente Amplio con 2.700 papeletas más, y en La Coruña el BNG requeriría 7.200 apoyos para arrebatar al PP el quinto diputado.

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La disputa interna de las derechas se juega en tres provicias

PP y Vox se impondrían al bloque que sostuvo la investidura de Sánchez en 38 provincias. La disputa interna de la derecha se concentraría en Cuenca, Segovia y Madrid, donde Feijóo aventajaría a Abascal en el último escaño.

Los socialistas, por su parte, retendrían tres diputados que el Frente Amplio tiene a menos de 8.000 votos: el segundo por Castellón, el quinto por Valencia y el tercero por Baleares. En Lérida, ERC podría quitar un escaño al PSOE con 500 votos; Junts necesitaría 7.500 papeletas para imponerse a los socialistas en Tarragona, y el último diputado de Álava se disputa entre el PSOE y el PNV. Los otros dos duelos ajustados se sitúan en Girona , donde ERC aventaja a Junts por 1.800 votos, y Tenerife, donde Vox dejaría fuera a Coalición Canaria con 3.400 apoyos adicionales.

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