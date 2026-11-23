El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Carlos Castro/Europa Press)

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El líder socialista, Pedro Sánchez, afronta el reto de revalidar su gobierno, el más turbulento de sus tres legislaturas. En apenas ocho años, Sánchez se ha enfrentado a toda clase de desafíos: desastres naturales, traiciones, conflictos bélicos y una sucesión de aspirantes al trono. Con mayor o menor acierto, ha logrado superar cada uno de ellos y consolidar la imagen del dirigente que siempre cae de pie. Con la incertidumbre de si el 29N pondrá punto final a su reinado, Sánchez ya tiene ganado un hueco en el olimpo socialista.

Habrá que echar la mirada doce años atrás para recordar quién ocupaba su puesto antes de su llegada en 2014. Fue un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, un histórico en la democracia española y reconocido buscador de consensos, una labor que ha sido reconocida esta semana en el Congreso de los Diputados, que desde esta semana le dedica un espacio del Palacio de las Cortes.

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Rubalcaba, que asumió las riendas del partido en 2012, llegó a acumular 25 años en la primera línea política, como diputado y ocupando varios puestos de responsabilidad. Su estancia en Moncloa se produjo durante los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero: fue secretario de Estado de Educación, ministro de Educación y Ciencia, ministro de la Presidencia, portavoz del Gobierno, ministro del Interior y vicepresidente.

Dos años dirigiendo el PSOE tras la salida de Zapatero

Rubalcaba fue el candidato del PSOE a las elecciones generales de 2011, que enfrentaban al PSOE contra el PP de Mariano Rajoy. Rubalcaba perdió y no consiguió evitar la debacle del partido, desgastado por la gestión de Zapatero en el estallido de la crisis económica.

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Un año después ganó la Secretaría General del PSOE frente a la exministra de Defensa, Carme Chacón, por solo 22 votos. Pero su liderazgo en el partido duró apenas dos años. El desencadenante de su salida fue el batacazo del PSOE en las elecciones europeas, en las que el PSOE perdió nueve de sus 23 diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

El dirigente socialista, que siempre supo asumir la derrota, tomó la decisión de dejar el cargo para regresar a la docencia. Rubalcaba se despidió de la secretaría general defendiendo la reforma federal como fórmula para el encaje de Cataluña. “Se va abriendo paso poco a poco; es la única vía posible para seguir conviviendo juntos”, afirmó el líder saliente.

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El trono socialista quedó vacante y un jovencísimo doctor en Economía, profesor universitario y exjugador de baloncesto llamado Pedro Sánchez se postuló al cargo. La proclamación del todavía líder se produjo con el apoyo de casi el 49 % de los votos de las bases, por delante de los aspirantes Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. En su primer discurso como secretario general, Sánchez elogió al líder saliente, de quien dijo que había prestado “un gran servicio al país y al partido”.