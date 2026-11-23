Rosa Díez, líder de UPyD, presenta la campaña electoral de su partido. (Efe/Modelo)

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Las elecciones generales del 29-N reúnen a candidatos de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Frente Amplio, Podemos y otras fuerzas que disputan los 350 escaños del Congreso. La campaña también devuelve a primer plano a dirigentes que formaron parte de la política española durante los años de mayor fragmentación del sistema de partidos y que hoy permanecen fuera de las listas. Entre ellas está Rosa Díez, que abandonó la política institucional hace una década y desarrolla una faceta pública ligada a la escritura y al activismo político.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) no concurre a estos comicios ni ocupa responsabilidades orgánicas. El partido que lideró entre 2007 y 2015 tampoco existe ya, pues la formación se disolvió en 2020, después de perder su representación institucional y atravesar dificultades económicas.

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Díez, que fue diputada por Madrid entre 2008 y 2016, mantiene un perfil menos frecuente que durante su etapa parlamentaria. No obstante, continúa interviniendo en la actualidad política mediante artículos, entrevistas, presentaciones de libros y concentraciones convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ley de amnistía.

Su carrera comenzó en el PSOE y se extendió durante tres décadas

Nacida en Sodupe, en el municipio vizcaíno de Güeñes, el 27 de mayo de 1952, Rosa Díez ingresó en el Partido Socialista de Euskadi (PSE) en 1977. Su trayectoria se inició en las instituciones de Vizcaya, donde fue diputada foral y vicepresidenta de las Juntas Generales.

Más tarde fue concejala en Güeñes y diputada en el Parlamento Vasco. Entre 1991 y 1998 ocupó la Consejería de Comercio, Consumo y Turismo en el Gobierno Vasco, entonces integrado por el Partido Nacionalista Vasco y el PSE.

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Rosa Díez en el PSOE. (X)

El siguiente paso fue el Parlamento Europeo. Díez obtuvo un escaño como eurodiputada del PSOE en 1999 y lo renovó en 2004. También presidió la delegación socialista española en la Eurocámara. En el congreso socialista de 2000 compitió por la secretaría general que finalmente ganó José Luis Rodríguez Zapatero.

Sus diferencias con la dirección del PSOE aumentaron durante la primera etapa de Zapatero al frente del partido. Díez cuestionó la política antiterrorista, el modelo territorial y la relación de los socialistas con los nacionalismos. En agosto de 2007 dejó la militancia y renunció a su acta europea.

UPyD pasó de un escaño a más de un millón de votos

Un mes después de su salida del PSOE, Díez participó en la fundación de UPyD junto con el filósofo Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán, Mikel Buesa, Juan Luis Gabo y Arantza Aranzábal. La organización se presentó como una alternativa al bipartidismo, con un discurso centrado en la regeneración institucional, el europeísmo, la igualdad entre españoles y la oposición a los nacionalismos periféricos.

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En las elecciones generales de 2008, la lista de UPyD por Madrid obtuvo un escaño, que ocupó Díez. El mayor resultado llegó tres años más tarde: la formación consiguió cinco diputados y superó los 1,14 millones de votos en las generales de 2011.

La candidata de Unión Progreso y Democracia a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez. (JUAN CARLOS HIDALGO/EFE)

La entonces portavoz parlamentaria fue una de las caras más visibles de un partido que intervino en debates sobre la reforma electoral, la lucha contra la corrupción, la financiación autonómica y la crisis económica. UPyD también impulsó acciones judiciales en asuntos vinculados con Bankia, las tarjetas black y las participaciones preferentes.

Sin embargo, el crecimiento no se sostuvo. La aparición de Podemos y la expansión nacional de Ciudadanos modificaron el espacio electoral en el que competía la formación magenta. Las discrepancias internas por una posible alianza con el partido de Albert Rivera acentuaron la crisis.

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Tras los malos resultados autonómicos y municipales de mayo de 2015, Díez dejó la portavocía. En las generales de diciembre de ese año, UPyD perdió sus cinco escaños y quedó fuera del Congreso. La exdirigente abandonó su acta al concluir la legislatura y se dio de baja del partido en febrero de 2016.

Vida privada, libros y presencia en movilizaciones

Después de su retirada parlamentaria, Díez redujo su exposición pública, pasó a llevar una vida centrada en su familia y regresó al País Vasco. En la actualidad dedica tiempo a sus hijos, nietos, su marido, las caminatas por el monte y la lectura de poesía.

Su salida del Congreso no supuso una desvinculación total de los asuntos públicos. La exdiputada se ha mostrado crítica con Pedro Sánchez y con los acuerdos del PSOE con fuerzas independentistas. También asistió a concentraciones contra la ley de amnistía celebradas en Madrid y Barcelona.

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Esa posición aparece en sus publicaciones. En 2021 editó La demolición. La gran traición de Sánchez a la democracia y en 2023 publicó Caudillo Sánchez. En el lugar de la historia que le corresponde. En 2025 lanzó La sombra. Memoria histórica de Zapatero, un libro en el que repasa la trayectoria del expresidente socialista desde una perspectiva crítica.

Díez también ha estado vinculada a Unión 78, plataforma que ha promovido actos en defensa de la Constitución y contra las políticas del actual Gobierno. Su actividad ya no transcurre en el Congreso ni en la dirección de un partido, pero conserva presencia en el debate político desde fuera de las instituciones.

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