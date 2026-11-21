(Corteía)

Guardar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) por su valor y profesionalismo tras la operación que llevaron a cabo el pasado viernes para lograr la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, quien es identificado como jefe del grupo delictivo de Los Beltrán Leyva.

García Harfuch realizó una publicación en sus redes sociales, en donde confirmó que, además de El Chapo Isidro, fueron detenidas otras dos personas: Germán N, alias Serafín, señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo.

PUBLICIDAD

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, concluyo su mensaje.

Defensa confirma detención del Chapo Isidro y dos delincuentes más

Con el mensaje del titular de la SSPC, compartió también la publicación que realizó la Defensa a las 3:44 de la mañana de este sábado, en donde informan detalles de la caída del capo, quien era una de las 10 personas más buscadas por el FBI, y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

En la publicación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se dio a conoce que la detención había sido resultado de coordinación entre organismos de esa dependencia y de los Estados Unidos, realizada en el marco de la cooperación bilateral.

PUBLICIDAD

Así se desarrolló la captura de "Chapo Isidro" 1 Arribo al objetivo Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ("Lobos") y del Ejército ("Murciélagos") llegan al área con sigilo, usando diferentes vías de acceso terrestre. 2 Seguridad y captura Se coloca un dispositivo de seguridad interna y externa para evitar la huida o la llegada de refuerzos. Los detenidos responden con disparos y explosivos; la fuerza de detención ingresa a la vivienda. 3 Evacuación Confirmada la identidad de los detenidos, son trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de las autoridades.

“Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo", se detalló en la publicación.

Se aclaró que El Chapo Isidro contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud y una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense, además de ser parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

PUBLICIDAD

La detención, de acuerdo con lo informado por la Defensa, se desarrolló en tres fases:

Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.

Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas.

Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

Estructura de la célula detenida en Guasave, Sinaloa Líder Fausto Isidro Meza Flores "Chapo Isidro" Jefe de la organización delictiva "Beltrán Leyva", aliado al "Cártel del Pacífico" facción "Mayos". Formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con recompensa de 5 millones de dólares. Segundo al mando Germán N "Serafín" Señalado como el segundo al mando de la organización delictiva. Operador financiero José N Presunto operador financiero del grupo delictivo.

La Defensa señaló que, derivado de la detención de El Chapo Isidro, se registraron diversos bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.