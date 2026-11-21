El Icetex extendió hasta el 19 de febrero de 2027 el plazo de postulación a la línea especial Gente Milagro para estudiantes damnificados por el terremoto. (Icetex)

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El Icetex extendió hasta el 19 de febrero de 2027 el plazo de solicitud de la línea especial Gente Milagro, destinada a estudiantes de pregrado afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La medida busca facilitar el acceso o la permanencia en la educación superior durante el primer semestre de 2027, mientras las comunidades impactadas atraviesan su recuperación.

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La convocatoria también contempla créditos para posgrados en el exterior de hasta USD 25.000 para matrícula y USD 12.500 para sostenimiento. En esos casos, el estudiante debe reembolsar la totalidad de la financiación después de culminar el programa académico.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) indicó que la prórroga responde tanto a las dificultades de las familias damnificadas como a los calendarios de matrícula de las instituciones de educación superior.

Los requisitos para acceder a la línea especial

La convocatoria del Icetex incluye créditos educativos para posgrados en el exterior con montos de hasta 25.000 dólares para matrícula y 12.500 dólares para sostenimiento. (Icetex)

La línea está dirigida a estudiantes que residan en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda o Valle del Cauca y hayan resultado afectados por el sismo que sacudió al país el 10 de agosto. También pueden postularse quienes figuren en los censos oficiales de damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Los aspirantes deberán cumplir al menos una condición: estar registrados en ese censo oficial o haber sido admitidos en una institución de educación superior ubicada en alguna de las poblaciones afectadas de los cinco departamentos.

Así mismo, la financiación ofrece una tasa de interés preferencial equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más siete puntos. El esquema de pago establece que el beneficiario cubra el 30% del crédito mientras estudia y el 70% restante tras obtener su título.

Richard Caicedo, presidente del Icetex, señaló que la decisión se tomó por las condiciones excepcionales que persisten en los territorios impactados: “Estamos atendiendo a las poblaciones, llevamos un especial seguimiento a los territorios afectados el pasado agosto que hoy están inmersos en la recuperación territorial y comunitaria”.

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Del mismo modo, el funcionario agregó que los plazos se modificaron por la incidencia de la emergencia sobre los trámites y los calendarios académicos: “Entendiendo las situaciones excepcionales que viven estas poblaciones y cómo estas inciden en los calendarios y tiempos de trámites en estas regiones, extendimos las fechas para que más personas focalizadas puedan solicitar esta línea de crédito especial”.

Créditos vigentes para pregrado y posgrado

El esquema de financiación de Gente Milagro fija una tasa del IPC más siete puntos y difiere el 70% del pago para después de la graduación. (Icetex)

La convocatoria general de nuevos créditos educativos para 2027-1 continúa disponible en la mayoría de sus modalidades, con opciones para cursar pregrados y posgrados en Colombia o en el exterior.

Para programas de pregrado, existen créditos de mediano plazo que permiten pagar entre 30% y 40% durante los estudios y diferir el saldo para después de la graduación. Entre las alternativas se encuentran Formación del Talento Humano para la Productividad, destinada a programas técnicos, tecnológicos y profesionales, con una tasa equivalente al IPC más cinco puntos.

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También siguen habilitadas las líneas Talento Stem, para ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales; Ciencias de la Salud, excepto medicina; e Impulso al Desarrollo Social y Sostenible, para agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

El Icetex cerró la recepción de solicitudes para pregrado de medicina en Colombia tras agotar la totalidad de los recursos asignados para esa carrera. (Icetex)

El portafolio incluye el Plan Ciencias Sociales y Educación, dirigido a bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanidades; el Plan Etdh para Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano; y el Plan Educación Continuada, destinado a diplomados, certificaciones y bilingüismo.

La financiación para pregrado en medicina dentro de Colombia ya cerró, tras cumplir las metas previstas y agotar los recursos disponibles. Para posgrados nacionales, los estudiantes pagan el 40% durante la formación y reembolsan el saldo al finalizar; en las especializaciones médicas, el pago durante los estudios es del 20% y el restante 80% se cubre después de graduarse.

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