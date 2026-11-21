El jefe de Alpine se refirió a la extrema "mini carrera" en el último minuto de la qualy

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La clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejó una imagen inusual en el cierre de la Q3, con varios autos agrupados, pilotos que reducían la marcha y una disputa por la ubicación ideal antes de las vueltas decisivas. Steve Nielsen, director general de Alpine, definió ese tramo como una “mini carrera”, producto de la búsqueda de rebufos en un circuito donde las largas rectas pueden modificar de forma determinante una vuelta rápida.

El equipo francés cerró la sesión con Pierre Gasly en el octavo puesto y Franco Colapinto en el noveno, un resultado que le permitió ubicar sus dos monoplazas en la instancia final de la clasificación por primera vez en cinco fechas. El balance de Alpine fue positivo por la presencia de ambos pilotos entre los diez mejores, aunque también quedó la sensación de que había margen para más.

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Nielsen explicó que la Q2 había ofrecido una ejecución precisa. Colapinto quedó detrás de los autos de Racing Bulls y Gasly se ubicó a continuación del argentino, una formación que permitió a los dos aprovechar el efecto aerodinámico del rebufo y avanzar con comodidad a la última ronda.

La situación cambió por completo en la Q3. Los equipos aplicaron programas distintos: algunos pilotos preparaban neumáticos durante una vuelta previa más lenta, mientras otros buscaban acelerar de inmediato. Todos perseguían el mismo objetivo: quedar detrás de otro auto para ganar velocidad en las rectas del circuito urbano de Las Vegas.

“El resultado tiene aspectos positivos y negativos. Tener los dos autos en Q3 por primera vez en cinco carreras es algo que podemos valorar”, señaló Nielsen en el comunicado oficial de la escudería. Luego describió el problema que condicionó el desenlace: la sesión exigía administrar la temperatura de las gomas y, a la vez, encontrar una posición favorable en la fila de autos.

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El directivo remarcó que el rebufo ofrecía una ganancia relevante de tiempo en un trazado con rectas extensas. Por eso, los pilotos intentaron evitar quedar al frente de un grupo, ya que el primer auto no recibe la reducción de resistencia aerodinámica que genera circular detrás de otro monoplaza. “En la sesión final fue mucho más difícil de gestionar, y por eso vimos una mini carrera y maniobras desordenadas en las vueltas de salida”, expresó. El concepto resumió lo ocurrido durante el último minuto de la tanda, cuando los pilotos procuraron ganar o ceder posiciones antes de cruzar la línea de control para iniciar sus intentos finales.

La escena puso en evidencia una particularidad de la clasificación en Las Vegas. Con temperaturas bajas, poco rodaje en seco durante el fin de semana y una pista en evolución, cada detalle de la preparación de neumáticos resultó determinante. La ubicación en pista podía aportar velocidad en las rectas, pero también perjudicar la temperatura de las gomas si el piloto debía levantar demasiado el ritmo para dejar espacio.

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Colapinto coincidió con el diagnóstico del jefe de Alpine. El argentino sostuvo que ingresar a la Q3 con los dos autos era el objetivo central, aunque admitió que el equipo esperaba una posición más alta después del rendimiento mostrado en los entrenamientos y en las primeras fases de la clasificación. “El auto se sintió bien y los tiempos fueron competitivos, sobre todo en la tercera práctica y durante las primeras partes de la clasificación”, indicó. Sin embargo, apuntó a la dificultad que representó la preparación de la vuelta final: “La Q3 fue muy desordenada y no la optimizamos”.

El piloto argentino explicó que había dos exigencias contrapuestas. Por una parte, era necesario llevar los neumáticos a la ventana de funcionamiento adecuada en un circuito frío. Por otra, debía buscar una buena posición dentro de la fila para recibir el rebufo de otro auto. “Es difícil hacer las dos cosas porque compromete la vuelta de salida”, resumió.

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Colapinto añadió que la disputa por los lugares durante la vuelta de preparación tuvo impacto directo sobre los parciales de su último intento. El tráfico y los cambios de ritmo redujeron el agarre disponible al comenzar la vuelta rápida, un inconveniente sensible en el primer sector. A pesar de ello, destacó que el monoplaza tenía buena velocidad en línea recta y señaló que las sanciones aplicadas a otros competidores permitirían que Alpine avance posiciones en la grilla. Su mirada quedó puesta en la carrera, donde el efecto del rebufo también podría abrir oportunidades de sobrepaso.

Gasly también subrayó la diferencia entre la Q2 y la Q3. El francés consideró que Alpine había logrado una vuelta de preparación “perfecta” en la instancia anterior, con una ubicación adecuada y una referencia clara en pista. Esa combinación no se repitió al final de la sesión. “Hubo muchos autos juntos buscando un rebufo”, afirmó el piloto, quien señaló que sus neumáticos llegaron con una temperatura inferior a la deseada al comienzo de su última vuelta rápida. Esa pérdida de adherencia en los primeros metros limitó sus opciones para mejorar el registro que lo dejó noveno.

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El francés, de todos modos, puso el foco en el rendimiento general del auto y en la posibilidad de pelear por puntos. Alpine deberá superar a los dos autos de Racing Bulls, que clasificaron por delante, en un circuito que presenta zonas de frenada y rectas aptas para los adelantamientos.

Nielsen mantuvo esa misma expectativa. “No maximizamos del todo la Q3, pero seguimos en una buena posición para volvernos con puntos. Ese es el objetivo con los dos autos”, concluyó el directivo de Alpine.