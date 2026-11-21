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El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 24 de noviembre, la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027. El gravamen, que en principio finalizaba este año, permitirá recaudar 1.400 millones de euros que, según ha explicado Sánchez, se destinarán por ley a políticas de vivienda.

En una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, Sánchez ha detallado que esa recaudación irá “íntegramente” a la construcción de vivienda protegida, a bonificaciones fiscales para inquilinos y a la rehabilitación de viviendas. El candidato socialista añadió que, si logra revalidar el Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, el impuesto se mantendrá durante toda la legislatura.

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Fuentes de Moncloa precisaron que los fondos recaudados podrían financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de 52.000 y la aplicación de bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos a lo largo de la próxima legislatura.

Sánchez justificó la medida como una cuestión de “justicia fiscal” y defendió que los ingresos del sector bancario contribuyan a financiar políticas públicas orientadas a las necesidades de la ciudadanía. “No creo que la banca española tenga motivos para quejarse, cuando uno mira las cuentas de resultados ve que, entre otros sectores, la banca ha ganado dinero con este Gobierno socialcomunista que dicen algunos de la derecha”.

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El presidente del Gobierno vinculó, además, la medida con la principal preocupación de los españoles. “Tiene todo el sentido” establecer las políticas de vivienda como destino de la recaudación, para “la construcción de vivienda asequible, rehabilitación y también bonificaciones fiscales a los inquilinos, pues creo que es algo que la gente en su mayoría, vote lo que vote, comparte”.

*en ampliación