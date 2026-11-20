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En la foto inicial, tomada antes del bombardeo, se aprecia el puente carretero, que desaparece en la segunda imagen, donde también se aprecian impactos en el sector de las vías de tren

Las fotografías captadas por satélite sobre el estrecho de Kerch en los últimos días dejan poco margen para la interpretación: una sección de aproximadamente 225 metros del tramo carretero del puente de Crimea yace parcialmente sumergida en el canal de navegación que separa el mar de Azov del mar Negro, mientras los tramos ferroviarios muestran al menos dos —y posiblemente tres— puntos de impacto visibles, con daños concentrados en uno de los dos raíles. No se observaron actividades de reparación ni tráfico marítimo en la zona.

La empresa de imágenes satelitales Vantor, cuya plataforma WorldView-1 registró el estado del puente el 19 de noviembre, señaló que el arco de acero de la sección vial destruida pesa entre 5.500 y 6.000 toneladas. Según Vantor, su extracción requerirá equipamiento especializado y trabajos subacuáticos de alta complejidad, por lo que expertos consultados por el Kyiv Independent estimaron que las reparaciones podrían demandar un año o más.

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Una foto satelital del dañado puente de Crimea en el estrecho de Kerch, Crimea (2026 Planet Labs PBC/REUTERS)

La operación ucraniana se desarrolló en siete fases a lo largo de varias semanas

El ataque del 16 y 17 de noviembre no fue un golpe único ni improvisado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió una operación estructurada en siete etapas preparatorias que culminó con el derrumbe del arco principal del tramo vial en el estrecho de Kerch. Los misiles Flamingo utilizados en el golpe decisivo destruyeron la sección central del puente carretero, que se hundió en el canal bloqueando también la navegación.

Un día antes, el 16 de noviembre, imágenes satelitales ya habían mostrado el arco dañado y deformado tras un primer impacto. Al día siguiente, con el arco vial en el agua, solo el arco ferroviario permanecía en pie sobre el canal de navegación. Las fotos de la mañana del 17, difundidas por canales ucranianos en redes sociales, mostraban esa imagen inequívoca.

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El Estado Mayor ucraniano confirmó luego un tercer ataque el 19 de noviembre, esta vez con misiles Neptún de la Armada de Ucrania, que impactaron cerca del arco ferroviario y sobre las vías, paralizando transitoriamente el tránsito de trenes. Según el jefe del gobierno de Crimea designado por Moscú, Serguéi Aksyónov, el tráfico ferroviario quedó suspendido mientras se evaluaban los daños, aunque se restableció parcialmente en la tarde de ese día sobre una sola de las dos vías.

Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

El puente, inaugurado por Putin en 2018, es la principal ruta de suministro ruso hacia Crimea

El puente de Kerch, de 19 kilómetros (12 millas) de longitud, es la estructura más larga de Europa y un proyecto emblemático del Kremlin. Fue inaugurado en 2018 por el propio Putin como símbolo del control ruso sobre la península, que Moscú se anexó ilegalmente en 2014. Para las fuerzas rusas, es la arteria principal de abastecimiento de combustible, munición y equipamiento militar hacia el sur de Ucrania continental y hacia las tropas estacionadas en Crimea.

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El Estado Mayor ucraniano señaló que la lógica de la campaña de ataques sobre puentes —que incluyó también estructuras sobre el río Siverski Donets en la región ocupada de Lugansk y dos más en la región rusa de Rostov, golpeadas el 14 y 15 de noviembre— apunta a cortar las cadenas de suministro del ejército ruso. “Ahora Rusia necesitará redirigir combustible y municiones por tierra, donde nuestros drones esperan la carga”, indicó el Ministerio de Defensa ucraniano.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Rusia se pronunció sobre el ataque contra el puente de Crimea

Putin prometió una respuesta “mucho más dolorosa” desde China

La reacción del presidente ruso, Vladimir Putin, no tardó en llegar. Desde la ciudad china de Shenzhen, donde se había reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, Putin se mostró visiblemente enojado y descartó cualquier acuerdo de tregua. “Después de los ataques al puente de Crimea, no habrá acuerdos. Responderemos a estos ataques, y quiero que todos lo sepan: nuestra respuesta será mucho más dolorosa que lo que el régimen de Kiev hizo al puente”, afirmó el mandatario ruso, según recogió CNN.

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Putin también precisó que había pedido a su Consejo de Seguridad que evaluara la posibilidad de un acuerdo para suspender ataques sobre instalaciones energéticas y en el mar, pero que esa opción quedaba descartada tras los golpes al puente.

Un bombero trabaja en el lugar de un almacén en llamas que fue alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

El ataque del viernes sobre Kiev dejó al menos ocho muertos y dañó tres puentes sobre el Dniéper

En la madrugada del viernes 20 de noviembre, la amenaza se materializó. Rusia lanzó un ataque masivo de más de seis horas de duración con misiles balísticos y drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania. El primer ministro ucraniano, Serguéi Koretsky, informó en su cuenta de Telegram que seis de las ocho víctimas fatales registradas hasta el momento correspondían a la capital. Otros 28 resultaron heridos.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que tres puentes sobre el río Dniéper fueron alcanzados en los ataques. El Ministerio de Defensa ruso declaró en Telegram que sus fuerzas ejecutaron “un ataque masivo con armas de alta precisión desde tierra, mar y aire”, con objetivos en instalaciones de la industria de defensa, infraestructura energética y de transporte en varias regiones, así como infraestructura portuaria en la región de Odesa y embarcaciones de uso militar ucraniano.

La gente se refugia en una estación de metro durante los ataques con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Dos personas murieron en la ciudad occidental de Lviv, según sus autoridades locales. La empresa energética DTEK informó cortes de electricidad en varios distritos de Kiev, y la operadora estatal Ukrenergo calificó la situación en la red eléctrica de “extremadamente crítica”, con cortes de emergencia también en las regiones de Lviv, Zakarpatia e Ivano-Frankivsk. Las plantas nucleares ucranianas debieron reducir su generación.

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Zelensky ha sostenido que los ataques ucranianos al puente de Kerch responden a los continuos bombardeos rusos sobre la infraestructura civil ucraniana. Las reparaciones del puente, señalan los expertos, podrían extenderse por más de un año.