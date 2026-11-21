Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. (Montaje Infobae)

Guardar

La resaca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo continúa, mientras los dos se declaran contentos con el resultado del debate. El líder del PP, que ha sido señalado como el ‘ganador’ por la mayoría de los analistas políticos, reapareció este viernes por la tarde en un mitin en Santa Cruz de Tenerife, en el que afirmó que los ciudadanos pudieron comparar “la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que no puede responder ni explicar Sánchez con la firmeza del proyecto del PP”. “España no está condenada a la degeneración del sanchismo”, destacó el dirigente popular.

En el encuentro con sus seguidores, el candidato del PP pidió a los asistentes al evento no dar por terminada la campaña a pesar del debate. “Ayer no acabó nada”, expresó. “Nos queda una semana de campaña en la que hemos de darlo todo. Ayer fue un partido; queda la final. Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones”. Este sábado, Feijóo cerrará un mitin en la plaza de toros de Valencia, un lugar emblemático para el Partido Popular.

PUBLICIDAD

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido su estrategia en el cara a cara en una entrevista con Onda Cero. El líder del PSOE ha asegurado que salió “satisfecho” del debate, en el que, según él, buscó alejarse de una confrontación polarizada. “El debate transcurrió como yo quería que transcurriera”, ha comentado. Según Sánchez, su planteamiento apuntaba a un debate respetuoso, con argumentos “veraces” y propuestas “de futuro”, en contraste con lo que definió como “bulos” de Feijóo. El presidente ha señalado que el formato no debía entenderse como una pelea entre contendientes, sino como un intercambio de ideas de cara a la ciudadanía. “Que me critiquen por ser contenido no me parece mala crítica en estos tiempos de polarización e insultos”, agregó el presidente. Sánchez participará este sábado en dos actos de campaña en Tenerife y Gran Canaria.

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si gobierna, modificará sin "ninguna duda" la ley de eutanasia y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, le ha afeado que "quiere derogar" esta ley y "restringir el acceso al aborto a mujeres de 16 años".

Los españoles en el extranjero ya pueden votar

Los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden votar en urna en los consulados de España desde este sábado y hasta el 26 de noviembre para las elecciones generales del 29-N.

PUBLICIDAD

El censo exterior suma 2.776.645 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor cantidad de electores se concentra en Argentina, con 524.000, seguida por Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985). El registro incluye a los nacionalizados mediante la ley de nietos, aunque solo 901 pudieron acreditar su condición de exiliados.

Los inscritos en el CERA pueden descargar las papeletas y votar presencialmente hasta esa fecha, o enviar el sufragio por correo a la oficina consular hasta el 24 de noviembre. Si están en España, pueden solicitar el voto postal en cualquier oficina de Correos y remitirlo hasta el 26, mientras que quienes residan temporalmente en el extranjero deben inscribirse como no residentes en la oficina consular, pedir la documentación electoral y enviarla dentro del mismo plazo.

PUBLICIDAD

Con información de EFE y Europa Press