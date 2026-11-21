Imagen de archivo de un mono tití. (Luciano Marra/Wikimedia Commons)

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Esta semana, la Policía Metropolitana de Londres ha rescatado a un pequeño mono tití que vivía en malas condiciones en el interior de un cobertizo de una vivienda particular. El animal, según señalaron los agentes, estaba “en una jaula para pájaros sucia y estrecha”, y “pesaba menos que una gorra de policía”.

Debido a que “necesitaba atención urgente”, los agentes se hicieron cargo del animal, al que han bautizado como Gino en honor al policía que ayudó a rescatarlo. “Cuando no está investigando crímenes graves contra los humanos, el detective Gino se ofrece como voluntario como uno de nuestros oficiales de crimen salvaje, ayudando a proteger a los animales en todo Londres”.

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Momento del rescate del mono tití Gino. (@metpolice_UK/Instagram)

El tití bebé fue trasladado al centro de rescate de simios Monkey World, ubicado en el condado de Dorset, donde habitan más de 260 primates de distintas especies. “El pequeño Gino ahora está a salvo, instalado y recibiendo el cuidado que se merece”, ha señalado la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado publicado en redes sociales.

El centro Monkey World ha señalado que Gino es el tití número 100 que ha sido rescatado en Reino Unido del mercado negro de mascotas. En las instalaciones de Dorset, el primate se adapta a su nueva vida con Minty, su madre adoptiva: “Es precioso verlo disfrutar de la compañía de los de su especie”, han señalado.

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El mono tití Gino junto a su madre adoptiva, Minty. (@mwaperescue/Instagram)

Los problemas del mascotismo exótico

Pese a que la legislación de la mayoría de los países impide mantener primates en viviendas particulares como animales de compañía, todavía se siguen produciendo muchos de estos casos. El mascotismo exótico, según explicaron a Infobae desde la Fundación AAP —organización europea de bienestar animal que cuenta con un centro de rescate y rehabilitación de primates y grandes felinos en Villena (Alicante), AAP Primadomus, y otro en Países Bajos— incrementa el comercio ilegal, el abandono y los riesgos para el bienestar animal la biodiversidad y la salud y seguridad de las personas y otros animales.

Olga Martín, responsable de Políticas de la Fundación AAP en España, indica que este sector ha crecido debido a la facilidad de adquirirlos por internet y las redes sociales, que muestran una imagen falsa sobre estos animales. Esto es así porque se presentan como “adorables mascotas, en entornos totalmente inadecuados e interactuando con personas”, generando “una falsa expectativa sobre la tenencia de estos animales”. Esta práctica, por tanto, los aboca “a una vida de sufrimiento y privaciones que ocasiona que sufran daños físicos y psicológicos”, señala Martín.

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Rescatan a un serval de un domicilio particular en Alicante. (Guardia Civil y Coalición para el Listado Positivo)

“Cuando rescatamos mamíferos de la tenencia privada, nos encontramos con animales mal alimentados (con sobrepeso o muy delgados), con carencias nutricionales en ocasiones muy severas”, explica. “Nos encontramos con problemas de huesos, de dentición, diabetes, raquitismo...” También problemas musculares y debilidad si han vivido en jaulas pequeñas y pobres en estímulos.

Algunas de las consecuencias del mascotismo exótico más preocupantes son las psicológicas: “Rehabilitar estas secuelas y que vuelvan a aprender a relacionarse con congéneres es un proceso extremadamente lento y complejo, pero fundamental para la rehabilitación de mamíferos sociales”. Especialmente complicado es en el caso de que estos animales víctimas del comercio ilegal hayan sido separados de sus madres en las primeras etapas de su desarrollo, como ha ocurrido con el bebé tití encontrado en Londres.

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