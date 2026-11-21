Arqueólogos identificaron en el sur de Arabia Saudita el posible rastro más antiguo del uso de armas de caza envenenadas (Griffith University)

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Un conjunto de puntas de piedra recuperado en el sur de Arabia Saudita podría contener el indicio más antiguo conocido de armas de caza envenenadas. Las piezas fueron halladas junto a un antiguo lago y conservan residuos químicos asociados a una planta tóxica, además de daños por impacto y rastros de tejido animal que apuntan a su uso contra presas de gran tamaño.

El trabajo, publicado el 12 de noviembre en la revista Science y difundido por Live Science, sitúa el hallazgo en Rub al Jali, también llamado Barrio Vacío, una región actualmente desértica que hace unos 125.000 años presentaba condiciones ambientales muy diferentes.

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Los residuos sugieren el uso de toxinas hace 125.000 años

Los arqueólogos localizaron más de 5.500 artefactos de piedra en el yacimiento de Uruq Aljelibah, un nombre que significa “dunas de un abrevadero”. Entre las piezas había puntas con fracturas y otras marcas compatibles con impactos contra animales, además de restos de tejido detectados mediante análisis microscópicos.

Su distribución, próxima a concentraciones de huesos de fauna, llevó a los investigadores a interpretar la antigua orilla como un espacio destinado a la caza y el procesamiento de animales, aunque los objetos fueron recuperados en superficie y no dentro de estratos arqueológicos sellados.

Los análisis químicos de varias puntas identificaron compuestos vinculados con Acokanthera schimperi, un árbol tóxico presente en África oriental, África central y el sur de la península arábiga. De acuerdo con el estudio, grupos africanos emplearon históricamente extractos de esa planta para impregnar lanzas y flechas, ya que podían paralizar o matar a las presas.

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El arqueólogo Chris Clarkson, del Instituto Max Planck de Geoantropología y de la Universidad Griffith, indicó a Live Science que estas piezas serían anteriores a las puntas envenenadas halladas en Sudáfrica, cuya antigüedad ronda los 60.000 años. Sin embargo, advirtió que el equipo no pudo determinar cómo se preparó la sustancia ni confirmar que fuera eficaz en la caza. Por ese motivo, definió el hallazgo como posible prueba de las armas envenenadas más antiguas y no como una conclusión definitiva.

Los autores asocian la ocupación del asentamiento con las primeras rutas migratorias de Homo sapiens a través de zonas húmedas de Arabia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lago albergó megafauna y recursos para grupos humanos

El paisaje que rodeaba el asentamiento habría ocupado alrededor de 340 kilómetros cuadrados y alcanzado hasta 29 metros de profundidad. Los fósiles recuperados en el área indican la presencia de hipopótamos, búfalos, avestruces, camellos, gacelas y órices, junto con palmeras, juncos, árboles y arbustos.

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Para los autores, el sitio aporta información sobre los períodos húmedos que transformaron de forma recurrente a la península arábiga en una ruta entre África y Asia. Su posición geográfica la convirtió en un territorio relevante durante las primeras migraciones humanas, aunque las condiciones desérticas actuales dificultan la preservación y la excavación de depósitos arqueológicos.

No se encontraron restos humanos en Uruq Aljelibah. Pese a ello, los investigadores consideran probable que el lugar haya sido ocupado por Homo sapiens, debido a que la antigüedad estimada coincide con expansiones tempranas de nuestra especie fuera de África y con su presencia en el sudoeste de Asia. La atribución, de todos modos, sigue siendo una hipótesis ante la falta de fósiles humanos en el lugar.

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La antigüedad de las herramientas aún requiere nuevas excavaciones

El arqueólogo paleolítico Jeffrey Rose, de la Universidad del Algarve, planteó una reserva central sobre el trabajo en declaraciones a Live Science. Según explicó, los artefactos se recogieron de la superficie y la fecha de 125.000 años corresponde a los sedimentos del antiguo lago. Por lo tanto, establece una antigüedad máxima para las herramientas, pero no confirma que hayan sido depositadas al mismo tiempo.

Rose propuso buscar piezas dentro de las capas lacustres para establecer una cronología más precisa, mientras que Clarkson coincidió en la necesidad de realizar nuevas excavaciones y análisis químicos y funcionales.