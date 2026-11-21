El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen (izquierda), habla durante una conferencia de prensa en Helsinki (Lehtikuva/Emmi Korhonen via REUTERS)

Guardar

El Ministerio de Defensa de Finlandia sospecha que un helicóptero ruso penetró hasta 4,1 kilómetros en el espacio aéreo del país el sábado, horas después de que un ataque con drones incendiara el carguero ruso Sparta II en el golfo de Finlandia.

“Esta presunta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con operaciones de rescate o vigilancia llevadas a cabo a raíz de los daños sufridos por un buque de carga en el golfo de Finlandia”, declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, citado en un comunicado de su ministerio.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantuvieron el carácter presunto del incidente y no confirmaron una incursión consumada.

La zona afectada se encuentra en la parte oriental del golfo de Finlandia, cerca de la isla rusa de Gogland, situada a unos 40 kilómetros de la costa finlandesa.

Un buque de carga ruso se incendia en el este del golfo de Finlandia (GUARDIA FRONTERIZA FINLANDESA/Europa Press)

El Sparta II, que navegaba hacia Kaliningrado, fue atacado por dos drones en aguas internacionales, según las autoridades rusas y finlandesas. El buque resultó dañado al oeste de Gogland, se incendió y derivó hacia aguas territoriales finlandesas.

El gobernador de la región rusa de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, atribuyó el ataque a drones ucranianos y afirmó que ocurrió a unas tres millas náuticas de la frontera rusa. También indicó que la tripulación estaba siendo evacuada mientras se evaluaban los daños. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

PUBLICIDAD

La Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia informó de que había recibido datos sobre un incendio y explosiones preliminares a bordo del Sparta II. La Guardia Fronteriza finlandesa sostuvo que el buque no representaba peligro para el resto del tráfico marítimo y preparaba posibles operaciones de rescate con autoridades nacionales e internacionales.

Finlandia refuerza la seguridad (REUTERS/Stoyan Nenov)

Finlandia refuerza la seguridad en el golfo de Finlandia

Finlandia restableció restricciones temporales para la aviación y la navegación en el sector oriental del golfo de Finlandia. El Ministerio de Defensa explicó que la medida busca proteger a la población civil y permitir una eventual interceptación de drones, e indicó que el Gobierno había informado a sus aliados sobre la situación.

PUBLICIDAD

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó que Ucrania tiene derecho a defenderse “contra el agresor”: “La guerra se está extendiendo a nuestras zonas vecinas. Las autoridades finlandesas están gestionando la situación en el golfo de Finlandia, donde un dron ha atacado un buque mercante ruso. Ucrania tiene derecho a luchar contra el agresor”.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en tanto, dijo que su país seguía de cerca la situación y había ofrecido ayuda a Finlandia. Por su parte, Drozdenko informó de que 80 drones fueron derribados sobre la región de Leningrado; el Ministerio de Defensa ruso elevó a 275 los interceptados en once regiones, Crimea anexionada y el mar Negro.

PUBLICIDAD

Helsinki comunicó lo sucedido a sus aliados y afirmó que ofrecerá más información sobre el caso a medida que se encuentre disponible.

Este hecho tiene lugar en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras portuarias rusas en el Báltico, fundamentales para las exportaciones de petróleo, derivados energéticos y cereales, y después de un ataque con drones perpetrado el pasado 11 de noviembre contra el complejo portuario de Ust-Luga, que provocó un incendio y daños en sus instalaciones energéticas.