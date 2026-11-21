La conductora británica confirmó que espera a su tercer hijo y que el nacimiento de la niña está previsto para mayo

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Renée Hoenderkamp anunció al aire que está embarazada de 12 semanas a los 59 años y confirmó que espera a su tercer hijo. La médica y copresentadora de televisión británica compartió la noticia durante una emisión en vivo, donde sus compañeros reaccionaron con sorpresa ante la revelación, según informó ABC7 Los Angeles.

“Tengo noticias que dar al panel hoy, algo que nadie sabe todavía”, expresó Hoenderkamp antes de contar que será madre nuevamente. La conductora explicó que el nacimiento está previsto para mayo de 2027 y que la bebé será una niña.

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La reacción en el estudio fue inmediata. Tras unos segundos de silencio, sus colegas le hicieron preguntas sobre el embarazo y la felicitaron. Hoenderkamp, que participaba del ciclo The Saturday Five de GB News, les pidió entre risas que dijeran algo ante la sorpresa que provocó su anuncio.

El embarazo fue posible mediante fertilización asistida

La presentadora explicó que el embarazo llegó luego de un tratamiento de fertilización in vitro. Hoenderkamp había decidido congelar sus óvulos cuando tenía poco más de 30 años y, décadas después, optó por utilizarlos para intentar ampliar su familia.

La médica Renée Hoenderkamp interviene en el estudio de la cadena GB News durante un programa enfocado en el embarazo. (Captura de video)

Junto a su pareja, el cirujano Colin, de 66 años, consiguió crear embriones a partir de esos óvulos y del esperma del médico. Antes del procedimiento, la pareja atravesó evaluaciones de salud que incluyeron estudios cardíacos y abdominales, controles mamarios y otras pruebas para determinar si estaba en condiciones de llevar adelante el embarazo.

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De los embriones analizados, tres fueron considerados aptos para una transferencia. Los dos primeros intentos no prosperaron, pero el tercero derivó en el embarazo actual. “Fue una montaña rusa emocional”, relató la conductora sobre el proceso.

Hoenderkamp ya había tenido una hija con Colin cuando tenía 50 años. La niña, Alice, hoy tiene 8 años y, según contó su madre, esperaba con entusiasmo la llegada de un hermano o una hermana cercana en edad.

Será madre por tercera vez y tiene una familia ensamblada

La médica es madre de un hijo de 37 años, Calum, nacido cuando ella tenía 21. Años más tarde tuvo a Alice, su segunda hija. Con el embarazo actual, Renée Hoenderkamp será madre de tres hijos, mientras que la pareja reúne una familia ensamblada con siete hijos entre ambos.

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La conductora comparó las distintas etapas de su maternidad y señaló que hoy cuenta con una situación laboral y económica diferente de la que tenía durante su primer embarazo. También sostuvo que su experiencia personal le permitió valorar el tiempo disponible para acompañar la crianza.

Según explicó, cuando nació su hijo mayor volvió a trabajar menos de un mes después del parto y dedicaba extensas jornadas a su carrera. En cambio, durante el embarazo de Alice pudo organizar sus actividades de otra manera junto a su pareja.

Hoenderkamp señaló que su situación económica y laboral actual le permite dedicar más tiempo a la crianza respecto de su maternidad a los 21 años (Captura de video)

“Estar biológicamente en edad de tener un hijo y estar emocionalmente preparada para criarlo no son necesariamente lo mismo”, afirmó al repasar su historia familiar. Aclaró, de todos modos, que no considera que la edad determine por sí sola la capacidad para ejercer la maternidad.

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La noticia abrió críticas y un debate sobre la maternidad tardía

Después de confirmar el embarazo, Hoenderkamp recibió mensajes de felicitación, aunque también cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios plantearon reparos por su edad y por la posibilidad de que no pueda acompañar a su hija durante toda su vida adulta.

La conductora respondió que entiende esa preocupación, pero remarcó que ninguna persona tiene certezas sobre su expectativa de vida. “No puedo prometer que estaré viva cuando mi hija cumpla 30 años, ni siquiera 20. Pero ¿quién puede?”, planteó, según publicó ABC7 Los Angeles.

En ese sentido, indicó que busca mantener hábitos saludables y que su familia tiene previsto asegurar la estabilidad emocional y económica de la niña. También cuestionó que las críticas estén enfocadas principalmente en la edad de la madre, mientras la paternidad de Colin, que tiene 66 años, recibió menos observaciones.

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Hoenderkamp sostuvo que la maternidad a los 59 años no es una decisión aplicable a todas las mujeres, pero defendió su caso particular por el deseo compartido de ampliar la familia y por las condiciones en las que llegará la bebé.