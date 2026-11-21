Avigdor Lieberman, líder de Yisrael Beiteinu (REUTERS/Ronen Zvulun)

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Avigdor Lieberman volvió a trazar una línea roja este sábado: rechazó pactar con los partidos árabes para formar gobierno en Israel. El líder de Yisrael Beitenu (Israel, Nuestra Tierra) advirtió que una coalición que dependa del apoyo árabe “no sobreviviría más de unos pocos meses”, en medio de las negociaciones que encabeza Gadi Eisenkot para armar una mayoría parlamentaria que desplace a Benjamín Netanyahu.

Lieberman rechazó el gobierno de minoría que propone Eisenkot

La declaración llegó en respuesta directa a los dichos del líder opositor, quien el viernes había señalado que estaba dispuesto a gobernar en minoría si no lograba los 61 escaños necesarios en el Parlamento. Lieberman rechazó esa salida de plano.

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“Gobierno de minoría: trampa y continuación del Gobierno de Netanyahu”, escribió en la red social X.

“No se puede caer en la histeria cada día, y ciertamente no se deben tomar decisiones fatales bajo presión y con el deseo de lograr una victoria momentánea”, indicó.

Para justificar su postura, Lieberman apeló al contexto bélico. “En la realidad de seguridad explosiva en la que vivimos, especialmente en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza, una coalición que se apoye en los partidos árabes no sobreviviría más de unos pocos meses”, señaló el político derechista.

Además, acusó al líder de la Lista Conjunta, Yúsef Yabarín, de haberse opuesto a la ofensiva en Gaza y de haber apoyado la creación de un Estado palestino en una entrevista televisiva reciente.

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El líder opositor, Gadi Eisenkot, cuyo partido Yashar obtuvo 21 escaños y quedó como segunda fuerza política del país, con sus potenciales aliados de B'Yachad, Naftali Bennett y Yair Lapid; y Los Demócratas, Yair Golan; así como Avigdor Lieberman (Europa Press)

Lieberman apuesta por los ultraortodoxos

Frente al rechazo árabe, el líder de Yisrael Beitenu propuso una alternativa que él mismo reconoció como costosa: sumar a los partidos judíos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

“La única manera de desmantelar el bloque de Netanyahu es formar una coalición con Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Sí, eso tendrá un precio político e ideológico (...) Estoy dispuesto a pagarlo para lograr el objetivo realmente importante: reemplazar a Netanyahu y formar un gobierno estable que dure cuatro años”, escribió.

La propuesta encierra una tensión evidente: Lieberman es un político laico que históricamente exigió el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos como condición para integrar cualquier coalición, postura que estos grupos rechazan de manera categórica.

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El mapa parlamentario complica la búsqueda de mayorías

Los números del parlamento israelí reflejan el nudo que enfrenta la oposición. La coalición “sionista” que encabeza Eisenkot —que excluye a los partidos árabes— obtuvo 48 escaños en las elecciones de octubre, mientras que el bloque de Netanyahu logró 53.

Las dos formaciones árabes, dispuestas a apoyar a Eisenkot pero no a Netanyahu, suman 19 bancas; los ultraortodoxos, alineados con el actual primer ministro, tienen 13.

Eisenkot tiene plazo hasta el 6 de diciembre para concretar la formación de gobierno, con posibilidad de extender las negociaciones hasta el día 20 si el mandato presidencial así lo permite.