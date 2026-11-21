La oferta combina propuestas gratuitas en plazas públicas y Fábricas de Artes y Oficios (FAROs) con festivales masivos de pago y planes gastronómicos independientes, repartidos entre el centro y distintos puntos de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México distribuye este sábado 21 de noviembre una agenda de actividades entre distintas alcaldías, con ferias gastronómicas, música en vivo y festivales culturales como ejes centrales de la jornada.

La oferta combina propuestas gratuitas en plazas públicas y Fábricas de Artes y Oficios (FAROs) con festivales masivos de pago y planes gastronómicos independientes, repartidos entre el centro y distintos puntos de la capital.

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Cuauhtémoc: cine gratuito, gastronomía japonesa y planes de sobremesa

El Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc, es sede hoy de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026. El evento reúne cuatro largometrajes y cinco cortometrajes con entrada libre desde las 12:00 horas, organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Cineteca Nacional, con la colaboración de PROCINE CDMX.

Un cartel anuncia las funciones gratuitas de la Muestra de Cine de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el Zócalo y la Cineteca Nacional Chapultepec en Ciudad de México. (IMCINE)

¿Qué hay hoy gratis en el Zócalo de la CDMX? La Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026 proyecta desde las 12:00 horas cuatro largometrajes y cinco cortometrajes de manera gratuita en la Plaza de la Constitución, con producciones realizadas por cineastas de México y Centroamérica.

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En la misma alcaldía, el Museo de la Ciudad de México ofrece el Torneo de las 4 Casas, una actividad familiar con dinámicas, recorridos y acertijos sobre la historia del inmueble virreinal. El taller se realiza hoy a las 14:00 horas, con acceso gratuito.

El Frontón Bucareli recibe El Sabor a Japón, un festival gastronómico con 15 restaurantes especializados en cocina nipona. La programación de hoy incluye un duelo de chefs entre Yasuo Asai y Borrecito, además de música en vivo y sets de DJ a cargo de Ikuko Mori y Loop DLC, de 12:00 a 21:00 horas.

Para quienes buscan planes gastronómicos independientes, Fuego, en la Roma Norte, presenta hoy la tercera edición de Días de Brasa. Los chefs Astrid y Almanza preparan una selección de platos creados para el evento, desde las 14:00 horas, con reservaciones y recepción de walk-ins.

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En la misma colonia, Templo ofrece el Menú Muy Copetín con mariscos y vinos de Baja California a cargo de Pouya Wines, a partir de las 15:00 horas. Y en la Condesa, el restaurante Zimo recibe a El Tibur con un menú especial, drinks y música en vivo durante la noche.

Cuauhtémoc también concentra otras actividades gratuitas: Barrio NFL, en Casa Grande, colonia Condesa, ofrece talleres y exhibiciones del Trofeo Vince Lombardi de 12:00 a 18:00 horas con registro previo en la aplicación NFL OnePass. El Centro Cultural José Martí presenta la obra A ritmo del esqueleto celebro a mis muertos a las 16:00 horas, mientras que la Biblioteca de México ofrece un laboratorio sonoro infantil de 16:00 a 18:00 horas.

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Miguel Hidalgo: Feria del Frijol, salsa brava y maridaje de temporada

El Complejo Cultural Los Pinos, en el Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, alberga la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad. La entrada es gratuita y no requiere registro previo, de 10:00 a 17:00 horas.

Una mesa presenta diversas preparaciones tradicionales mexicanas elaboradas con frijoles, servidas en vajilla de barro durante un evento gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria combina gastronomía y música en vivo al aire libre. Las Cocinas de Humo ofrecen tlacoyos, dobladas y guisados tradicionales con frijol, mientras el Mercado El Solar reúne productos de productores locales. En el escenario al aire libre tocan hoy Los Chinampa Power a las 14:30 horas y Palo de Ron a las 16:00 horas.

El Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, también en Miguel Hidalgo, recibe el concierto Lo Mejor de la Salsa Brava. La Gozadera Orquesta rinde homenaje a Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades y Ray Barretto con temas como “El cantante”, “Periódico de ayer” e “Idilio”. La presentación tiene dos horarios, a las 19:00 y a las 21:30 horas, con boleto general de 500 pesos por persona.

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FARO Cosmos, en la colonia Tlaxpana, presenta un concierto inmersivo de la agrupación canadiense Elsiane a las 16:00 horas, con acceso gratuito y cupo limitado, como parte del quinto Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión.

En Lomas de Chapultepec, Club del Bocado ofrece una barra de maridaje especial de Thanksgiving en colaboración con Ren y Nata, con el cheesecake como protagonista. La actividad comienza a las 11:30 horas y estará disponible hasta agotar existencias.

Por la noche, el Auditorio Nacional recibe a Los Ángeles Azules a las 20:00 horas, con entrada de pago.

Coyoacán: últimos días de la FILIJ

El evento reúne a 592 sellos editoriales y más de mil 500 actividades gratuitas entre presentaciones de libros, talleres y espectáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), en Coyoacán, continúa con la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), de 9:00 a 19:00 horas.

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El evento reúne a 592 sellos editoriales y más de mil 500 actividades gratuitas entre presentaciones de libros, talleres y espectáculos.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero: música en los FAROs

En Iztapalapa, el FARO de Oriente realiza una jornada dedicada al Día Naranja con el encuentro Mujeres en la escena del ska en México. Las actividades comienzan a las 11:00 horas con una mercadita cultural, y el concierto principal está programado para las 16:00 horas. La entrada es gratuita.

La imagen muestra a personas disfrutando de un espectáculo teatral, una película en el cine y obras de arte en un museo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gustavo A. Madero, el FARO Aragón estrena la primera edición del NEO Festival, dedicado a nuevos talentos de música urbana. El evento arranca a las 15:00 horas con presentaciones de rap, trap, reguetón, R&B y música electrónica, entre ellos J SCXTT, Logan Starglow, Gerard BM, XoxoMp, Lil Bo Ivy y El Bleiky, con entrada libre hasta las 19:00 horas.

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Benito Juárez y Cuajimalpa: salsa comunitaria y observación astronómica

La alcaldía Benito Juárez ofrece un megabaile de salsa gratuito llamado “La Salsa Mundial”, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el Centro Cultural La Pirámide Luis G. Basurto, colonia San Pedro de los Pinos. La actividad comienza a las 16:00 horas con música en vivo de DJs y clases gratuitas de baile a cargo del grupo Salsa en Línea.

Varias parejas ejecutan una coreografía de baile en el Centro Cultural La Pirámide ante la mirada del público asistente. (Centro Cultural La Pirámide)

En Cuajimalpa, el Parque La Mexicana realiza una Noche Astronómica como parte de su noveno aniversario, con observación del cielo mediante telescopios. La actividad se lleva a cabo de 17:00 a 21:00 horas en el Jardín Oculto del parque, con registro previo y entrada gratuita.

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Álvaro Obregón e Iztacalco: festivales de pago

En Álvaro Obregón, la Asociación México Japonesa, en la colonia Las Águilas, realiza el festival Aki Matsuri 2026, con gastronomía, música y actividades de otoño japonesas. El horario es de 12:00 a 20:00 horas, con boletos de 140 pesos para adultos y 70 pesos para menores de 12 años.

El video presenta material promocional vinculado al festival de música Corona Capital. (coronacapital.com.mx)

En Iztacalco, el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro de la Ciudad Deportiva, recibe el segundo día del Corona Capital. El acceso abre desde las 14:00 horas en la Curva 4 del recinto, con las presentaciones de Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother en el cartel de hoy.