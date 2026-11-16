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Arabia Saudita destituyó al comandante militar de la coalición contra los hutíes en Yemen tras los avances de los rebeldes

El relevo se produjo en medio de una ofensiva insurgente que puso en riesgo las posiciones del Gobierno yemení en el sur del país y aumentó la presión sobre la ciudad portuaria de Adén

Los rebeldes hutíes alcanzaron la zona costera de Khor Omairh y se ubicaron a 100 kilómetros de la sede gubernamental. (REUTERS/Archivo)
Los rebeldes hutíes alcanzaron la zona costera de Khor Omairh y se ubicaron a 100 kilómetros de la sede gubernamental. (REUTERS/Archivo)
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Arabia Saudita relevó al máximo responsable militar de las fuerzas conjuntas que conducen las operaciones de la coalición contra los rebeldes hutíes en Yemen, después de una serie de derrotas de las tropas respaldadas por Riad frente a los insurgentes aliados de Irán. El cambio, dispuesto por el rey Salman, se produjo mientras el Gobierno yemení perdía posiciones en la costa occidental del país y reorganizaba sus efectivos para impedir que los combatientes llegaran a las inmediaciones de Adén, su principal centro de poder.

La decisión quedó establecida mediante un decreto real que modificó la conducción de las operaciones militares saudíes. El teniente general Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al Salman, quien estaba al frente de las Fuerzas Conjuntas, fue trasladado al cargo de asesor del ministro de Defensa para asuntos militares. Su reemplazante será el general Fayyad al Ruwaili, actual jefe del Estado Mayor, quien conservará sus responsabilidades anteriores y sumará la dirección de esas unidades.

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La reorganización coincidió con un deterioro de la situación en el terreno. Después de recuperar algunas posiciones durante una contraofensiva en octubre, las fuerzas gubernamentales yemeníes anunciaron el domingo una retirada de sectores cercanos al estrecho de Bab el Mandeb. El repliegue busca concentrar los recursos disponibles en la protección de Adén, ciudad portuaria del sur que funciona como sede del Ejecutivo reconocido internacionalmente desde que los hutíes tomaron Saná en 2014.

El rey Salman nombró al general Fayyad al Ruwaili como nuevo jefe de las Fuerzas Conjuntas de la coalición en Yemen.
El rey Salman nombró al general Fayyad al Ruwaili como nuevo jefe de las Fuerzas Conjuntas de la coalición en Yemen.

Fuentes militares yemeníes indicaron que los insurgentes habían avanzado hasta la zona costera de Khor Omairh, situada aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Adén. Según esos testimonios, los combatientes se encontraban a unos 25 kilómetros de las líneas gubernamentales establecidas en Qawah.

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Dos diplomáticos occidentales relacionaron el relevo de la conducción militar saudí con los recientes acontecimientos en el frente y el avance de los hutíes. El Gobierno de Arabia Saudita no ofreció inicialmente explicaciones públicas adicionales sobre los motivos de la modificación.

La presión también se trasladó al territorio saudí. Los insurgentes incrementaron el lanzamiento de proyectiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones estratégicas del reino. El domingo, su portavoz militar, Yahya Sarea, afirmó que habían disparado dos misiles contra el aeropuerto internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, además de otros seis proyectiles contra posiciones militares en la provincia yemení de Lahj.

Sarea aseguró que los ataques habían alcanzado sus objetivos y provocado decenas de muertos y heridos. Por su parte, la coalición encabezada por Riad comunicó que había interceptado dos drones en las regiones de La Meca y Riad, sin informar sobre víctimas ni daños materiales.

Las fuerzas de seguridad en Adén reforzaron los puestos de control y las revisiones de identidad ante la inquietud de la población. (REUTERS/Archivo)
Las fuerzas de seguridad en Adén reforzaron los puestos de control y las revisiones de identidad ante la inquietud de la población. (REUTERS/Archivo)

En Adén, el retroceso militar generó preocupación entre los habitantes. Las fuerzas de seguridad instalaron nuevos puestos de control y comenzaron a intensificar las verificaciones de identidad. Amin Mahmoud, empleado público residente en la ciudad, describió la situación: “Los suministros de alimentos están disponibles, y también el combustible. Sin embargo, la gente está preocupada por la retirada de las fuerzas gubernamentales y la posibilidad de que los combates se acerquen a Adén”.

El Ejecutivo yemení concentra ahora sus esfuerzos en proteger esa ciudad y la provincia de Lahj. Tres fuentes gubernamentales señalaron que las unidades militares están redistribuyendo efectivos y reorganizando sus posiciones para preparar una eventual recuperación de los territorios perdidos.

El analista político y especialista en conflictos Mohammed Al-Qadhi advirtió sobre la proximidad de los insurgentes a la principal base gubernamental. “Existe una amenaza seria para Adén porque se están acercando cada vez más”, afirmó. También describió el retroceso como un revés importante: las autoridades que pretendían recuperar Saná ahora deben concentrarse en evitar la caída de su propio bastión.

Entre las dificultades del bando gubernamental figura la fragmentación de sus fuerzas, integradas por distintos grupos con intereses y estructuras de mando que no siempre coinciden. Al-Qadhi sostuvo que los hutíes están aprovechando “una acumulación de años de desacuerdos y enfrentamientos internos” entre sus adversarios.

Las tropas del Gobierno yemení abandonaron posiciones cercanas al estrecho de Bab el Mandeb para concentrar la defensa en Adén. (REUTERS/Archivo)
Las tropas del Gobierno yemení abandonaron posiciones cercanas al estrecho de Bab el Mandeb para concentrar la defensa en Adén. (REUTERS/Archivo)

La guerra civil yemení había permanecido prácticamente paralizada desde 2022, pero volvió a intensificarse durante el verano de 2026, en el contexto de la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los insurgentes aprovecharon ese escenario para ampliar su presencia en la costa del mar Rojo, presionar a las tropas gubernamentales en Taiz y consolidar posiciones próximas al estrecho de Bab el Mandeb.

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