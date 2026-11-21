(The Warning / X)

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La banda mexicana The Warning será la encargada de ponerle ritmo al descanso del NFL Mexico City Game 2026, que enfrentará a los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

El trío regiomontano encabezará el espectáculo de medio tiempo, una presentación con la que llevará el rock mexicano a uno de los eventos deportivos más esperados del año.

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El grupo está integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes llegan a este compromiso en uno de los momentos más importantes de su trayectoria: el pasado 12 de noviembre consiguieron su primer Latin Grammy durante la 27ª edición de los premios, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las músicas fueron reconocidas en la categoría de Mejor Canción de Rock por “Ego”, sencillo de su quinto álbum de estudio, Everything’s Falling, publicado el 28 de agosto de 2026 bajo el sello Lava/Republic Records.

La participación de The Warning en el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings forma parte de la apuesta de la NFL por llevar espectáculos musicales a sus encuentros internacionales.

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La liga anunció el 31 de agosto una serie de siete presentaciones de medio tiempo para sus Juegos Internacionales de 2026, la mayor cantidad de shows musicales en el extranjero en la historia de la competición.

¿Quiénes son Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, integrantes de The Warning?

(Instagram: Tha Warning)

The Warning es una banda de rock originaria de Monterrey, Nuevo León, formada por las hermanas Villarreal. Daniela se desempeña como vocalista principal y guitarrista; Paulina está a cargo de la batería, los coros y la voz alterna, mientras que Alejandra toca el bajo, el teclado y también participa en los coros.

Su historia comenzó en 2009, cuando empezaron a compartir videos musicales en YouTube. Sin embargo, fue hasta 2013 cuando adoptaron formalmente el nombre de The Warning, en una etapa en la que Daniela, Paulina y Alejandra tenían apenas 13, 11 y 9 años, respectivamente.

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Un año después, el grupo consiguió proyección internacional gracias a su versión de “Enter Sandman”, de Metallica. El cover superó los 26 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los momentos clave para impulsar su carrera fuera de México.

Desde entonces, las tres hermanas han construido una trayectoria internacional dentro del rock, que ahora suma su participación en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en la Ciudad de México.

¿Qué dijo The Warning sobre su presentación en el partido de la NFL en México?

(NFL México )

A través de un comunicado difundido por la liga, las hermanas Villarreal expresaron su emoción por encabezar el Halftime Show en su país y presentarse en un estadio emblemático ante el público mexicano.

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“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Nos encanta la NFL y, cada vez que colaboramos, estamos deseando repetir la experiencia.

“Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble... Será una noche inolvidable: haremos lo que mejor sabemos hacer y llevaremos la emoción del partido a otro nivel. ¡Ya están avisados!”, expresó la banda.

¿A qué hora y dónde ver el Halftime Show de The Warning en México?

(REUTERS/Mario Anzuoni)

El espectáculo de medio tiempo de Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal se llevará a cabo durante el NFL Mexico City Game 2026, que tendrá como protagonistas a los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

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El partido está programado para este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

La transmisión del encuentro y del espectáculo musical podrá seguirse en vivo a través de Canal 5 y ESPN.

El Halftime Show se realizará una vez que concluya el segundo cuarto del partido, por lo que el horario exacto de la presentación dependerá del desarrollo del encuentro.