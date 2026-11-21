Tatiana Kim renunció a la dirección ejecutiva de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)

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Tatiana Kim dejó la dirección ejecutiva de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, apenas cinco días después de que la Unión Europea (UE) la incluyera en su lista de sanciones por el presunto papel de la compañía como red de suministro para el ejército ruso.

El cambio quedó registrado el 19 de noviembre en el sistema estatal de personas jurídicas de Rusia, que designó a Alexéi Kulikov como nuevo director general.

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La UE acusa a Wildberries de abastecer al ejército ruso con bienes de doble uso

La decisión de Bruselas, adoptada el 16 de noviembre, se enmarca en la decimoséptima ronda de sanciones contra Moscú desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania.

El Consejo de la UE sancionó en esa jornada a 113 personas y entidades para limitar la capacidad de financiación bélica de Rusia, y a otras 32 por actividades de desinformación y ciberataques. En total, 145 personas y organizaciones fueron incorporadas a la lista negra europea.

Según el Consejo, Wildberries “opera como red de suministro para el ejército ruso facilitando la venta de bienes militares y de doble uso” y es, además, “uno de los mayores contribuyentes fiscales” del país.

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En el mismo paquete de medidas, la UE incluyó al único accionista de la empresa y a un controlador de participación mayoritaria en Ozon, otra de las grandes plataformas de comercio electrónico rusas. Casi 50 bancos e instituciones financieras también quedaron alcanzados por las restricciones.

Las sanciones imponen a Kim una congelación de activos, prohibición de viaje a la Unión Europea y restricciones a transacciones financieras (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Kim también fue retirada del registro de fundadores de la compañía

Las sanciones imponen a Kim una congelación de activos, prohibición de viaje a la Unión Europea y restricciones a transacciones financieras.

Además de perder la dirección ejecutiva, la ahora exfuncionaria fue eliminada del registro de fundadores de Wildberries y dejó de tener autoridad para actuar en nombre de la empresa sin poder notarial, según confirmaron las agencias rusas TASS y RIA Novosti con base en el mismo registro corporativo.

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La compañía no informó de inmediato sobre los cambios en su cúpula directiva. Horas después, se limitó a señalar que Kim “no abandona el grupo empresarial y continuará trabajando en su desarrollo estratégico”.

Respecto al impacto de las sanciones, Wildberries sostuvo que las medidas europeas no afectarán sus operaciones dado que la empresa no tiene activos ni actividad comercial en la UE.

ARCHIVO. Una columna de humo marca el lugar donde se produjo un ataque con drones ucranianos en un almacén del minorista online Wildberries, en San Petersburgo, Rusia, el 24 dde julio de 2026 (UGC via AP)

Ucrania atacó los centros logísticos de Wildberries durante el verano boreal

La salida de Kim se produce en un momento crítico para la empresa, que arrastra severas consecuencias económicas por una campaña de ataques con drones que Ucrania lanzó durante el verano boreal de 2026 contra sus centros logísticos.

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Las pérdidas estimadas oscilan entre 1.200 y 5.900 millones de dólares, con un recorte significativo de su capacidad de almacenamiento.

Kulikov, quien previamente encabezó otras compañías dentro del mismo grupo empresarial, asumió la dirección en un contexto de presión simultánea por las sanciones occidentales y el daño operativo provocado por los ataques ucranianos. Wildberries y el Kremlin niegan que la empresa abastezca a las fuerzas armadas rusas.