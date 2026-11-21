La propuesta promueve la transición desde la soledad hacia la formación de vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Lee Thompson, cofundador y director de marketing de Flash Pack, convirtió una experiencia personal de aislamiento en una iniciativa para impulsar amistades entre adultos que viajan solos. El empresario, que habló sobre la soledad masculina en una entrevista con BBC Radio London, sostiene que los vínculos cercanos deben tener un lugar central en la discusión sobre el bienestar emocional de los hombres.

Thompson relató que, al acercarse a los 40 años, había alcanzado metas que asociaba con una vida estable: dirigía un negocio, estaba casado y era padre. Sin embargo, percibía un vacío que identificó con la falta de amigos cercanos. Su experiencia derivó en acciones públicas en Nueva York y en la misión comercial de su empresa de generar nuevas conexiones a través de viajes grupales.

PUBLICIDAD

Thompson descubrió que había descuidado sus amistades durante una década

El cofundador de Flash Pack contó que pasó los últimos diez años entre mudanzas dentro y fuera de Londres, la formación de una familia y la conducción de una empresa de ritmo acelerado. En ese período, dijo, relegó por completo sus amistades masculinas.

Lee Thompson relegó por completo sus amistades masculinas durante los últimos diez años (Captura de video)

Al preguntarse a quién llamaría en una situación difícil, Thompson pensó únicamente en su esposa, Radha Vyas, cofundadora y directora ejecutiva de Flash Pack. La constatación contrastaba con una vida que él mismo describió como llena de afecto, diversión y felicidad.

En la entrevista radial, afirmó que durante años concentró sus esfuerzos en el trabajo y en construir una carrera. “En apariencia, debería ser un hombre exitoso”, señaló. Pero la estabilidad laboral y familiar no se tradujo, según su relato, en una red de apoyo formada por amistades profundas.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Flash Pack registró dificultades para hablar de afecto

Un estudio encargado por Flash Pack entre 500 hombres británicos de entre 30 y 40 años aportó cifras que la empresa vincula con esa realidad. El 43% de los consultados dijo tener dificultades para mostrarse vulnerable y nunca haberle dicho a un amigo que lo quería.

La investigación también indicó que casi la mitad de los participantes atravesaba problemas de soledad. Los datos corresponden a un sondeo promovido por la propia empresa y no a un estudio clínico o académico independiente.

Thompson relacionó esos resultados con una forma de sociabilidad masculina en la que puede haber compañeros para ver deportes o conocidos de larga data, pero no necesariamente personas con quienes hablar de emociones y miedos. A su juicio, esa situación deja a la pareja como la única persona que conoce en profundidad a muchos hombres, una carga que considera excesiva para un solo vínculo.

PUBLICIDAD

El empresario expuso la problemática de la soledad masculina durante una entrevista para BBC Radio London (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Will you be my friend?” llevó la conversación a las calles de Nueva York

Para visibilizar el problema, Thompson llevó adelante en 2023 una iniciativa pública titulada “Will you be my friend?” (“¿Serás mi amigo?”). En Washington Square Park, Nueva York, se presentó con un cartel que invitaba a desconocidos a entablar amistad. Además, se acercó a pasajeros del metro para iniciar conversaciones.

La experiencia terminó esa noche con cinco personas que había conocido durante la jornada reunidas en un bar. Thompson afirmó que la publicación de la acción le generó más de 1.000 mensajes en Instagram y varios cientos en LinkedIn de personas que se sintieron identificadas con el aislamiento adulto.

La campaña dio paso a otras propuestas. The Friendship Corner fue un espacio temporal instalado en West Village, Nueva York, para que personas desconocidas pudieran conversar y conocerse. La compañía también presentó The Friendship Bus, un proyecto móvil que busca favorecer el diálogo entre personas con diferencias políticas mediante tarjetas con preguntas.

PUBLICIDAD

Los viajes en grupos pequeños son el eje de la propuesta empresarial

La iniciativa se integra al modelo de Flash Pack, una empresa que organiza viajes de aventura en grupos reducidos para personas que viajan solas. La propuesta no se presenta como tratamiento para problemas de salud mental, sino como una forma de facilitar encuentros y relaciones fuera de los entornos habituales de trabajo y familia.

Thompson plantea que los viajes en solitario, el arte, la música y el deporte pueden crear espacios para una intimidad masculina que, según su experiencia, suele quedar relegada. También ha dicho que valora la terapia, aunque no la considera la única vía para afrontar la soledad.

PUBLICIDAD

La compañía turística estableció la meta de propiciar un millón de amistades significativas antes del año 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa declara como objetivo crear un millón de amistades significativas para 2030. Según sus propios datos, desde su fundación en 2014, sus viajes propiciaron más de 150.000 conexiones duraderas.

La amistad pasó a ser parte de la definición de bienestar de Thompson

Durante la conversación con BBC Radio London, Thompson indicó que lleva cuatro años intentando modificar sus hábitos y reconstruir su red de vínculos. No detalló las medidas concretas que adoptó, pero describió el proceso como sostenido y difícil después de décadas con la actividad profesional como prioridad.

Para el empresario, el bienestar no se limita a los resultados de un negocio, al matrimonio o a la paternidad. Su experiencia y la iniciativa de Flash Pack sitúan a la amistad como un componente de apoyo ante el malestar emocional y la soledad en la adultez.

PUBLICIDAD