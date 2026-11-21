El golden retriever inició una nueva etapa junto al intendente Eysner Jawer, el guía que lo acompañó durante operativos antinarcóticos en el suroccidente colombiano (@carabineroscol/ Instagram)

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Con ocho años y una trayectoria en operativos contra el tráfico de estupefacientes en el suroccidente del país, Toro inició su retiro de la Policía Nacional.

El golden retriever, que detectó al menos 30 envíos de droga durante procedimientos recientes en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, fue adoptado por el intendente Eysner Jawer, su guía durante las jornadas de trabajo.

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El canino formó parte de la jornada nacional de adopción de animales que culminó su ciclo de servicio institucional. En total, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental entregó 37 ejemplares a familias seleccionadas: 21 caninos, 15 equinos y un mular.

La salida de Toro del servicio activo tuvo un significado particular por los resultados que alcanzó en tareas de detección de narcóticos. Durante junio y la primera semana de julio de 2026, el binomio integrado por el perro y su guía participó en controles a empresas de mensajería de Cali y Yumbo, donde las autoridades interceptaron encomiendas que pretendían transportar marihuana hacia otras regiones de Colombia.

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En esos procedimientos, Toro ayudó a ubicar cargamentos ocultos en estructuras de mármol, cajas de herramientas, accesorios para motocicletas, guacales de madera y empaques de cartón. Los traficantes usaban esos objetos para intentar ocultar el olor de las sustancias y evadir los controles en los puntos de envío.

El retiro de Toro, el canino que frustró envíos de marihuana desde el Valle del Cauca (@camaracomerbog/ X)

Toro participó en la detección de 132.560 dosis de marihuana

Durante las operaciones desarrolladas en sectores como Calima y Saavedra Galindo, en Cali, además del municipio de Yumbo, las autoridades encontraron 172 paquetes con 132.560 dosis de marihuana. Las acciones también derivaron en la captura de dos personas que, según la Policía, intentaban despachar 11 kilogramos de esa sustancia hacia el norte del país.

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Los uniformados incautaron cuatro armas de fuego en medio de los operativos desplegados por la unidad policial. La labor de Toro se centró en la inspección de envíos postales, una modalidad que las organizaciones criminales emplean para trasladar cargamentos de menor tamaño entre diferentes ciudades.

Los resultados que alcanzó el canino lo ubicaron como una pieza relevante en los controles antinarcóticos del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Su olfato permitió detectar paquetes que estaban listos para salir desde empresas de mensajería, ocultos entre objetos de uso cotidiano.

La UNIPOL atribuyó parte de los hallazgos al canino Toro y a su guía policial en controles a empresas de mensajería - crédito Policía Valle

El trabajo del golden retriever tomó notoriedad por su efectividad en la detección de sustancias ilegales. La Policía le asignó tres escoltas en los últimos meses de servicio, debido a las amenazas que enfrentaba ante su participación en operativos que afectaban el tráfico local de estupefacientes.

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Toro también recibió certificación de la Embajada de Estados Unidos, un reconocimiento a su entrenamiento para actividades de detección de narcóticos. La preparación de los caninos de esta especialidad contempla ejercicios de identificación de olores, obediencia y respuesta a las señales de los guías durante inspecciones en carreteras, terminales, empresas de mensajería y otros puntos de control.

El policía que trabajó con Toro decidió adoptarlo

El intendente Eysner Jawer decidió adoptar a Toro después de que el animal concluyó su ciclo institucional. El guía destacó la disciplina y la capacidad de concentración que demostró el perro durante las jornadas de trabajo contra el narcotráfico.

La medida evita que el animal deba adaptarse a una familia desconocida después de su retiro. La relación entre los guías y los caninos de trabajo suele construirse a partir de rutinas prolongadas de formación y acompañamiento en terreno.

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La Policía Nacional explicó que el programa Acoge un Héroe de 4 Patas no tiene costo y está dirigido a familias que puedan garantizar condiciones adecuadas para los animales retirados. Entre los requisitos se encuentran contar con disposición para brindar alimentación, atención veterinaria, protección y cuidado permanente.

El perro recibió certificación de la Embajada de Estados Unidos por su entrenamiento en detección de narcóticos (@carabineroscol/ Instagram)

Las personas que recibieron a los 37 animales pasaron por un proceso de selección previo. La institución señaló que las familias fueron evaluadas para determinar si cumplían con las condiciones necesarias para asumir la adopción de ejemplares que dedicaron varios años a labores operativas.

Killer y otros 35 animales también dejaron el servicio activo

Además de Toro, la jornada incluyó la adopción de Killer, un canino que se desempeñó en la detección de explosivos. Los 21 perros retirados tenían formación en áreas como búsqueda de sustancias narcóticas, detección de divisas, identificación de explosivos y rescate.

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Entre los animales entregados había perros de las razas pastor belga malinois, pastor holandés, pastor alemán, labrador retriever y golden retriever. Los 15 equinos pertenecían a las razas frisón, silla argentina, mestizo argentino y percherón. También fue entregado un mular de raza catalana.

La jornada nacional de adopción permitió entregar 37 animales retirados a familias previamente seleccionadas (@camaracomerbog/ X)

Toro deja atrás los controles en empresas de mensajería y los operativos contra las redes que intentaban transportar droga desde el Valle del Cauca hacia otros puntos de Colombia. Su nueva etapa será junto a su guía policial, lejos de las inspecciones que lo convirtieron en uno de los caninos con mayores resultados en la detección de estupefacientes en la región.

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