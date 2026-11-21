Las piedras decoradas con la Estrella de Belén serán ocultadas en calles y senderos de la parroquia hasta Nochebuena (Clare Glynn-Riley)

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En las calles y senderos de la parroquia de St Saviour, en Guernsey, comenzarán a aparecer desde el 21 de noviembre 700 piedras pintadas con la Estrella de Belén. La propuesta, abierta a residentes y visitantes, corresponde a la séptima edición de la búsqueda de piedras del belén, una actividad comunitaria que traslada el relato navideño a los espacios públicos de la isla.

La actividad es impulsada por la Parroquia de St Saviour y cada edición incorpora una imagen distinta vinculada con el nacimiento de Jesús. En 2026, el diseño representa la estrella que, según la tradición cristiana, condujo a los Reyes Magos hasta el pesebre.

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La trabajadora infantil Clare Glynn-Riley explicó que la parroquia fue dividida en pequeñas zonas para evitar que las piezas queden concentradas en un mismo lugar. “Dividimos la parroquia en pequeñas áreas y cada persona tiene la suya, de modo que deberían quedar distribuidas por igual”, indicó en declaraciones recogidas por BBC News.

La búsqueda convierte el belén en un recorrido parroquial

El proyecto cumple siete años y se desarrolla a partir de una secuencia de figuras asociadas con el nacimiento de Jesús. En las ediciones anteriores, las piedras mostraron imágenes de Jesús, el ángel Gabriel, María y un burro. La Estrella de Belén se suma ahora a esa colección y mantiene una referencia común entre los recorridos de cada Navidad.

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La preparación comienza varias semanas antes de que las piedras lleguen a las calles. Miembros de la comunidad de St Saviour empezaron a pintar las 700 unidades el 23 de octubre. El trabajo incluye la elección de los cantos, la decoración de cada superficie y la posterior asignación de las piezas a las zonas previstas para la búsqueda.

Las rocas no proceden de las playas de Guernsey. La organización utiliza cantos rodados escoceses comprados en un centro de jardinería local, debido a que no está permitido retirar granito de la costa de la isla. “Las que usamos son un poco más suaves y mucho más fáciles de pintar”, explicó Glynn-Riley a BBC News.

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La parroquia de St Saviour organiza una búsqueda de piedras que lleva el relato del belén a calles y senderos de Guernsey (Wikimedia Commons)

La búsqueda se extenderá hasta Nochebuena

La edición de este año tendrá un período de búsqueda más amplio que el de años anteriores. La decisión está vinculada a la combinación de la búsqueda lúdica de piedras del pesebre, como se conoce a la actividad, con un servicio especial de belén programado para el 24 de diciembre a las 16:00 GMT en St Saviour.

Los preparativos ya contemplan la siguiente temporada. Glynn-Riley anticipó que la búsqueda de 2027 estará dedicada a los tres Reyes Magos, con la previsión de esconder cerca de 2.000 piedras. “Será un año grande; queremos que todos tengan tres reyes”, adelantó al medio británico.

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