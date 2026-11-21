García Corrales era cercano a El Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. (DEA)

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La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), publicó en sus redes sociales la ficha de búsqueda de Martín Garcia-Corrales, un narcotraficante perteneciente al Cártel de Sinaloa cercano a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín El Chapo Guzmán, ambos detenidos en Estados Unidos.

Sin embargo, Garcia-Corrales murió hace más de dos años, en agosto de 2024, algo que llamó la atención de los usuarios de la red social, quienes hicieron la aclaración en los comentarios de la publicación de la agencia estadounidense.

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La ficha de búsqueda fue compartida el pasado viernes, y en la publicación, la DEA señaló que se buscaba al delincuente por conspiración para traficar fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para lavar dinero. “Obtenga más información sobre este fugitivo y descubra cómo enviar una pista”, concluye la publicación.

En contraste, en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, se señala que el delincuente ya murió.

¿Quién era Martin Garcia-Corrales?

De acuerdo con el Departamento de Estado, Martín García Corrales es hermano de Leobardo García Corrales, y se dedicaba a supervisar muchos aspectos de tráfico de fentanilo para la organización, incluida la seguridad, además de que era un colaborador cercano a Ismael Zambada García y a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

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La DEA publicó la ficha del delincuente el pasado viernes. (X @DEAHQ)

Según su explicación, el 14 de nociembre de 2022, aproximadamente, él y un cómplice se reunieron en un restaurante de Mazatlán, donde García Corrales acordó comprar cientos de rifles automáticos y armas, incluyendo granadas, a cambio de fentanilo que se importaría y entregaría a Estados Unidos. Previo a esa reunión, en septiembre de 2022, el hombre facilitó la entrega de aproximadamente un kilogramo de fentanilo en una dirección de California.

El cuatro de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal en contra de Martín García Corrales y otros, imputándoles los delitos de conspiración para la importación de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que llevara al arresto y condena del delincuente.

“Si tiene información, comuníquese con la DEA por correo electrónico a ChapitosTips@dea.gov. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, también puede visitar la embajada o el consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en los Estados Unidos, puede comunicarse con la oficina local de la DEA en su ciudad”, se señala en la página del Departamento de Estado.

La recompensa se ofrecía desde el mes de abril del 2023.

Martín García Corrales era hermano de Leobardo García Corrales. (Foto: DEA)

Asesinato de Martin Garcia-Corrales

En agosto de 2024, hace más de dos años, se reportó que García-Corrales había sido ejecutado y encontrado en Elota, Sinaloa.

El hombre, quien era conocido como ‘Tano’ y ‘Cachuchas’, era identificado por la DEA como un importante colaborador del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con información disponible, Martín García-Corrales le aseguró a sus socios que él y su hermano Leobardo, alias ‘Leo’ habrían sido responsables de resguardar a ‘El Chapo’ en uno de sus ranchos cuando escapó de prisión por primera vez.

Como parte de sus actividades criminales conjuntas, los hermanos García Corrales también se desempeñaban como socios de Los Chapitos y estaban a cargo de las operaciones de laboratorios de fentanilo en Oaxaca. “Usan las ganancias provenientes de la venta de fentanilo para adquirir rifles automáticos, granadas y otras armas”, aseguró el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado.

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Reportes compartidos por medios de Sinaloa, señalaron que Martín García-Corrales y otros dos individuos fueron hallados muertos el sábado 17 de agosto de 2024 sobre la carretera que conecta a Elota con el municipio de Cosalá. Las tres víctimas estaban maniatadas, tenían los ojos cubiertos con cinta adhesiva y presentaban aparentes signos de tortura.